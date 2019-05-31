美國務卿：伊朗襲擊油輪 為提高油價

美國國務卿龐畢歐 (Mike Pompeo) 在早先時候表示，伊朗應該為波斯灣的油輪攻擊事件負責，並且表示這是伊朗政府為推高全球油價所採取的行動。

「這些都是伊朗人為提高全球原油價格的行動。」龐畢歐說道，並引述國安顧問波頓 (John Bolton) 先前的談話，表示證實伊朗襲擊的證據將於下週提交給聯合國安理會。當被問及他是否看到了證據時，龐畢歐說道：「是的。波頓說的沒錯。」

伊朗政府否認有任何參與襲擊事件，表示這些指控「荒謬可笑」，並在該地區宣傳這是美國政府的「惡意」。

與此同時，阿拉伯國家領袖正於麥加召開會議，討論無人機攻擊沙烏地阿拉伯石油設施以及油輪遇襲事件。

日前，美國駐伊朗大使胡克 (Brian Hook) 重申警告，如果伊朗政府損及美國或其盟友的利益，美國政府將以軍事力量作出回應。

美國在去年 11 月重啟對伊朗石油出口的制裁，並在 5 月初終止了所有國家的制裁豁免權，目標在於將伊朗的石油出口降至零。目前制裁已使伊朗的石油出口量減少一半以上，從去年的 280 萬桶 / 日的高峰減少到 100 萬桶 / 日或是更低。一位伊朗官員曾表示，5 月份石油出口量可能降至 50 萬桶 / 日。此外，美國正在考慮擴大對伊朗的經濟制裁，針對更多與伊朗有業務往來的公司和金融機構，企圖切斷該國所有美元收入來源。

隨著美國與伊朗之間的衝突持續加劇，伊朗外交部長 Javad Zarif 表示，伊朗將抵禦美國和伊朗之間可能發生的任何軍事或經濟戰爭。同時他也呼籲歐洲國家採取更多行動，以維護伊朗當初所簽署的核協議。