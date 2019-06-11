歐股盤前─川普稱中國「不得不」與美達成協議 指數期貨走揚

美國總統川普日前宣稱，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們不得不這麼做」；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 36 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.30%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.19%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.35%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.17%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.54%，深證成指上漲 3.68 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.65%，日經 225 指數上漲 0.33%；台股收漲 41.29 點，至 10607.76 點。

美墨兩國上週針對遏止非法移民一事，達成協議，昨日美股延續漲勢，道瓊工業指數收漲 78.74 點 (0.3%)，至 26062.68 點；標普 500 指數收漲 13.39 點 (0.47%)，至 2886.73 點；那斯達克指數收漲 81.07 點 (1.05%)，至 7823.17 點。

值得注意的是，川普週一再度對墨西哥和中國，祭出關稅威脅；他先在推特寫道，上週簽署的美墨協議，正待墨國國會表決核准，「我們預期，表決不會有問題，但若出現任何因素，導致協議無法獲得通過，我將重啟關稅！」

隨後，川普在接受 CNBC 採訪時揚言，若中國國家主席習近平不參加月底的二十國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普稱，中國人行的負責人，就是習近平，「他想做什麼都隨他」，中國一直在搞貨幣貶值，「這讓他們獲得巨大競爭優勢，美國卻沒有這項優勢，因為我們有個不降息的聯準會 (Fed)。」

川普也說，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們不得不這麼做」。

歐洲政壇消息方面，在前任首相梅伊於 6 月 7 日離職後，目前共有 10 名候選人，參與角逐英國保守黨黨魁一職，而最被看好的「兩強」，分別是前外相強生 (Boris Johnson) 和現任外相韓特(Jeremy Hunt)，勝出者將於 7 月底接任英國首相。