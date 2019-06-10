防臉書、亞馬遜等科技龍頭避稅 G20財長擬徵「數位稅」

據路透社報導，日本於周末召開的 G20 財長與央行行長會議，在週日 (9 日) 宣布，同意共同擬定新規定，針對全球科技龍頭如臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌等課徵「數位稅，以防制全球科技巨頭鑽漏洞來減少公司稅，獲取更大利益。

谷歌、亞馬遜、臉書、蘋果等大型科技公司，長期以來透過在愛爾蘭，或盧森堡等低稅國家登記公司，藉此來減少稅收，遭外界批評此做法不公平。

為防治這些公司逃漏稅，新的規定將使得這些科技企業會承受更重的稅收，但也會使向愛爾蘭這樣的國家，更難以吸引外資企業進駐。

(圖片; AFP)

主持 G20 會議的日本財務大臣 Taro Aso 告訴記者，目前擬定的草案主要有「兩大支柱」(Two pillar)，一是將跨國企業在銷售國家的服務與產品營收，考慮進銷售國家的稅收中，不論企業是否在該國家實際存在；第二個是「全球最低稅率」，據路透社報導，如果在第一支柱規定下企業仍有辦法在避稅，則最低稅率將適用於規範企業逃漏稅。

英法兩國大力建議課徵「數位稅」，英國財務大臣 Philip Hammond 表示：「目前這種鑽漏洞的稅收方式，相當不公平，全球最低稅率的目的，在於讓企業創造實際價值的銷售國家，作為課稅基礎」。

然而美國財長梅努欽表示，他對這項稅收改革制度「有強烈共識」，不過他也補充這項規定恐讓美國網路企業，遭到國際不平等對待。

目前各國預計在 2020 年以前，提出最終改革稅收的協議。