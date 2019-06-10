A股低迷！中國證券業5月業績暗淡

受到中美貿易緊張局勢增溫影響，中國股市表現不振，連帶拖累中國券商 5 月份業績。5 月份中國 28 家上市券商合計營收達人民幣 113 億元，年減 5%，月減 18%；合計純益人民幣 35 億元，年減 14%，月減 33%。

1～5 月份中國證券業營收達人民幣 1048 億元，年增 36%，純益人民幣 402 億元，年增 56%。

今年前五月，中國 28 家上市券商營收排名第一為中信證券，金額達人民幣 134 億元，二至五名則分別為海通證券、國泰君安、華泰證券、廣發證券。

資料來源: wind

2019 年 5 月份中國證券市場日均股票與基金交易額達人民幣 5181 億元，月減 38%，年增 19%；1～5 月日均股票與基金交易額人民幣 6409 億元，年增 32%。

(資料來源: wind) 中國日均股票與基金交易額 (億人民幣)

5 月份中國證券市場 IPO 達 13 家，集資金額人民幣 156 億元，月增 77%，年增 148%。截至 5 月底，兩融餘額人民幣 9262 億元，月減 4%，年減 6%。

(資料來源: wind) 中國融資融券餘額 (億人民幣)

5 月份中國證券業業績較 4 月份明顯下滑，最主要因素就是中美貿易談判停滯，且雙方緊張氣氛不斷增溫，導致股市成交量大幅下滑，衝擊證券業業績。

不過，若從純益角度來看，近幾年中國證券業前五大券商產業集中度不斷提升，純益比重從 13 年的 46% 成長至 18 年的 66%。

此外，由於大券商相較於小券商擁有更多的資源、資本實力厚實、業務布局更多元，即使在面臨產業寒風時也有較佳的抵抗能力。