梅努欽：川習會要是不順 川普會非常樂意對中國加徵關稅

美國總統川普本月在日本出席 G20 會議後，將決定是否對中國祭出更高的關稅。

美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日向媒體表示，川普總統將試圖確認中國領導人習近平有無意願朝著協議的「正確方向」前進，以重塑中美兩國間貿易和商業關係。

「我們得看到行動，川普總統將需確認我們正朝著達成協議的正確方向邁進，總統將在會議後做出決定。」

川普此前示意，在 G20 會議過後他就會籌劃使出貿易戰的下一招。

「如果中國希望推進協議，我們已經準備好按擬定的條款推進，倘若中國不想推進協議，川普總統會很樂意用關稅推進，以重新平衡關係。」

上一回川習會是在 2018 年 12 月 Buenos Aires，當時中美雙方同意暫時休兵 90 日，但經過數月沉寂後，川普今年 5 月又在推特上鳴鑼開戰，不僅對價值 2000 億美元的中國貨品開徵關稅，還威脅後頭還有更多關稅將實施，美方聲稱這是因為中國試圖推翻先前的部分協議 (但中國當局否認此說法)。

「我相信，倘若中國願意按我們正在討論的條件推進，我們將能達成協議，但倘若他們不願意，我們就會用關稅推進。」

中美核心爭議

梅努欽提到，移除中國對外資的「非關稅壁壘」是美方談判的核心。

「我們談判中的一大部份就是關於『強制技術轉讓』這一點，這對我們相當重要，也是所有協議的關鍵。這些議題我們已經有很大的進展，不管做了哪些協議，我們都要確認關於『強制技術轉讓』這一點的協議要包含進去。」

美方與企業長期以來均認為，中國一些官方與非官方的規定使得非中資企業處於不利地位，其中最為人詬病的即是「強制技術轉讓」這一點，因為外資被迫要與中資企業合作，才能進入中國市場。

梅努欽否認人民幣遭中國當局壓低

川普先前建議談判小組拿人民幣作為議題，但梅努欽週日否認中國當局積極壓低人民幣以換取貿易戰對美國的優勢之說法。

他反而認為，人民幣貶值是因為經濟壓力下行的結果，部分是因為川普對中國加徵關稅。

「我真的認為人民幣處於壓力，這毫無疑問，我們加徵關稅後，大家將產線移出中國到其他地區，這對他們的經濟來說是很大的負面衝擊，所以人民幣反映了這狀況。」

中國華為淪為貿易戰祭品？

梅努欽強調，中國華為遭列黑名單是國安問題，並非貿易戰中的關稅前哨，即便川普也曾示意，貿易戰的廣泛協議中也可將華為包裹進來談。

「他們是和貿易分開來談的，我們和中國雙方在談判中都有此點的認知，當然川普總統與會時，他對華為或其他議題有一定程度的安心時，我們當然可以談談國安問題，但這兩者還是不同的議題，他們是與貿易沒有相連結的。」

美方不斷呼籲盟國抑制華為技術擴散，對此梅努欽強調美方說法，即川普先前的評論並非設法拿華為取得對中國貿易戰的優勢，「我認為川普總統要表達的是，如果我們能推進貿易協議，或許在華為這件事上，他能做些什麼，只要他能從中國那得到某些安心的保證。」

下次會議

梅努欽表示，近期內他已與中國人行行長易綱會面，討論兩國總統即將召開會議的準備工作，但他拒絕透露更多細節，僅稱與易綱「就川習會議題，進行私下談話，非常坦率且有建設性。」

梅努欽表示，在川習會之前，中美雙方不會有進一步的貿易談判，但他不願意透露川習會將有什麼議題。