亞電5月營收平平 強調後續在手訂單掌握度高

亞洲電材 (4939)5 月合併營收為 1.67 億元，較同期略減 2.94%，累計前五月營收達 7.17 億元，年增 0.09%。亞電表示，去年整體電子業市況較佳，出貨自農曆年後呈現暢旺且淡季不淡走勢，今年則回到傳統第二季出貨淡季，影響單月營收表現，展望下半年，雖然市場因貿易戰影響拉貨信心，然而目前在手訂單掌握度仍高，整體出貨並未受到明顯影響，反樂觀看待 5G 通訊時代來臨帶動新一波智慧手機換機熱潮。亞電指出，美中貿易戰在 5 月中旬持續升溫，加上美國對中國品牌手機的封鎖制裁行動，使得市場對中國品牌手機的疑慮增加，然亞電就目前在手訂單掌握狀況來看，並未有大幅波動或減少趨勢，下游客戶仍將維持穩定訂單挹注，使亞電下半年營運仍維持年成長趨勢。



根據產業研究機構資策會 MIC 研究指出，2019 年 5G 通訊正式起步，預估智慧型手機的出貨量約為 420 萬台，2021 年將正式進入爆發性成長階段可望突破 1 億台的銷量，而新世代手機將強調大使吋螢幕、折疊式、曲面顯示等功能，並維持高品質與穩定的傳輸顯示，各項規格均有助於帶動高頻材料如 MPI 連接片、覆蓋膜、EMI 與基板的需求，亞電強調，自家即將落成的東台新廠，將使亞電在 5G 通訊世代更具競爭優勢。