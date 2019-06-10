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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   641       299 6182   合晶                    -301     -2378  
3105   穩懋                     369       109 3630   新鉅科                  -247      -390  
3324   雙鴻                     291      -494 5425   台半                    -215     -1597  
5347   世界                     198     -1099 5529   志嘉                    -173      -199  
3227   原相                     185      -230 3217   優群                    -157      -341  
5820   日盛金                   177      3445 8086   宏捷科                  -148        12  
6188   廣明                     144     -2930 3083   網龍                    -127      -372  
1795   美時                     134      -366 6486   互動                    -107      -193  
6147   頎邦                     122     -3342 8942   森鉅                     -87       -47  
6274   台燿                     107       787 6125   廣運                     -84       -80  
8936   國統                     102       553 2063   世鎧                     -80      -730  
8436   大江                      93       280 4953   緯軟                     -76      -549  
3293   鈊象                      88       255 6121   新普                     -75       158  
1785   光洋科                    85       390 5457   宣德                     -62       334  
8069   元太                      81     -4114 6219   富旺                     -61       -62  
3363   上詮                      63       -15 6180   橘子                     -59      -926  
6290   良維                      62       155 6470   宇智                     -58      -113  
5009   榮剛                      61      -281 3691   碩禾                     -56        65  
006201 元大富櫃50                59         0 6111   大宇資                   -55      -383  
8924   大田                      52       163 4736   泰博                     -54      -340  
6234   高僑                      46      -216 1597   直得                     -50      -355  
3374   精材                      40      -835 8299   群聯                     -46       368  
00695B 富邦美債7-10              37         0 6462   神盾                     -44       228  
4157   太景*-KY                  35       274 4712   南璋                     -42      -234  
4966   譜瑞-KY                   35        30 3529   力旺                     -42        38  
6244   茂迪                      35       -77 5371   中光電                   -42     -2389  
1569   濱川                      34       -45 6158   禾昌                     -38      -514  
8059   凱碩                      34        50 3144   新揚科                   -36      -163  
6509   聚和                      32         2 4163   鐿鈦                     -35       -80  
4947   昂寶-KY                   32      -204 3552   同致                     -35        44  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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