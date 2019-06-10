【安聯投信】掌握美股拉回帶來的長期機會

安聯收益成長基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

- 美中貿易戰持續延燒，造成 S&P 500 自 4 月底以來波段跌幅已達 6.58%。

- 股市修正引發投資人不安，但美國基本面仍偏正向，企業獲利可望先低後高，高盛亦於 5/31 發佈報告指出，S&P 500 年底仍上看 3000 點。

- 此外，根據 2010 年至今的經驗，波段跌幅達 5% 以上時進場投資美股，3 個月後平均報酬為 6.11%，1 年後平均報酬為 15.12%，正報酬機率則為 99%。對長期投資人而言，5% 的修正未嘗不是一個可以逢低加碼的買點。

- 美股另一個可期的利多，在於今年預期先低後高的企業獲利成長走勢。

-2016 第一季至 2017 第一季，以及 2017 年第三季至 2018 年第三季，我們都曾見到美股企業獲利成長低檔反彈至高點，同期間都創造了約 15% 的報酬。

- 而此次獲利成長低點在 2019 年第二季，顯示本季或許是一個不錯的進場點。

- 至於這樣先低後高的企業獲利，在貿易戰的環境底下是否過度樂觀？根據高盛分析，S&P 500 企業的銷貨成本 (COGS) 有 30% 是源自進口，其中又只有 18% 是來自中國，以目前對中國 2000 億美元的商品課徵 25% 的關稅前提下，對 S&P 500 企業獲利影響約為 - 1%~-2%，影響相對輕微。

投資團隊看法與調整

- 美國經濟與企業獲利仍將維持成長態勢至 2019 年，且企業信用體質仍相對強健，暫無經濟面臨衰退或是嚴重下檔風險的訊號。

- 成長股進行半導體業的換股，可轉債買進娛樂與生技業，賣出某些原油與天然氣和軟體業持股。高收益債買進汽車零組件與原油天然氣，並調降 REITs、健康醫療與廣播業。