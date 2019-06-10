全球低利浪潮 大戶資金湧向投資級債 三招跟著大戶選債

貿易戰掀起全球降息潮，看準低利率環境下的投資商機轉向，由趨勢投資逐步轉為收益投資，第一金投信董事長尤昭文今 (10) 日表示，今 (2019) 年以來，全球保險公司、退休基金等，紛紛將資金轉向投資級債券，而如何選債也要跟著大戶的腳步，大戶選債首重三大關鍵「收益 (殖利率)、安全 (違約率)、流動性 (買賣價差)」，發現美國投資級債為目前低利、混亂時局下，大戶資金的首選避風港。

第一金投信表示，全球掀起降息潮，除了已陷入負利率的歐洲和日本以外，包括印度、澳洲；紐西蘭、馬來西亞、菲律賓等，都已陸續宣布降息；而風暴核心的美國、中國，及鄰近的南韓，降息壓力也同步顯現，預期低利率將成為市場新常態。

面對低利環境，就連股神巴菲特都曾感嘆說：「低利率政策已經讓美國人的收入大洗牌，把錢存在銀行的人，全都被害慘了。」第一金投信表示，此番談話傳達低利環境中，投資人的錢更應該從銀行中重新尋求新出路。

尤昭文表示，第一金投信的基金商品策略，在 3 年前就定調「3 年走趨勢、再 3 年走收益」，因此過去 3 年來，發行包括 AI 人工智慧、精準醫療等趨勢型基金，但從今年起 3 年，預期都將逐步轉向收益投資，而會加重收益型基金的發行。

尤昭文表示，今 (2019) 年以來，全球保險公司、退休基金等，紛紛將資金轉向投資級債券，以因應低利環境的衝擊，而如何選債就是要跟著這些大戶的腳步，發現大戶選債首重三大關鍵「收益 (殖利率)、安全 (違約率)、流動性 (買賣價差)」。

第一金美國 100 大企業債券基金經理人許書豪進一步表示，挑選好的投資級債，不外乎「收益 (殖利率)、安全 (違約率)、流動性 (買賣價差)」，收益部分，近 10 年，日本投資級債平均值利率只有 0.5%、歐洲 2.3%，而美國則高達 3.4%，且高於全球平均值，具有絕佳優勢。

安全 (違約率) 部分，許書豪表示，全球投資級債平均違約率 0.07%，已低於高收益債的 3.2%，美國投資級債更低，只有 0.01%，幾乎無須擔心倒債風險。

流動性 (買賣價差) 方面，許書豪表示，過去 20 年，美國企業債發行量為 21 兆美元，其中投資級債 17.5 兆美元，占比 83%，更是高收益債發行量的 5 倍，凸顯流通性佳、變現性高的優勢。

看準低利率環境，第一金投信預計在 6 月 17 日募集美國 100 大企業債券基金，鎖定 S&P 500 指數的市值前 100 大企業發行的債券，許書豪表示，美國投資級債已經夠好，進一步聚焦在 S&P 500 指數中的市值前 100 大企業所發行的債券，其收益率差異雖不大，不過，信評 A 級以上的企業占 70%、現金流量占 S&P 500 企業總量 60%，債信品質更高、償債能力更強。