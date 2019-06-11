風暴漫延.. 華為PC、NB業務陷困境

華為遭受到美國政府封鎖後，雖然其手機零組件備料充足，目前仍可正常供貨，但其 PC 及 NB 產品卻遭到嚴重打擊。主要在於華為 PC 及 NB 採用 wintel 架構，而 Intel 和微軟已經暫停與華為之間的業務往來。華為不論在晶片或是作業系統方面短期內都難以找到替代品，目前只能暫停出貨。

有多家華為 PC 與 NB 供應鏈透露，近期已接到華為通知暫停出貨，且後續新機開發案也暫停，至於相關業務何時重啟，時間仍未定。

(圖片: AFP)

華為在手機業務發展經驗較為充足，目前已有自身開發的行動操作系統和應用商店。即使 ARM 暫停對華為的支援，但華為透過子公司海思在 SoC 多年的設計經驗，暫時還有因應之道。

相對而言，華為在 PC 與 NB 領域則是缺乏對抗能力，從處理器來看，兩大供應商 Intel 與 AMD 均是美國企業，作業系統微軟同樣是一家美企。因此，一旦停止合作，華為在 PC 與 NB 方面的業務很快就陷入停滯。

即使華為將與台灣半導體廠自組供應鏈，但在許多關鍵高階零組件，台灣也無法滿足華為需求，更別說在作業軟體或應用軟體方面的技術援助。同時，一旦未來「川普」要求台灣方面也要配合封鎖華為，在政治的壓力下，台廠恐難拒絕。

總結來看，在美國政府封鎖華為後，沒有高階零組件與軟體支援，華為在歐美市場將失去地位，華為能大展拳腳之處剩下中國市場，及部份新興市場。