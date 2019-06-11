外資回流A股 金融最吸金

近期美中之間緊張氣氛未再增溫，外資開始有回流 A 股跡象，上周陸股通淨流入人民幣 96.08 億元 (前一周為淨流出人民幣 9.28 億元)，流入的產業以銀行、非銀金融、食品飲料、房地產和建築建材為主。不過電子業並未受到青睞，反而成為外資最大賣出類股。

資料來源: wind

在上周陸股通淨流入中，深股通淨流入人民幣 7.89 億元（前一周淨流出人民幣 12.63 億元），滬股通淨流入人民幣 88.19 億元（前一周淨流入人民幣 3.35 億元）。從淨流入的產業來看，排名最高為銀行業，其次則是非銀金融、食品飲料、房地產和建築建材等。

而資金淨流出較高的產業為電子、醫藥生物、家用電器、休閒服務和農林牧漁等。

至於融資餘額方面，截至 6 月 6 日止，融資餘額為人民幣 9017.90 億元，比前一周下降人民幣 130 億元，降幅增加約人民幣 114 億元，反映散戶退出市場心態未轉變。

此外，上周中國 A 股市場兩融日均交易金額為人民幣 298.05 億元，較前一周的人民幣 373.13 億元有所下滑。而上周融資融券交易額占比全部 A 股成交額均值為 7.3%，前一周為 8%，兩融交易比重同樣呈現下滑。

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整體來看，在 G20 川習會之前，美中貿易之間進入休戰期，外資對於 A 股出現資金回流的跡象。不過中國國內投資氣氛仍相對保守，沒有太過於激進的表現，股市成交量也持續萎縮，突顯出在美中貿易戰沒有朝向良性發展下，現金為王仍是 A 股市場投資主軸。