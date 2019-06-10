台北‧06月06日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1502035 5644649 26.61 0061 元大寶滬深 202876 353616 57.37 2883 開發金 161673 14963380 1.08 2885 元大金 142767 11686232 1.22 006205 富邦上証 117792 351736 33.49 006206 元大上證50 100622 140778 71.48 2823 中壽 99248 4463582 2.22 3045 台灣大 88760 3433524 2.59 6116 彩晶 70632 3133933 2.25 00739 元大MSCI A股 70382 152988 46.00 2610 華航 69980 5420984 1.29 006207 FH滬深 62647 97892 64.00 00639 富邦深100 58389 245403 23.79 1312 國喬 52488 906620 5.79 2881 富邦金 45502 10233603 0.44 2017 官田鋼 45028 341867 13.17 2892 第一金 44591 12338557 0.36 00648R 元大S&P500反1 44183 164188 26.91 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1101 台泥 40571 5108059 0.79 01002T 土銀國泰R1 40481 1393000 2.91 2882 國泰金 38049 12563210 0.30 2891 中信金 37782 19496989 0.19 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34289 99512 34.46 0055 元大MSCI金融 33682 37154 90.66 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2324 仁寶 30855 4407146 0.70 2889 國票金 28383 2819865 1.01 01001T 土銀富邦R1 27272 583000 4.68
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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