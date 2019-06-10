中國車市低疲 東陽5月AM營收淡季創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年6月10號10點38分

受到中國車市買氣低迷影響，部分主力市場放在中國的汽車零組件業者陸續公布 5 月合併營收呈現衰退，東陽 (1319-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收 18.19 億元，月增 0.06%，年減 13.37%，前 5 月合併營收 89.46 億元，年減 12.48%，同樣反映此狀況，不過，東陽指出，對北美出貨的 AM 營收單月和前 5 月雙創同期新高，顯示 AM 淡季不淡，為業績提供一定支撐。

東陽 AM 事業 5 月合併營收 13.56 億元，年增 1%，前 5 月合併營收 66.24 億元，年增 5%，雙創同期新高，東陽表示，將持續強化 AM 製程順暢度，維持多樣少量的生產優勢。

東陽 OEM 事業 5 月合併營收 4.63 億元，年減 38%，前 5 月合併營收 23.22 億元，年減 41%，反映中國車市買氣疲軟，東陽表示，目前 OEM 事業正持續推動新技術和新工法，積極開發輕量化的內外裝部品。

除了東陽，部分汽車零組件業 5 月業績均衰退，廣華 - KY(1338-TW)5 月合併營收年減 9.23%，宇隆 (2233-TW) 年減 10.74%。

法人指出，中國車市處在國五國六排放標準的切換期，市場觀望氣氛濃，預料車市要回溫有待下半年庫存去化完畢後，再加上去年下半年比較基期低，汽車零組件業者營運進入第三季後，逐漸回穩可期。