根據日本媒體 11 日報導，日本經濟產業省與法國民航局 (DGAC) 之間，同意就飛行器的引擎、座椅等，將強化兩國民間企業在相關零組件方面的合作。有相關消息的知情人士，在週一 (10 日) 透露了以上訊息。

培植日本航太產業、日法兩國將簽訂合作備忘錄。(圖片：AFP)

日本政府的這項舉動，主要是為了培育日本的航空產業。日本經濟產業省與法國民航局，預計在 6 月 17 日開幕的巴黎航空展 (Paris Air Show) 上，簽訂合作備忘錄。兩國將共同協助飛機引擎及零件巨擘，法國賽峰集團 (Safran S.A.)，與日本企業進行合作。

這項合作關係，將推動日本企業在飛機引擎零件及裝備品方面的供應，還有在電動化上的技術改革。日本政府扮演日法兩國企業的媒介，協助日本企業參與法國賽峰集團在航空器機身方面的業務，擴大在航太事業的版圖。

賽峰集團的總部位在法國巴黎，事業內容橫跨航空器、火箭發動機、航太零件及通信零件。歐洲的空中巴士 (Airbus) 是其主要客戶，該公司在 2018 年的銷售額達到 210 億歐元。

在這次的合作案中，賽峰集團就電動化、新引擎推進系統、AI 人工智慧等開發方面，尋求日本企業與研究機構的協助。此外，賽峰集團就飛機機體事業，以及包含日本在內的亞洲供應鏈建構上，也希望日本企業們能夠發揮他們的角色。

另一方面，日本企業則是希望透過與賽峰集團的合作，能夠擴展在航太產業方面的市場。特別是賽峰集團所生產，大量用於小型客機的飛機引擎，目前日本企業還沒有辦法進入其供應鏈中。

而如何協助日本企業媒合，在這次的合作案切入賽峰集團的供應鏈，也是日本經濟產業省的主要目標所在。