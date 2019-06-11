受微軟Xbox訂單激勵 AMD股價創13年新高

微軟 (MSFT-US) 公布新一代 Xbox 遊戲主機將會採用 AMD 所供應的晶片後，AMD(AMD-US) 週一股價來到 13 年新高。

週一 AMD 股價爬升至 2.5%，來到 33.23，創下自 2006 年 5 月以來收盤新高，今年至目前為止 AMD 股價已暴漲 80%，超出標普 500 指數漲幅的 15.2%，以及費城半導體指數 22.4%。

超微半導體股價走勢 (圖片: Investing)

早在上週四 (6 日) 摩根士丹利承認先前對美國晶片大廠 AMD 持謹慎態度，是「錯誤看漲」，並調整了 AMD 股票評級，把 AMD 從減持調升為持股續抱 (equal-weight)，預期遊戲業務將會是 AMD 的股價催化劑。

微軟 (MSFT-US) 於週末 (9 日) 時，在洛杉磯的 E3 電玩展上，公布了開發代號「Project Scarlett」的新一代 Xbox 遊戲主機，且主機將與 AMD 合作，並使用客製化 CPU 和顯卡。

目前 AMD 已經為 Xbox one 和 PS4 供應晶片處理器，也在今年推出第三代 Ryzen 處理器，而與微軟的新的 Project Scarlett 主機將會在 2020 年的假期上市。

這項合作增加了 AMD 的競爭力，其對手 Nvidia 也正準備為索尼下一代 PS5 提供晶片處理企，這讓 AMD 提早比 Nvidia 多了一項優勢。

富國分析師 Aaron Rakers 表示：「雖然 AMD 取得微軟新一代 Xbox 的處理器訂單，早是預期中的事，不過這項合作明顯鞏固了 AMD 在高端處理器和遊戲顯卡上的地位。」'半導體大廠在五月因為美中貿易戰，國際局勢動盪而大跌，近期貿易戰放緩，晶片廠逐步回彈。