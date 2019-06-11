IAEA示警 伊朗已增加濃縮鈾產量以報復美經濟制裁

近期以來，美國與伊朗之間的衝突持續加劇，國際原子能機構 (IAEA) 負責人天野之彌 (Yukiya Amano) 在週一 (10 日) 表示，伊朗已經開始將加速濃縮鈾生產的威脅付諸行動。有別於他常用的保守措辭，美伊之間的戰火恐將升溫。

美政府在一年前退出了伊朗核協議，該協議旨在使伊朗放棄核計畫，以避免國際經濟制裁。

今年 5 月初，美國將要求進口國減少購買伊朗石油，以避免美國的制裁，隨後更是取消了所有國家進口伊朗石油的關稅豁免權。對此，伊朗曾發表談話，表明將停止遵守協議中的部分承諾，以報復美國對伊朗的制裁。

天野之彌表示，伊朗目前濃縮鈾的產量比以往更多，且生產速讀持續加快，但目前尚不清楚何時會達到 2015 年伊朗核協議所規定的庫存限制。「是的，生產率正在增加。」天野之彌在接受採訪時表示。

伊朗在上個月時曾表示該國仍然遵守伊核協議，但隨後將會提高濃縮鈾的產量至三倍。若庫存增加高過協議規定，伊朗將無疑違反協議。伊朗更要求歐洲國家採取更多措施來保護伊朗免受美國制裁。

伊朗外長 Javad Zarif 表示，伊朗將與歐盟合作以挽救這項協議。 他表示：「唯有阻止美國的經濟戰爭才可能減輕緊張局勢。若美國想對伊朗發動戰爭，不能指望還保持安全。」

「此地區局勢正處於高度的爆發性和極端嚴重性。」德國外長 Heiko Maas 警告：「現有緊張局勢的升級也可能會導致軍事衝突的升級。」

為避免緊張情勢持續升級，天野之彌呼籲雙方想辦法透過對話來緩和當前局勢。此外他也表示：「伊朗充分遵守協議中的相關承諾是至關重要的。」