伊朗外交部長：伊朗將抵抗任何軍事經濟侵略

美國與伊朗之間的衝突持續加劇，伊朗外交部長 Javad Zarif 表示，伊朗將抵禦美國和伊朗之間可能發生的任何軍事或經濟戰爭。同時他也呼籲歐洲國家採取更多行動，以維護伊朗當初所簽署的核協議。

Zarif 在巴格達的記者會上表示，伊朗期望與灣區的阿拉伯國家建立平衡的關係，並也建議多方簽署非侵略性協定。「我們將抵禦任何針對伊朗的戰爭侵略，無論是經濟戰還是軍事戰，我們將以實力面對。」

在本月份發生沙烏地郵輪襲擊事件後，伊朗和美國之間的緊張局勢更為加劇。沙烏地阿拉伯是由美國所支持的國家，美政府指責攻擊事件是由伊朗所策劃。此後，美國更向波灣地區派遣了一艘航空母艦和 1,500 多名士兵，引發了各界對該地區發生衝突的擔憂。

伊拉克外交部長 Mohamed Ali Hakim 表示，伊拉克將支持伊朗，並願意作為兩國之間的協調者。他也表示不相信美國對伊朗的經濟封鎖是富有成效的。

近期以來，美國政府持續加強對伊朗的制裁。美國在去年 11 月重啟對伊朗石油出口的制裁，並在 5 月初終止了所有國家的制裁豁免權，目標在於將伊朗的石油出口降至零。Zarif 在去年 4 月份時曾表示，伊朗的石油出口只剩每日 50 萬至 70 萬桶，另一位伊朗官員更表示，5 月份石油出口量可能降至 50 萬桶 / 日。

同時，也有知情人士指出，美國正在考慮擴大對伊朗的經濟制裁，針對更多與伊朗有業務往來的公司和金融機構，企圖切斷該國所有美元收入來源。如若美國實行新一波的制裁，包括氨、甲醇和尿素在內的石化產品銷售被將禁止，伊朗以外的公司和個人都有可能因與伊朗石化產業的任何交易而受到美國制裁，甚至被美國金融體系拒於門外。