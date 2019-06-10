非洲豬瘟影響飼料需求 中國5月黃豆進口量創近4年新低

根據《彭博社》報導，非洲豬瘟肆虐，導致中國生豬產量大減，飼料需求也隨之下滑；今年 5 月，中國黃豆進口量年減 24%，創 2015 年以來新低。

自非洲豬瘟疫情爆發以來，中國已撲殺逾百萬頭生豬，導致豬肉價格大漲；聯合國報告稱，在生豬數量減少的情況下，中國對作為飼料的黃豆需求，可能會因此減少；另一方面，由於豬肉價格高漲，中國消費者將轉而購買雞肉，可望帶動其產量成長 2.8%。

除非洲豬瘟影響飼料需求外，美中貿易戰也讓中國減少對美採購黃豆；中國海關數據顯示，5 月黃豆進口總量約 736 萬噸，創 2015 年以來最低水平。

2019 年 1 至 5 月，中國黃豆進口量年減 12.2%，至 3175 萬噸；5 月份食用植物油進口量為 70 萬 8000 噸，創 1 月以來新高，其中占比最高的是棕櫚油。

聯合國報告指出，非洲豬瘟已蔓延至西藏、新疆等地，隔離、撲殺等方法，無法有效殲滅病毒，「中國官方證實，非洲豬瘟正迅速蔓延，但其傳播速度和嚴重程度，恐超乎預期。」

聯合國報告也強調，自 2000 年以來，全球肉類產量累計成長約 45%，但受非洲豬瘟疫情影響，2019 年極可能出現下滑，為近 20 年來首見。