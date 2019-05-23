全球汽車產業受創 裁員潮已達3.8萬人

美中貿易戰造成國際不穩定的局勢，影響汽車供應鏈，全球汽車大廠接連傳出關閉工廠或裁員的消息，目前已知有逾 3.8 萬人慘遭解雇。

彭博社資料彙編數據指出，過去半年來自中國、英國、加拿大、德國和美國的汽車車廠裁員的總數，高達 3,8000 個。

全球汽車銷售停滯不前，在經歷十年的成長放緩後，面對的可能衰退的全球經濟，各大車廠也未雨綢繆，從日產、本田至福特汽車開始接連裁減員工數，以削減成本。

日前福特汽車宣布將於八月底前，裁減 7000 名白領員工，約為全球 10% 固定薪資員工，以便簡化管理階層，一方面削減成本。

全球汽車裁員潮 (圖片: 彭博)

不過據摩根史丹利分析師 Adam Jonas 一份報告中指出，福特汽車需要在 2020 年以前，再多砍 23,000 個工作職位，才能縮減至預期中的成本，以實現目標利潤額，否則營收將預期下滑 5%。

然而這或許只是開始，即將離職的戴姆勒汽車執行長 Dieter Zetsche 週三 (22 日) 表示，鑒於目前國際情勢極不穩定，另一波裁員潮可能很快發生。

戴姆勒即將上任的執行長 Ola Kaellenius，同月也宣布，未來將計畫大砍一萬個職位，以削減 20% 的成本。

美林證券分析師 John Murphy 在底特律一場論壇上表示，「目前預估汽車市場可能迎來嚴重的低迷局勢」。

汽車產業不振，今年初原被市場看好的的中國汽車產業，也意外面臨銷售大幅縮減。

Murphy 表示汽車產業正在經歷重大變革，電動車與自駕技術的出現，吸引著各方資金投入，戴姆勒前執行長 Zetsche 也說道：「我們正在審視一切可能扭轉的機會」