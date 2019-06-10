◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 641 299 6182 合晶 -301 -2378 3105 穩懋 369 109 3630 新鉅科 -247 -390 3324 雙鴻 291 -494 5425 台半 -215 -1597 5347 世界 198 -1099 5529 志嘉 -173 -199 3227 原相 185 -230 3217 優群 -157 -341 5820 日盛金 177 3445 8086 宏捷科 -148 12 6188 廣明 144 -2930 3083 網龍 -127 -372 1795 美時 134 -366 6486 互動 -107 -193 6147 頎邦 122 -3342 8942 森鉅 -87 -47 6274 台燿 107 787 6125 廣運 -84 -80 8936 國統 102 553 2063 世鎧 -80 -730 8436 大江 93 280 4953 緯軟 -76 -549 3293 鈊象 88 255 6121 新普 -75 158 1785 光洋科 85 390 5457 宣德 -62 334 8069 元太 81 -4114 6219 富旺 -61 -62 3363 上詮 63 -15 6180 橘子 -59 -926 6290 良維 62 155 6470 宇智 -58 -113 5009 榮剛 61 -281 3691 碩禾 -56 65 006201 元大富櫃50 59 0 6111 大宇資 -55 -383 8924 大田 52 163 4736 泰博 -54 -340 6234 高僑 46 -216 1597 直得 -50 -355 3374 精材 40 -835 8299 群聯 -46 368 00695B 富邦美債7-10 37 0 6462 神盾 -44 228 4157 太景*-KY 35 274 4712 南璋 -42 -234 4966 譜瑞-KY 35 30 3529 力旺 -42 38 6244 茂迪 35 -77 5371 中光電 -42 -2389 1569 濱川 34 -45 6158 禾昌 -38 -514 8059 凱碩 34 50 3144 新揚科 -36 -163 6509 聚和 32 2 4163 鐿鈦 -35 -80 4947 昂寶-KY 32 -204 3552 同致 -35 44 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股