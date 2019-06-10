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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧06月06日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1502035   5644649    26.61  
0061   元大寶滬深          202876    353616    57.37  
2883   開發金              161673  14963380     1.08  
2885   元大金              142767  11686232     1.22  
006205 富邦上証            117792    351736    33.49  
006206 元大上證50          100622    140778    71.48  
2823   中壽                 99248   4463582     2.22  
3045   台灣大               88760   3433524     2.59  
6116   彩晶                 70632   3133933     2.25  
00739  元大MSCI A股         70382    152988    46.00  
2610   華航                 69980   5420984     1.29  
006207 FH滬深               62647     97892    64.00  
00639  富邦深100            58389    245403    23.79  
1312   國喬                 52488    906620     5.79  
2881   富邦金               45502  10233603     0.44  
2017   官田鋼               45028    341867    13.17  
2892   第一金               44591  12338557     0.36  
00648R 元大S&P500反1        44183    164188    26.91  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1101   台泥                 40571   5108059     0.79  
01002T 土銀國泰R1           40481   1393000     2.91  
2882   國泰金               38049  12563210     0.30  
2891   中信金               37782  19496989     0.19  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34289     99512    34.46  
0055   元大MSCI金融         33682     37154    90.66  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2324   仁寶                 30855   4407146     0.70  
2889   國票金               28383   2819865     1.01  
01001T 土銀富邦R1           27272    583000     4.68
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