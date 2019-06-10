[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/06 108/06/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.14160 10.11660 0.02500 0.24712 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00150 9.97740 0.02410 0.24155 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.24920 10.22720 0.02200 0.21511 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.11250 10.09090 0.02160 0.21405 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.99240 9.96360 0.02880 0.28905 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.99780 9.97130 0.02650 0.26576 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.99780 9.97130 0.02650 0.26576 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.02710 9.99740 0.02970 0.29708 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.44930 10.41990 0.02940 0.28215 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.25420 10.22540 0.02880 0.28165 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.37090 10.33850 0.03240 0.31339 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.26310 10.23110 0.03200 0.31277 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.60000 21.69000 -0.09000 -0.41494 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.96000 21.38000 0.58000 2.71282 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.42700 41.50600 -0.07900 -0.19033 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.08820 40.18560 -0.09740 -0.24238 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.67990 9.65770 0.02220 0.22987 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.16420 10.13850 0.02570 0.25349 中國信託台灣活力基金 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.67000 10.53000 0.14000 1.32953 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.87000 9.75000 0.12000 1.23077 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00230 9.98680 0.01550 0.15520 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.13590 10.15350 -0.01760 -0.17334 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.13580 9.15160 -0.01580 -0.17265 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34890 10.33800 0.01090 0.10544 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29260 9.28230 0.01030 0.11096 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.07980 10.94520 0.13460 1.22976 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.43340 9.31880 0.11460 1.22977 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.28400 11.25730 0.02670 0.23718 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89200 9.86860 0.02340 0.23712 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.86840 43.16580 -0.29740 -0.68897 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.91540 44.10040 -0.18500 -0.41950 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.52970 44.66430 -0.13460 -0.30136 中國信託智能運動基金-台幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 中國信託智能運動基金-美元 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02940 11.02930 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.12580 10.11600 0.00980 0.09688 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39030 9.38120 0.00910 0.09700 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.28130 10.25480 0.02650 0.25842 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.52990 9.50540 0.02450 0.25775 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.25530 41.49490 -0.23960 -0.57742 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.78640 41.92610 -0.13970 -0.33321 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.62960 41.83350 -0.20390 -0.48741 元大2001基金 56.59000 57.47000 -0.88000 -1.53123 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.47370 44.68930 -0.21560 -0.48244 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.07020 42.25890 -0.18870 -0.44653 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.90000 19.93000 -0.03000 -0.15053 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67350 11.67260 0.00090 0.00771 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87160 10.91040 -0.03880 -0.35562 元大上證50基金 31.03000 31.22000 -0.19000 -0.60858 元大大中華TMT基金-人民幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 元大大中華TMT基金-新台幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 元大大中華價值指數基金-美元 12.10300 12.06000 0.04300 0.35655 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.63000 16.61900 0.01100 0.06619 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.39900 10.41500 -0.01600 -0.15362 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.10800 10.16100 -0.05300 -0.52160 元大中國平衡基金-人民幣 2.95000 2.96000 -0.01000 -0.33784 元大中國平衡基金-新台幣 13.31000 13.42000 -0.11000 -0.81967 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.02830 47.08630 -0.05800 -0.12318 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93400 10.93000 0.00400 0.03660 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98270 9.97910 0.00360 0.03608 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16550 10.19880 -0.03330 -0.32651 元大巴西指數基金 6.86200 7.02100 -0.15900 -2.26463 元大巴菲特基金 24.65000 24.72000 -0.07000 -0.28317 元大日經225基金 26.38000 26.38000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 20.92000 20.99000 -0.07000 -0.33349 元大台灣50單日反向1倍基金 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169 元大台灣50單日正向2倍基金 35.79000 36.42000 -0.63000 -1.72982 元大台灣中型100基金 30.67000 30.90000 -0.23000 -0.74434 元大台灣加權股價指數基金 24.49800 24.64900 -0.15100 -0.61260 元大台灣卓越50基金 77.83000 78.21000 -0.38000 -0.48587 元大台灣金融基金 17.98000 17.87000 0.11000 0.61556 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.20000 30.30000 -0.10000 -0.33003 元大台灣高股息基金 25.59000 25.74000 -0.15000 -0.58275 元大台灣電子科技基金 32.47000 32.83000 -0.36000 -1.09656 元大全球ETF成長組合基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大全球ETF穩健組合基金 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 21.23000 21.23000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.12000 12.96000 0.16000 1.23457 元大全球不動產證券化基金-美元 12.23000 12.09300 0.13700 1.13289 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.45000 0.01000 0.15504 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.86000 0.06000 0.87464 元大全球股票入息基金-美元配息 8.27300 8.23700 0.03600 0.43705 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 元大全球新興市場精選組合基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 元大全球農業商機基金 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936 元大多多基金 15.65000 15.80000 -0.15000 -0.94937 元大多福基金 48.78000 49.13000 -0.35000 -0.71240 元大亞太成長基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18200 9.21420 -0.03220 -0.34946 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.38240 7.40820 -0.02580 -0.34826 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.01300 8.95800 0.05500 0.61398 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95500 9.86300 0.09200 0.93278 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.18070 10.17450 0.00620 0.06094 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.31130 10.30610 0.00520 0.05046 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.16990 10.16470 0.00520 0.05116 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.48120 10.50590 -0.02470 -0.23511 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.33740 10.36180 -0.02440 -0.23548 元大卓越基金 41.53000 41.66000 -0.13000 -0.31205 元大店頭基金 7.50000 7.63000 -0.13000 -1.70380 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45090 10.45020 0.00070 0.00670 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93830 9.93360 0.00470 0.04731 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.11370 33.17660 -0.06290 -0.18959 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.00490 42.35020 -0.34530 -0.81534 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.26770 17.19250 0.07520 0.43740 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.11400 22.33930 -0.22530 -1.00854 元大美國政府7至10年期債券基金 42.36660 42.47790 -0.11130 -0.26202 元大高科技基金 17.59000 17.88000 -0.29000 -1.62192 元大得利貨幣市場基金 16.31950 16.31930 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02800 12.02780 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898 元大華夏中小基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327 元大新中國基金-人民幣 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 元大新中國基金-美元 8.58900 8.63100 -0.04200 -0.48662 元大新中國基金-新台幣 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415 元大新主流基金 21.78000 21.97000 -0.19000 -0.86482 元大新東協平衡基金-美元 9.31000 9.31200 -0.00200 -0.02148 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.39850 10.38750 0.01100 0.10590 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.70920 9.69900 0.01020 0.10517 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.75010 10.76950 -0.01940 -0.18014 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04490 10.06310 -0.01820 -0.18086 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98170 9.97470 0.00700 0.07018 元大新興亞洲基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 元大萬泰貨幣市場基金 15.15850 15.15830 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.18000 34.42000 -0.24000 -0.69727 元大實質多重資產基金-人民幣 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 元大實質多重資產基金-美元 7.89600 7.86900 0.02700 0.34312 元大實質多重資產基金-新台幣 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 元大滬深300單日反向1倍基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643 元大滬深300單日正向2倍基金 15.44000 15.60000 -0.16000 -1.02564 元大摩臺基金 36.32000 36.53000 -0.21000 -0.57487 元大標普500基金 26.86000 26.72000 0.14000 0.52395 元大標普500單日反向1倍基金 12.82000 12.93000 -0.11000 -0.85073 元大標普500單日正向2倍基金 33.65000 33.16000 0.49000 1.47768 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900 元大標智滬深300基金 17.05000 16.60000 0.45000 2.71084 元大歐洲50基金 24.47000 24.41000 0.06000 0.24580 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41080 9.43920 -0.02840 -0.30087 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28540 10.28520 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364 日盛上選基金 31.30000 31.54000 -0.24000 -0.76094 日盛小而美基金 16.61000 16.70000 -0.09000 -0.53892 日盛中國內需動力基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 日盛日盛基金 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422 日盛目標收益組合基金(美元) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.36280 10.35390 0.00890 0.08596 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32840 9.32040 0.00800 0.08583 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.20530 10.21570 -0.01040 -0.10180 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.18680 9.19610 -0.00930 -0.10113 日盛全球智能車基金(美元) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 日盛亞洲機會基金 6.74000 6.73000 0.01000 0.14859 日盛首選基金 15.96000 16.05000 -0.09000 -0.56075 日盛高科技基金 16.57000 16.75000 -0.18000 -1.07463 日盛貨幣市場基金 14.82870 14.82840 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 36.45000 36.82000 -0.37000 -1.00489 日盛精選五虎基金 34.43000 34.43000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54050 13.54030 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.45000 28.91000 -0.46000 -1.59114 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759 台新MSCI中國基金 19.04000 19.12000 -0.08000 -0.41841 台新大眾貨幣市場基金 14.21730 14.21710 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50790 10.49680 0.01110 0.10575 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51920 10.51630 0.00290 0.02758 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.28470 10.31130 -0.02660 -0.25797 台新中國通基金 40.49000 40.94000 -0.45000 -1.09917 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50450 0.51000 -0.00550 -1.07843 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.81400 16.03100 -0.21700 -1.35363 台新中國精選中小基金-美元 0.28380 0.28540 -0.00160 -0.56062 台新中國精選中小基金-新台幣 8.91000 8.99000 -0.08000 -0.88988 台新主流基金 22.22000 22.43000 -0.21000 -0.93625 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.15000 22.83000 0.32000 1.40166 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74160 0.72920 0.01240 1.70049 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.31000 0.23000 1.41018 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52910 0.52040 0.00870 1.67179 台新台灣中小基金 31.55000 31.98000 -0.43000 -1.34459 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.22850 10.21390 0.01460 0.14294 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44260 9.43000 0.01260 0.13362 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.84920 10.83460 0.01460 0.13475 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93850 9.85910 0.07940 0.80535 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.05290 10.96480 0.08810 0.80348 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68820 8.70970 -0.02150 -0.24685 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28210 0.28200 0.00010 0.03546 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.63110 12.66240 -0.03130 -0.24719 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40490 0.40470 0.00020 0.04942 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.12680 11.12670 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.49920 30.51950 -0.02030 -0.06651 台新智慧生活基金-美元 10.24450 10.14320 0.10130 0.99870 台新智慧生活基金-新台幣 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.11450 8.07220 0.04230 0.52402 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44260 8.42260 0.02000 0.23746 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12300 9.07540 0.04760 0.52449 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50310 9.48060 0.02250 0.23733 台新新興市場債券基金(A類型) 11.41070 11.38330 0.02740 0.24070 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35800 0.35620 0.00180 0.50533 台新新興市場債券基金(B類型) 8.16550 8.14590 0.01960 0.24061 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27020 0.26880 0.00140 0.52083 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.41000 -0.03000 -0.55453 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.25000 22.24000 0.01000 0.04496 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.14350 10.10390 0.03960 0.39193 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.86590 9.83500 0.03090 0.31418 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.02820 10.01650 0.01170 0.11681 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.14360 10.10390 0.03970 0.39292 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.86590 9.83500 0.03090 0.31418 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.02820 10.01650 0.01170 0.11681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.63470 40.79260 -0.15790 -0.38708 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.35870 40.67550 -0.31680 -0.77885 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.81380 39.92380 -0.11000 -0.27552 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33590 11.33520 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20770 10.22530 -0.01760 -0.17212 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22290 9.22350 -0.00060 -0.00651 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.79760 10.79830 -0.00070 -0.00648 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85910 7.87260 -0.01350 -0.17148 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26980 9.28580 -0.01600 -0.17231 永豐中小基金 50.12000 50.59000 -0.47000 -0.92904 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78680 1.78590 0.00090 0.05039 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47450 2.47320 0.00130 0.05256 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21980 8.23020 -0.01040 -0.12636 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04490 11.05890 -0.01400 -0.12659 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.39000 4.37000 0.02000 0.45767 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.92000 19.89000 0.03000 0.15083 永豐主流品牌基金 18.79000 18.63000 0.16000 0.85883 永豐永豐基金 31.36000 31.55000 -0.19000 -0.60222 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16470 9.17180 -0.00710 -0.07741 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60010 9.60770 -0.00760 -0.07910 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14480 9.17470 -0.02990 -0.32590 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.58190 9.61320 -0.03130 -0.32559 永豐亞洲民生消費基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 永豐南非幣2021保本基金 14.00540 13.99430 0.01110 0.07932 永豐高科技基金 21.39000 21.55000 -0.16000 -0.74246 永豐貨幣市場基金 13.93370 13.93350 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11050 2.10890 0.00160 0.07587 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58930 2.58740 0.00190 0.07343 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80760 7.81550 -0.00790 -0.10108 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.88760 10.89870 -0.01110 -0.10185 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13130 7.11230 0.01900 0.26714 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38440 11.35390 0.03050 0.26863 永豐臺灣加權ETF基金 51.44000 51.73000 -0.29000 -0.56060 永豐領航科技基金 34.84000 35.12000 -0.28000 -0.79727 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 永豐趨勢平衡基金 39.27000 39.58000 -0.31000 -0.78322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.85640 11.85550 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74320 9.73620 0.00700 0.07190 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.31000 10.30260 0.00740 0.07183 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81930 9.81650 0.00280 0.02852 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.22720 10.22430 0.00290 0.02836 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80450 9.79790 0.00660 0.06736 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.50260 10.49560 0.00700 0.06669 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83880 9.83640 0.00240 0.02440 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.32470 10.32220 0.00250 0.02422 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.41000 18.52000 -0.11000 -0.59395 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.20000 18.27000 -0.07000 -0.38314 兆豐國際生命科學基金 14.89000 14.79000 0.10000 0.67613 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28150 10.27090 0.01060 0.10320 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43190 10.40020 0.03170 0.30480 兆豐國際全球基金 30.28000 30.20000 0.08000 0.26490 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46310 10.46240 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.30100 10.29640 0.00460 0.04468 兆豐國際國民基金 20.55000 20.73000 -0.18000 -0.86831 兆豐國際第一基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.65240 10.66380 -0.01140 -0.10690 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.18660 8.19540 -0.00880 -0.10738 兆豐國際萬全基金 19.82000 19.91000 -0.09000 -0.45203 兆豐國際電子基金 24.32000 24.55000 -0.23000 -0.93686 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.12000 21.26000 -0.14000 -0.65851 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.44000 16.31000 0.13000 0.79706 兆豐國際豐台灣基金 32.60000 32.80000 -0.20000 -0.60976 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55040 12.55020 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.55630 10.53060 0.02570 0.24405 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.33880 10.31860 0.02020 0.19576 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.55280 10.53100 0.02180 0.20701 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.35020 10.32500 0.02520 0.24407 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.43390 10.41350 0.02040 0.19590 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.42260 10.40100 0.02160 0.20767 合庫台灣基金 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 合庫全球高收益債券基金A類型 11.54440 11.54040 0.00400 0.03466 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.43290 12.40810 0.02480 0.19987 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.09540 11.07310 0.02230 0.20139 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.88020 11.85690 0.02330 0.19651 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10100 8.09820 0.00280 0.03458 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33400 9.31490 0.01910 0.20505 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00930 8.99110 0.01820 0.20242 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77540 8.75840 0.01700 0.19410 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17970 9.16130 0.01840 0.20084 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 合庫全球新興市場基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 合庫貨幣市場基金 10.16830 10.16810 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.75040 9.72430 0.02610 0.26840 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.03940 10.01170 0.02770 0.27668 合庫新興多重收益基金A類型 10.37960 10.36850 0.01110 0.10706 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.83720 11.80520 0.03200 0.27107 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.86420 14.81400 0.05020 0.33887 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62500 8.60230 0.02270 0.26388 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42160 9.39560 0.02600 0.27673 合庫新興多重收益基金B類型 7.86070 7.85230 0.00840 0.10698 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61570 8.59220 0.02350 0.27350 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.41870 10.38650 0.03220 0.31002 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 安本標準兩岸價值基金 美元 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 9.99790 9.97820 0.01970 0.19743 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.00450 9.98610 0.01840 0.18426 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.99550 10.03660 -0.04110 -0.40950 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 9.99790 9.97820 0.01970 0.19743 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.00450 9.98610 0.01840 0.18426 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99550 10.03660 -0.04110 -0.40950 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.97550 9.95790 0.01760 0.17674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19680 11.19620 0.00060 0.00536 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99820 9.98970 0.00850 0.08509 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05800 10.07830 -0.02030 -0.20142 安聯中國東協基金 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750 安聯中國策略基金-美元 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 安聯中國策略基金-新臺幣 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 安聯中華新思路基金-人民幣 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 安聯中華新思路基金-美元 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 27.51000 27.64000 -0.13000 -0.47033 安聯台灣科技基金 46.46000 46.41000 0.05000 0.10774 安聯台灣貨幣市場基金 12.54140 12.54120 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.74000 30.85000 -0.11000 -0.35656 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.56350 10.54750 0.01600 0.15169 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.63330 15.61970 0.01360 0.08707 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76380 9.75520 0.00860 0.08816 安聯四季成長組合基金-美元 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.97860 12.96160 0.01700 0.13116 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.61360 10.60600 0.00760 0.07166 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.67470 12.66390 0.01080 0.08528 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45880 9.44650 0.01230 0.13021 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39140 9.37910 0.01230 0.13114 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95770 8.95010 0.00760 0.08492 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.06100 10.04760 0.01340 0.13337 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14310 10.13450 0.00860 0.08486 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30690 12.28950 0.01740 0.14158 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.16500 11.14790 0.01710 0.15339 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79930 10.78610 0.01320 0.12238 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56080 8.54880 0.01200 0.14037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.41320 8.40040 0.01280 0.15237 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11130 8.10140 0.00990 0.12220 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16030 10.14450 0.01580 0.15575 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08280 10.07050 0.01230 0.12214 安聯全球人口趨勢基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.29000 33.36000 -0.07000 -0.20983 安聯全球油礦金趨勢基金 7.81000 7.88000 -0.07000 -0.88832 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40940 12.41760 -0.00820 -0.06604 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53030 10.53720 -0.00690 -0.06548 安聯全球新興市場基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 安聯全球農金趨勢基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 安聯全球綠能趨勢基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 安聯亞洲動態策略基金 21.62000 21.66000 -0.04000 -0.18467 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.01170 10.00650 0.00520 0.05197 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.02120 10.01540 0.00580 0.05791 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.01160 10.00650 0.00510 0.05097 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.02330 10.01760 0.00570 0.05690 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01450 10.00940 0.00510 0.05095 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99840 9.99450 0.00390 0.03902 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99840 9.99450 0.00390 0.03902 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99840 9.99450 0.00390 0.03902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.28460 10.28870 -0.00410 -0.03985 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12500 10.09950 0.02550 0.25249 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.44660 10.41800 0.02860 0.27452 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.08620 10.06140 0.02480 0.24649 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.14150 10.11810 0.02340 0.23127 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28370 10.28780 -0.00410 -0.03985 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12270 10.09710 0.02560 0.25354 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.44580 10.41680 0.02900 0.27840 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.08420 10.05940 0.02480 0.24654 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14130 10.11790 0.02340 0.23127 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.02520 10.00630 0.01890 0.18888 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.06070 10.03970 0.02100 0.20917 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.01640 9.99750 0.01890 0.18905 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.99300 9.97560 0.01740 0.17443 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.03590 10.01730 0.01860 0.18568 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.02020 9.99780 0.02240 0.22405 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.01640 9.99740 0.01900 0.19005 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.99340 9.97630 0.01710 0.17141 宏利台灣動力基金A類型 28.08000 28.18000 -0.10000 -0.35486 宏利台灣動力基金I類型 28.08000 28.18000 -0.10000 -0.35486 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82190 9.80350 0.01840 0.18769 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80310 9.81270 -0.00960 -0.09783 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.44810 7.43400 0.01410 0.18967 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48150 7.48230 -0.00080 -0.01069 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 宏利全球債券組合基金 13.57340 13.56440 0.00900 0.06635 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30310 3.28190 0.02120 0.64597 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52990 0.52650 0.00340 0.64577 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.03000 14.94000 0.09000 0.60241 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.13030 12.11210 0.01820 0.15026 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.73950 10.72310 0.01640 0.15294 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36090 10.35790 0.00300 0.02896 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.67500 8.66220 0.01280 0.14777 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.31120 8.29840 0.01280 0.15425 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21530 8.21300 0.00230 0.02800 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.12980 8.11870 0.01110 0.13672 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90620 2.89700 0.00920 0.31757 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42060 0.41930 0.00130 0.31004 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.72640 12.70090 0.02550 0.20077 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95920 0.95630 0.00290 0.30325 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34970 7.33460 0.01510 0.20587 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03250 2.02590 0.00660 0.32578 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29350 0.29250 0.00100 0.34188 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95320 8.93420 0.01900 0.21267 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32460 0.32360 0.00100 0.30902 宏利萬利貨幣市場基金 13.68260 13.68240 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.32000 0.01000 0.43103 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.07000 24.16000 -0.09000 -0.37252 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.07000 24.16000 -0.09000 -0.37252 宏利澳幣保本基金 12.60960 12.60870 0.00090 0.00714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.96590 12.96570 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 25.63000 25.76000 -0.13000 -0.50466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46700 11.47240 -0.00540 -0.04707 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15680 10.18310 -0.02630 -0.25827 保德信大中華基金-人民幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 保德信大中華基金-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 保德信大中華基金-新台幣 27.89000 27.91000 -0.02000 -0.07166 保德信中小型股基金 41.98000 42.60000 -0.62000 -1.45540 保德信中國中小基金-人民幣 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251 保德信中國中小基金-美元 7.89000 7.93000 -0.04000 -0.50441 保德信中國中小基金-新臺幣 7.75000 7.81000 -0.06000 -0.76825 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.63570 9.66110 -0.02540 -0.26291 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73560 9.76820 -0.03260 -0.33374 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.75030 9.77490 -0.02460 -0.25166 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.76390 10.79110 -0.02720 -0.25206 保德信中國品牌基金-人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 保德信中國品牌基金-美元 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 保德信台商全方位基金 33.86000 34.04000 -0.18000 -0.52879 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.74000 27.63000 0.11000 0.39812 保德信全球消費商機基金 18.62000 18.56000 0.06000 0.32328 保德信全球基礎建設基金 13.65000 13.52000 0.13000 0.96154 保德信全球資源基金 7.24000 7.30000 -0.06000 -0.82192 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.68000 32.73000 -0.05000 -0.15277 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.56170 9.54700 0.01470 0.15398 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.66810 10.65240 0.01570 0.14738 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24310 9.25600 -0.01290 -0.13937 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.29280 10.30710 -0.01430 -0.13874 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.14950 8.14490 0.00460 0.05648 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.17680 11.17060 0.00620 0.05550 保德信亞太基金 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.69120 8.69260 -0.00140 -0.01611 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.95210 11.95410 -0.00200 -0.01673 保德信店頭市場基金 30.91000 31.15000 -0.24000 -0.77047 保德信拉丁美洲基金 7.32000 7.40000 -0.08000 -1.08108 保德信金平衡基金 29.11000 29.24000 -0.13000 -0.44460 保德信金滿意基金 39.78000 40.22000 -0.44000 -1.09398 保德信科技島基金 24.22000 24.56000 -0.34000 -1.38436 保德信高成長基金 88.33000 89.04000 -0.71000 -0.79739 保德信第一基金 24.64000 24.82000 -0.18000 -0.72522 保德信貨幣市場基金 15.83120 15.83100 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.38930 10.35730 0.03200 0.30896 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75070 10.74830 0.00240 0.02233 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.80850 10.78370 0.02480 0.22998 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.47240 10.47830 -0.00590 -0.05631 保德信新世紀基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13110 8.13120 -0.00010 -0.00123 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.16960 10.16930 0.00030 0.00295 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.48460 11.48480 -0.00020 -0.00174 保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 保德信瑞騰基金 15.62840 15.62730 0.00110 0.00704 保德信歐洲組合基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88040 9.86950 0.01090 0.11044 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.35720 10.34590 0.01130 0.10922 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86120 9.86170 -0.00050 -0.00507 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.12910 10.13100 -0.00190 -0.01875 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93940 9.92610 0.01330 0.13399 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32460 10.30840 0.01620 0.15715 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81980 9.80420 0.01560 0.15912 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11590 10.09860 0.01730 0.17131 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47200 10.47400 -0.00200 -0.01909 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.25800 10.23780 0.02020 0.19731 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52730 10.50500 0.02230 0.21228 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.16100 10.14070 0.02030 0.20018 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.38570 10.36490 0.02080 0.20068 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08970 10.07370 0.01600 0.15883 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52580 10.50900 0.01680 0.15986 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97380 9.95520 0.01860 0.18684 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.27790 10.25880 0.01910 0.18618 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17950 10.15480 0.02470 0.24323 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91670 9.89120 0.02550 0.25780 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24340 10.21670 0.02670 0.26134 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50430 10.47780 0.02650 0.25292 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.42890 10.38800 0.04090 0.39372 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.90690 10.86320 0.04370 0.40228 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21660 10.19020 0.02640 0.25907 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42250 10.39560 0.02690 0.25876 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25310 10.22530 0.02780 0.27187 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.28990 10.26110 0.02880 0.28067 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.43140 10.43210 -0.00070 -0.00671 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.25320 10.22860 0.02460 0.24050 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.15800 10.13310 0.02490 0.24573 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.42660 10.38110 0.04550 0.43830 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.42370 10.37880 0.04490 0.43261 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.05830 10.03280 0.02550 0.25417 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05620 10.03070 0.02550 0.25422 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96870 1.96820 0.00050 0.02540 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81130 2.81050 0.00080 0.02846 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29370 0.29340 0.00030 0.10225 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45440 0.45400 0.00040 0.08811 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39670 8.39750 -0.00080 -0.00953 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.22630 12.22640 -0.00010 -0.00082 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64720 9.64500 0.00220 0.02281 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.22800 12.22540 0.00260 0.02127 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66580 8.65950 0.00630 0.07275 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03350 11.02550 0.00800 0.07256 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.66130 10.63600 0.02530 0.23787 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.54060 10.52730 0.01330 0.12634 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 17.94000 18.06000 -0.12000 -0.66445 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4144.33000 4171.23000 -26.90000 -0.64489 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.28580 10.27810 0.00770 0.07492 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.10460 11.09640 0.00820 0.07390 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22410 10.22540 -0.00130 -0.01271 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83120 9.81930 0.01190 0.12119 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.37440 10.36220 0.01220 0.11774 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.88310 9.88500 -0.00190 -0.01922 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.19460 10.19600 -0.00140 -0.01373 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.24160 10.20540 0.03620 0.35471 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04600 6.03680 0.00920 0.15240 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.01590 10.99910 0.01680 0.15274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45710 10.47790 -0.02080 -0.19851 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35750 11.35470 0.00280 0.02466 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.58840 10.58630 0.00210 0.01984 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03790 9.05590 -0.01800 -0.19877 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.28930 9.28700 0.00230 0.02477 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16130 9.15950 0.00180 0.01965 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.37580 10.39650 -0.02070 -0.19911 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75910 10.75640 0.00270 0.02510 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.73640 10.73430 0.00210 0.01956 柏瑞五國金勢力建設基金 7.09000 7.14000 -0.05000 -0.70028 柏瑞巨人基金 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69360 13.69340 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.08770 14.07890 0.00880 0.06250 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.37300 12.34220 0.03080 0.24955 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.95430 12.92270 0.03160 0.24453 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.55370 8.54840 0.00530 0.06200 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72640 6.72220 0.00420 0.06248 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56930 8.54790 0.02140 0.25035 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.38530 8.35010 0.03520 0.42155 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.60960 10.58370 0.02590 0.24472 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28310 8.26740 0.01570 0.18990 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.55660 12.52530 0.03130 0.24989 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.20260 12.19500 0.00760 0.06232 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.83710 12.78320 0.05390 0.42165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.79270 11.76400 0.02870 0.24396 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.91470 8.90910 0.00560 0.06286 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57800 9.55410 0.02390 0.25015 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.58240 9.54220 0.04020 0.42129 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.43300 9.40990 0.02310 0.24549 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.30250 9.28490 0.01760 0.18956 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.59650 10.60190 -0.00540 -0.05093 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.45610 10.44180 0.01430 0.13695 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.29170 10.27690 0.01480 0.14401 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.35440 10.34250 0.01190 0.11506 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82430 9.82930 -0.00500 -0.05087 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.48560 9.47260 0.01300 0.13724 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.50120 10.46160 0.03960 0.37853 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.52670 9.51300 0.01370 0.14401 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59090 9.57990 0.01100 0.11482 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.57660 10.58210 -0.00550 -0.05197 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.45640 10.44210 0.01430 0.13695 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.29200 10.27720 0.01480 0.14401 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.35530 10.34340 0.01190 0.11505 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82400 9.82900 -0.00500 -0.05087 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.48570 9.47270 0.01300 0.13724 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.67750 10.63720 0.04030 0.37886 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.52660 9.51290 0.01370 0.14401 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59120 9.58020 0.01100 0.11482 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.09000 13.01000 0.08000 0.61491 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.55000 12.41000 0.14000 1.12812 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640 柏瑞拉丁美洲基金 10.17000 10.33000 -0.16000 -1.54889 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.98320 12.00480 -0.02160 -0.17993 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.13730 10.13740 -0.00010 -0.00099 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.64830 7.66210 -0.01380 -0.18011 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.08090 10.08110 -0.00020 -0.00198 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.10730 12.11680 -0.00950 -0.07840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.74140 11.72910 0.01230 0.10487 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.76840 10.75700 0.01140 0.10598 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.48610 8.49270 -0.00660 -0.07771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47270 9.46280 0.00990 0.10462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52540 9.51530 0.01010 0.10614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.29470 11.28290 0.01180 0.10458 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.63210 10.64040 -0.00830 -0.07800 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.75040 10.73890 0.01150 0.10709 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81110 9.80080 0.01030 0.10509 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.16900 9.17620 -0.00720 -0.07846 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02860 8.99010 0.03850 0.42825 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55130 9.54110 0.01020 0.10691 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.43690 12.42650 0.01040 0.08369 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84410 11.81150 0.03260 0.27600 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.20890 11.17760 0.03130 0.28002 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01990 7.01390 0.00600 0.08554 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67650 8.65260 0.02390 0.27622 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.33600 9.31000 0.02600 0.27927 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.69120 10.68220 0.00900 0.08425 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22640 11.19500 0.03140 0.28048 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39650 9.37060 0.02590 0.27640 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.95670 8.94910 0.00760 0.08492 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53540 9.50880 0.02660 0.27974 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.73000 18.65000 0.08000 0.42895 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21840 13.20030 0.01810 0.13712 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.28030 10.29170 -0.01140 -0.11077 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.24140 11.23430 0.00710 0.06320 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18760 12.10700 0.08060 0.66573 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.75220 10.74640 0.00580 0.05397 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.97260 8.98250 -0.00990 -0.11021 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47810 9.47220 0.00590 0.06229 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40620 9.34390 0.06230 0.66675 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42610 9.42090 0.00520 0.05520 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.10590 9.11600 -0.01010 -0.11079 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.28210 9.27630 0.00580 0.06252 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.24340 11.16900 0.07440 0.66613 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36950 9.36440 0.00510 0.05446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.77550 42.01280 -0.23730 -0.56483 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.85000 29.13000 -0.28000 -0.96121 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77020 11.76950 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69410 1.69540 -0.00130 -0.07668 國泰大中華基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867 國泰小龍基金-美元I 0.44030 0.44350 -0.00320 -0.72153 國泰小龍基金-新台幣 13.81000 13.91000 -0.10000 -0.71891 國泰中小成長基金-美元I 1.22970 1.23410 -0.00440 -0.35654 國泰中小成長基金-新台幣 38.57000 38.71000 -0.14000 -0.36166 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.95260 3.93790 0.01470 0.37330 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62320 0.62140 0.00180 0.28967 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66590 0.66390 0.00200 0.30125 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.91000 17.91000 0.00000 0.00000 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.36670 41.53210 -0.16540 -0.39825 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28940 2.28960 -0.00020 -0.00874 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32820 0.32850 -0.00030 -0.09132 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.33230 10.37120 -0.03890 -0.37508 國泰中國新興債券基金-美元 0.33910 0.33920 -0.00010 -0.02948 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46880 10.50040 -0.03160 -0.30094 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.84780 3.83140 0.01640 0.42804 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55060 0.54870 0.00190 0.34627 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488 國泰中港台基金-人民幣 2.89290 2.87380 0.01910 0.66463 國泰中港台基金-美元 0.41910 0.41670 0.00240 0.57595 國泰中港台基金-新台幣 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.84810 9.79700 0.05110 0.52159 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.00860 9.98340 0.02520 0.25242 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16490 10.16840 -0.00350 -0.03442 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.70000 25.69000 0.01000 0.03893 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.32000 30.18000 0.14000 0.46388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34700 0.34660 0.00040 0.11541 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.32860 0.32830 0.00030 0.09138 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.32940 0.32900 0.00040 0.12158 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.90110 10.91980 -0.01870 -0.17125 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.33150 10.34930 -0.01780 -0.17199 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.35990 10.37770 -0.01780 -0.17152 國泰台灣貨幣市場基金 12.45330 12.45310 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40910 0.40790 0.00120 0.29419 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36270 0.36160 0.00110 0.30420 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43640 0.43510 0.00130 0.29878 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53070 0.52750 0.00320 0.60664 國泰全球高股息基金-人民幣 2.47590 2.46270 0.01320 0.53600 國泰全球高股息基金-美元 0.35770 0.35600 0.00170 0.47753 國泰全球高股息基金-新台幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51580 0.51180 0.00400 0.78156 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47700 0.47200 0.00500 1.05932 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.08000 13.98000 0.10000 0.71531 國泰全球資源基金-美元 0.15980 0.15950 0.00030 0.18809 國泰全球資源基金-新台幣 5.09000 5.10000 -0.01000 -0.19608 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58670 0.58300 0.00370 0.63465 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.42000 18.35000 0.07000 0.38147 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 17.99000 17.93000 0.06000 0.33463 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84190 0.83400 0.00790 0.94724 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.04000 20.98000 0.06000 0.28599 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.07000 21.97000 0.10000 0.45517 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46170 2.45020 0.01150 0.46935 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35650 0.35510 0.00140 0.39426 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30750 0.30630 0.00120 0.39177 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13580 11.12080 0.01500 0.13488 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.60180 9.59280 0.00900 0.09382 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51080 0.50720 0.00360 0.70978 國泰亞洲成長基金-美元 0.38900 0.38610 0.00290 0.75110 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 國泰科技生化基金 29.82000 30.07000 -0.25000 -0.83139 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.33000 28.19000 0.14000 0.49663 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.99000 13.10000 -0.11000 -0.83969 國泰美國費城半導體基金 13.27000 13.39000 -0.12000 -0.89619 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.76960 44.10260 -0.33300 -0.75506 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.65810 17.58390 0.07420 0.42198 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.53570 22.76140 -0.22570 -0.99159 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.87970 43.04050 -0.16080 -0.37360 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.40250 44.35650 0.04600 0.10371 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.45320 43.59650 -0.14330 -0.32870 國泰紐幣2021保本基金 12.77250 12.76630 0.00620 0.04857 國泰紐幣八年期保本基金 13.13110 13.12510 0.00600 0.04571 國泰紐幣保本基金 12.71540 12.71530 0.00010 0.00079 國泰國泰基金-新台幣A 20.94000 20.99000 -0.05000 -0.23821 國泰國泰基金-新台幣I 20.94000 20.99000 -0.05000 -0.23821 國泰富時中國A50基金 20.39000 20.49000 -0.10000 -0.48804 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.35260 45.56690 -0.21430 -0.47030 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34220 0.34190 0.00030 0.08774 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50080 0.49870 0.00210 0.42109 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37000 0.36950 0.00050 0.13532 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24060 0.24020 0.00040 0.16653 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10160 11.11600 -0.01440 -0.12954 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.55280 7.56260 -0.00980 -0.12959 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.43600 42.57450 -0.13850 -0.32531 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.66000 19.96000 -0.30000 -1.50301 國泰新興市場基金-美元 0.37900 0.37910 -0.00010 -0.02638 國泰新興市場基金-新台幣 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.38220 2.37840 0.00380 0.15977 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.47940 1.47700 0.00240 0.16249 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35470 0.35440 0.00030 0.08465 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22240 0.22230 0.00010 0.04498 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34400 0.34310 0.00090 0.26231 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79860 10.80140 -0.00280 -0.02592 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.57940 6.58110 -0.00170 -0.02583 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.26340 43.56640 -0.30300 -0.69549 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.99490 43.27500 -0.28010 -0.64726 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.39240 42.50430 -0.11190 -0.26327 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.92000 13.80000 0.12000 0.86957 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.09000 33.68000 -0.59000 -1.75178 國泰價值卓越基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189 國泰標普北美科技ETF基金 22.43000 22.27000 0.16000 0.71846 國泰歐洲精選基金-美元 0.33930 0.33760 0.00170 0.50355 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.98500 40.10810 -0.12310 -0.30692 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.71000 21.52000 0.19000 0.88290 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.40000 19.49000 -0.09000 -0.46178 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.94000 16.90000 0.04000 0.23669 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40940 0.40870 0.00070 0.17127 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.41890 12.41280 0.00610 0.04914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56130 10.55580 0.00550 0.05210 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46790 10.46380 0.00410 0.03918 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.68980 10.71620 -0.02640 -0.24636 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34500 10.33960 0.00540 0.05223 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28420 10.28020 0.00400 0.03891 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.43740 10.46310 -0.02570 -0.24563 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96570 9.96440 0.00130 0.01305 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.76330 9.77020 -0.00690 -0.07062 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96600 9.97240 -0.00640 -0.06418 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89660 9.93140 -0.03480 -0.35040 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96570 9.96440 0.00130 0.01305 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.76330 9.77020 -0.00690 -0.07062 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96600 9.97240 -0.00640 -0.06418 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89660 9.93140 -0.03480 -0.35040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41250 11.41190 0.00060 0.00526 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11480 10.13210 -0.01730 -0.17074 第一金大中華基金 24.87000 25.02000 -0.15000 -0.59952 第一金小型精選基金 30.02000 30.23000 -0.21000 -0.69467 第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 第一金中國世紀基金-美元 7.61190 7.60970 0.00220 0.02891 第一金中國世紀基金-美元-N 7.61220 7.61000 0.00220 0.02891 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75340 9.74390 0.00950 0.09750 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39250 8.40760 -0.01510 -0.17960 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24750 11.23650 0.01100 0.09790 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84280 9.86050 -0.01770 -0.17950 第一金中概平衡基金 25.00000 25.13000 -0.13000 -0.51731 第一金台灣貨幣市場基金 15.31430 15.31410 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.56200 178.55900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.16230 14.97100 0.19130 1.27780 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.16200 14.97070 0.19130 1.27783 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.82000 14.67000 0.15000 1.02249 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.83000 14.68000 0.15000 1.02180 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.13220 10.00740 0.12480 1.24708 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.13070 10.00580 0.12490 1.24828 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.68250 9.58850 0.09400 0.98034 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.68230 9.58860 0.09370 0.97720 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.05520 12.89560 0.15960 1.23763 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.07270 12.91290 0.15980 1.23752 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.54000 12.42000 0.12000 0.96618 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71550 9.67780 0.03770 0.38955 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71250 9.67480 0.03770 0.38967 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39670 9.37840 0.01830 0.19513 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42100 9.40260 0.01840 0.19569 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.54440 10.50340 0.04100 0.39035 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.23050 10.21050 0.02000 0.19588 第一金全球大趨勢基金 24.58000 24.40000 0.18000 0.73770 第一金全球不動產證券化基金A 9.26120 9.25040 0.01080 0.11675 第一金全球不動產證券化基金B 6.44110 6.43370 0.00740 0.11502 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.94010 9.85710 0.08300 0.84203 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.94020 9.85740 0.08280 0.83998 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.75910 10.66910 0.09000 0.84356 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.76060 10.67090 0.08970 0.84060 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.47830 8.46950 0.00880 0.10390 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36100 10.35030 0.01070 0.10338 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.24170 9.22890 0.01280 0.13869 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23990 9.22720 0.01270 0.13764 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66310 7.65460 0.00850 0.11104 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65770 7.64920 0.00850 0.11112 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.47770 8.47930 -0.00160 -0.01887 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.47840 8.48000 -0.00160 -0.01887 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.45380 11.43800 0.01580 0.13814 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.45470 11.43890 0.01580 0.13813 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.10940 10.09820 0.01120 0.11091 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.11030 10.09910 0.01120 0.11090 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91210 14.91490 -0.00280 -0.01877 第一金亞洲科技基金 17.17000 17.06000 0.11000 0.64478 第一金店頭市場基金 7.29000 7.34000 -0.05000 -0.68120 第一金創新趨勢基金 20.14000 20.32000 -0.18000 -0.88583 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.12760 41.31630 -0.18870 -0.45672 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.08340 41.26160 -0.17820 -0.43188 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.27100 42.58200 -0.31100 -0.73036 第一金電子基金 30.62000 30.80000 -0.18000 -0.58442 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.80000 18.03000 -0.23000 -1.27565 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.06000 18.91000 0.15000 0.79323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482 統一大中華中小基金(人民幣) 7.14000 7.09000 0.05000 0.70522 統一大中華中小基金(美元) 6.49000 6.45000 0.04000 0.62016 統一大中華中小基金(新台幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 統一大東協高股息基金(美元) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 統一大滿貫基金-A類型 30.76000 31.27000 -0.51000 -1.63096 統一大滿貫基金-I類型 30.76000 31.27000 -0.51000 -1.63096 統一大龍印基金 13.97000 13.99000 -0.02000 -0.14296 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 統一大龍騰中國基金(美元) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 統一中小基金 21.63000 21.86000 -0.23000 -1.05215 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94430 9.94910 -0.00480 -0.04825 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19400 9.18950 0.00450 0.04897 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01110 9.02810 -0.01700 -0.18830 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33450 12.34030 -0.00580 -0.04700 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35420 11.34860 0.00560 0.04935 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09190 11.11280 -0.02090 -0.18807 統一台灣動力基金 15.95000 16.15000 -0.20000 -1.23839 統一全天候基金-A類型 98.19000 99.25000 -1.06000 -1.06801 統一全天候基金-I類型 98.66000 99.73000 -1.07000 -1.07290 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.02530 7.97440 0.05090 0.63829 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69810 7.64190 0.05620 0.73542 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.81370 7.77890 0.03480 0.44736 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.58730 8.53290 0.05440 0.63753 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.24460 8.18440 0.06020 0.73555 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.36140 8.32420 0.03720 0.44689 統一全球債券組合基金 12.25000 12.23170 0.01830 0.14961 統一全球新科技基金(人民幣) 14.92000 14.72000 0.20000 1.35870 統一全球新科技基金(美元) 13.98000 13.78000 0.20000 1.45138 統一全球新科技基金(新台幣) 13.63000 13.48000 0.15000 1.11276 統一亞太基金 23.82000 23.79000 0.03000 0.12610 統一亞洲大金磚基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 統一奔騰基金 52.49000 52.90000 -0.41000 -0.77505 統一強棒貨幣市場基金 16.72410 16.72380 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 24.15000 24.22000 -0.07000 -0.28902 統一統信基金 26.89000 27.26000 -0.37000 -1.35730 統一黑馬基金 53.44000 53.83000 -0.39000 -0.72450 統一新亞洲科技能源基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04630 8.05290 -0.00660 -0.08196 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61580 10.62460 -0.00880 -0.08283 統一經建基金 41.65000 42.09000 -0.44000 -1.04538 統一龍馬基金 59.40000 60.21000 -0.81000 -1.34529 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.73000 17.01000 -0.28000 -1.64609 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.19000 41.59000 -0.40000 -0.96177 野村中國機會基金 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 野村巴西基金 6.58000 6.75000 -0.17000 -2.51852 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.07000 10.91000 0.16000 1.46654 野村台灣高股息基金 23.80000 23.94000 -0.14000 -0.58480 野村台灣運籌基金 32.87000 33.21000 -0.34000 -1.02379 野村平衡基金 18.12000 18.26000 -0.14000 -0.76670 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.68000 14.53000 0.15000 1.03235 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369 野村全球生技醫療基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.01640 10.00240 0.01400 0.13997 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.01620 10.00210 0.01410 0.14097 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 9.99670 9.99870 -0.00200 -0.02000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.29690 10.28310 0.01380 0.13420 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.26390 10.24970 0.01420 0.13854 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.24640 10.24880 -0.00240 -0.02342 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 9.99670 9.99870 -0.00200 -0.02000 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.56540 10.55120 0.01420 0.13458 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.49620 10.48160 0.01460 0.13929 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.48080 10.48310 -0.00230 -0.02194 野村全球品牌基金 28.13000 27.91000 0.22000 0.78825 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.79790 10.78370 0.01420 0.13168 野村全球短期收益基金-美元計價 10.83420 10.82000 0.01420 0.13124 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.66020 10.65550 0.00470 0.04411 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.63240 8.63240 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.44070 8.44170 -0.00100 -0.01185 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07500 8.08790 -0.01290 -0.15950 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85630 10.85630 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.34360 10.34490 -0.00130 -0.01257 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98220 9.99790 -0.01570 -0.15703 野村成長基金 27.70000 28.00000 -0.30000 -1.07143 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23880 8.21600 0.02280 0.27751 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.24810 8.22570 0.02240 0.27232 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52600 8.52190 0.00410 0.04811 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.32630 9.30040 0.02590 0.27848 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.19840 9.17340 0.02500 0.27253 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49780 9.49330 0.00450 0.04740 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.01820 10.00380 0.01440 0.14395 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.01620 10.00310 0.01310 0.13096 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.99400 9.99890 -0.00490 -0.04901 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50760 9.49470 0.01290 0.13587 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58820 9.57600 0.01220 0.12740 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77150 9.77650 -0.00500 -0.05114 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.99400 9.99890 -0.00490 -0.04901 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.52340 10.50810 0.01530 0.14560 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.47520 10.46180 0.01340 0.12809 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.67750 10.68300 -0.00550 -0.05148 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13690 10.13140 0.00550 0.05429 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86660 9.85580 0.01080 0.10958 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49840 9.48770 0.01070 0.11278 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03640 9.03160 0.00480 0.05315 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.36070 11.35470 0.00600 0.05284 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17480 10.16280 0.01200 0.11808 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.23520 11.20890 0.02630 0.23463 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67210 10.64760 0.02450 0.23010 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50470 10.49250 0.01220 0.11627 野村泰國基金 42.81000 42.69000 0.12000 0.28110 野村高科技基金 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.28650 10.26900 0.01750 0.17042 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.91930 9.88060 0.03870 0.39168 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.52620 10.46210 0.06410 0.61269 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33350 9.29960 0.03390 0.36453 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.38780 9.37200 0.01580 0.16859 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51490 9.48710 0.02780 0.29303 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.77160 11.72530 0.04630 0.39487 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.73650 13.63600 0.10050 0.73702 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.70950 10.67050 0.03900 0.36549 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77970 10.76170 0.01800 0.16726 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.09750 11.06500 0.03250 0.29372 野村貨幣市場基金 16.32990 16.32960 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.00000 15.02000 -0.02000 -0.13316 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31340 10.30670 0.00670 0.06501 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.15940 10.14460 0.01480 0.14589 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38090 10.39540 -0.01450 -0.13948 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79170 9.72390 0.06780 0.69725 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.79320 9.72680 0.06640 0.68265 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.75230 9.69420 0.05810 0.59933 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.23540 10.16520 0.07020 0.69059 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.19250 10.12330 0.06920 0.68357 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.15330 10.09300 0.06030 0.59744 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44460 10.40710 0.03750 0.36033 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92320 7.89480 0.02840 0.35973 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.14820 12.10470 0.04350 0.35936 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 野村精選貨幣市場基金 12.10960 12.10950 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063 野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 10.97000 -0.04000 -0.36463 野村積極成長基金 11.72000 11.85000 -0.13000 -1.09705 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.04000 32.41000 -0.37000 -1.14162 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53590 10.53640 -0.00050 -0.00475 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48570 8.47910 0.00660 0.07784 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82200 7.81690 0.00510 0.06524 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69500 7.69550 -0.00050 -0.00650 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.06170 12.05270 0.00900 0.07467 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.79620 10.78930 0.00690 0.06395 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65950 10.66020 -0.00070 -0.00657 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.29000 11.17000 0.12000 1.07431 野村環球基金-人民幣計價 16.87000 16.63000 0.24000 1.44317 野村環球基金-美元計價 13.15000 12.97000 0.18000 1.38782 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.74000 18.53000 0.21000 1.13330 野村鴻利基金 21.69000 21.89000 -0.20000 -0.91366 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89710 16.89700 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.78000 17.96000 -0.18000 -1.00223 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.00000 14.95000 0.05000 0.33445 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.56740 10.54970 0.01770 0.16778 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.84280 13.81960 0.02320 0.16788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.60780 10.59340 0.01440 0.13593 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46930 10.46230 0.00700 0.06691 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42390 10.40930 0.01460 0.14026 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.25840 10.25110 0.00730 0.07121 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.09200 10.08210 0.00990 0.09819 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.20350 10.18630 0.01720 0.16885 凱基台商天下基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258 凱基台灣精五門基金 19.63000 19.68000 -0.05000 -0.25407 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.04910 43.25600 -0.20690 -0.47832 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.78030 44.66420 0.11610 0.25994 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.57200 42.58100 -0.00900 -0.02114 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.36320 10.30770 0.05550 0.53843 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.24750 43.43490 -0.18740 -0.43145 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.00080 44.18650 -0.18570 -0.42026 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.30190 44.69400 -0.39210 -0.87730 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.80150 10.79360 0.00790 0.07319 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58880 11.58870 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.24000 26.34000 -0.10000 -0.37965 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.07000 21.90000 0.17000 0.77626 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.99580 20.76750 0.22830 1.09931 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.68000 16.75000 -0.07000 -0.41791 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.63900 15.66580 -0.02680 -0.17107 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.45000 7.48000 -0.03000 -0.40107 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.48420 39.66950 -0.18530 -0.46711 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 39.65790 39.85010 -0.19220 -0.48231 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.42120 39.65890 -0.23770 -0.59936 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.89420 10.83470 0.05950 0.54916 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.76110 11.61490 0.14620 1.25873 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.28000 12.16000 0.12000 0.98684 凱基護城河基金-台幣計價A 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 凱基護城河基金-美元計價B 12.16710 12.04820 0.11890 0.98687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.80220 9.76760 0.03460 0.35423 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.50410 9.47570 0.02840 0.29971 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.69940 9.69810 0.00130 0.01340 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.80220 9.76760 0.03460 0.35423 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.50400 9.47560 0.02840 0.29972 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.69940 9.69810 0.00130 0.01340 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.41000 30.97000 0.44000 1.42073 富邦NASDAQ-100基金 30.73000 30.58000 0.15000 0.49052 富邦上証180基金 29.80000 30.03000 -0.23000 -0.76590 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18140 0.18120 0.00020 0.11038 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.70000 5.71000 -0.01000 -0.17513 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.44000 40.86000 -0.42000 -1.02790 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.66500 11.65480 0.01020 0.08752 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.76170 10.75500 0.00670 0.06230 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46850 10.49480 -0.02630 -0.25060 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93730 9.92850 0.00880 0.08863 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.09080 9.08520 0.00560 0.06164 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.85180 8.87400 -0.02220 -0.25017 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.68060 20.71010 -0.02950 -0.14244 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61040 11.60960 0.00080 0.00689 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72330 10.75900 -0.03570 -0.33182 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.68040 13.67480 0.00560 0.04095 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99840 1.99870 -0.00030 -0.01501 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46320 9.45930 0.00390 0.04123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43190 1.43210 -0.00020 -0.01397 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.26940 12.26720 0.00220 0.01793 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78630 1.78590 0.00040 0.02240 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32190 10.32000 0.00190 0.01841 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52330 1.52300 0.00030 0.01970 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.71900 10.70610 0.01290 0.12049 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.66510 10.65240 0.01270 0.11922 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.77000 15.71000 0.06000 0.38192 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.71000 17.80000 -0.09000 -0.50562 富邦日本東証基金 19.64000 19.67000 -0.03000 -0.15252 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.96000 45.66000 0.30000 0.65703 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.96000 45.10000 -0.14000 -0.31042 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.28000 49.58000 -0.30000 -0.60508 富邦台灣心基金 19.92000 20.13000 -0.21000 -1.04322 富邦台灣釆吉50基金 44.23000 44.45000 -0.22000 -0.49494 富邦台灣科技指數基金 49.94000 50.57000 -0.63000 -1.24580 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.49200 45.58580 -0.09380 -0.20577 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.88900 41.93690 -0.04790 -0.11422 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30840 0.30630 0.00210 0.68560 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60290 2.60250 0.00040 0.01537 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35310 0.35300 0.00010 0.02833 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.98160 10.99920 -0.01760 -0.16001 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23080 2.23040 0.00040 0.01793 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33400 0.33390 0.00010 0.02995 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34830 9.36330 -0.01500 -0.16020 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69920 15.69900 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.03000 17.37000 -0.34000 -1.95740 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.29040 41.35090 -0.06050 -0.14631 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.19320 42.34820 -0.15500 -0.36601 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.10620 41.17290 -0.06670 -0.16200 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.93310 44.11610 -0.18300 -0.41481 富邦長紅基金 55.67000 56.23000 -0.56000 -0.99591 富邦科技基金 21.93000 22.22000 -0.29000 -1.30513 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.93930 42.01100 -0.07170 -0.17067 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.17740 44.50560 -0.32820 -0.73744 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.06200 40.14710 -0.08510 -0.21197 富邦恒生國企ETF基金 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.04000 25.20000 -0.16000 -0.63492 富邦高成長基金 21.48000 21.69000 -0.21000 -0.96819 富邦基金A類型 12.35000 12.47000 -0.12000 -0.96231 富邦基金I類型 12.35000 12.47000 -0.12000 -0.96231 富邦深証100基金 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609 富邦富時歐洲ETF基金 20.51000 20.49000 0.02000 0.09761 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42330 0.42380 -0.00050 -0.11798 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35450 12.34120 0.01330 0.10777 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.25690 9.24700 0.00990 0.10706 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30220 -0.00030 -0.09927 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48790 8.47880 0.00910 0.10733 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.01000 18.12000 -0.11000 -0.60706 富邦精準基金 40.79000 41.31000 -0.52000 -1.25878 富邦精銳中小基金 10.37000 10.50000 -0.13000 -1.23810 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.08000 16.19000 -0.11000 -0.67943 富邦臺灣公司治理100基金 20.60000 20.70000 -0.10000 -0.48309 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.54000 7.47000 0.07000 0.93708 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.37000 14.62000 -0.25000 -1.70999 富邦標普美國特別股ETF基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51900 10.51640 0.00260 0.02472 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17660 10.17420 0.00240 0.02359 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52520 10.56350 -0.03830 -0.36257 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.05350 10.05100 0.00250 0.02487 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.68090 9.67860 0.00230 0.02376 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.99820 10.03460 -0.03640 -0.36274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.82000 29.92000 -0.10000 -0.33422 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.86110 9.85240 0.00870 0.08830 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84860 9.84030 0.00830 0.08435 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69480 9.68680 0.00800 0.08259 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.14030 10.13140 0.00890 0.08785 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.13950 10.13090 0.00860 0.08489 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98460 9.97650 0.00810 0.08119 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16290 10.18430 -0.02140 -0.21013 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51590 9.53580 -0.01990 -0.20869 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08950 9.11870 -0.02920 -0.32022 富蘭克林華美中華基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.49000 20.64000 -0.15000 -0.72674 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00280 8.00910 -0.00630 -0.07866 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04400 9.03270 0.01130 0.12510 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00580 9.99320 0.01260 0.12609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.59290 9.60040 -0.00750 -0.07812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.40530 11.39130 0.01400 0.12290 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.58690 8.57630 0.01060 0.12360 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.76020 8.74940 0.01080 0.12344 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.84150 9.82940 0.01210 0.12310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.12380 14.04280 0.08100 0.57681 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23750 10.17870 0.05880 0.57768 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26620 10.20730 0.05890 0.57704 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.43120 10.41600 0.01520 0.14593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55090 7.53990 0.01100 0.14589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.88400 8.87100 0.01300 0.14654 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.86660 9.85230 0.01430 0.14514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.11000 11.11840 -0.00840 -0.07555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.51160 7.51730 -0.00570 -0.07583 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85480 8.86150 -0.00670 -0.07561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.99840 10.00600 -0.00760 -0.07595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69530 10.67600 0.01930 0.18078 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57340 7.55970 0.01370 0.18122 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14500 8.14230 0.00270 0.03316 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.16730 9.14740 0.01990 0.21755 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.20720 10.18510 0.02210 0.21698 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.92840 12.92400 0.00440 0.03405 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.16000 0.13000 1.59314 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.04000 11.85000 0.19000 1.60338 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05650 13.01850 0.03800 0.29189 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美第一富基金 35.77000 36.03000 -0.26000 -0.72162 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34580 10.34560 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.09000 13.97000 0.12000 0.85898 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.01000 12.90000 0.11000 0.85271 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.28000 0.08000 0.52356 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.79990 9.79910 0.00080 0.00816 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.79990 9.79910 0.00080 0.00816 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.74570 9.71940 0.02630 0.27059 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.74570 9.71940 0.02630 0.27059 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.73590 9.73550 0.00040 0.00411 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.73590 9.73550 0.00040 0.00411 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.73580 9.73550 0.00030 0.00308 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.90920 9.93720 -0.02800 -0.28177 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.90920 9.93720 -0.02800 -0.28177 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.90920 9.93720 -0.02800 -0.28177 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.57880 6.62050 -0.04170 -0.62986 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56340 10.54780 0.01560 0.14790 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40900 9.38040 0.02860 0.30489 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.33330 11.29890 0.03440 0.30445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71710 6.70830 0.00880 0.13118 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82260 8.79480 0.02780 0.31610 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.38320 10.35040 0.03280 0.31690 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.82030 10.80600 0.01430 0.13233 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 65.84000 66.25000 -0.41000 -0.61887 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.76000 67.06000 -0.30000 -0.44736 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.21930 62.23520 -0.01590 -0.02555 復華1至5年期高收益債券基金 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.28370 64.57630 -0.29260 -0.45311 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.28520 64.51200 -0.22680 -0.35156 復華人民幣貨幣市場基金 11.84770 11.84710 0.00060 0.00506 復華人生目標基金 36.39640 36.71000 -0.31360 -0.85426 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華大中華中小策略基金 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 復華中小精選基金 61.59000 62.07000 -0.48000 -0.77332 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.55630 52.64520 -0.08890 -0.16887 復華中國特選信用債券ETF基金 62.27940 62.41320 -0.13380 -0.21438 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 復華六年到期新興市場債券基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 復華台灣智能基金 11.10000 11.16000 -0.06000 -0.53763 復華全方位基金 27.08000 27.25000 -0.17000 -0.62385 復華全球大趨勢基金-美元 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.35000 19.29000 0.06000 0.31104 復華全球平衡基金-美元 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 復華全球平衡基金-新臺幣 19.32000 19.26000 0.06000 0.31153 復華全球物聯網科技基金-美元 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697 復華全球原物料基金 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 復華全球消費基金-新臺幣 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.05530 12.06400 -0.00870 -0.07212 復華全球債券基金 14.63460 14.62270 0.01190 0.08138 復華全球債券組合基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 復華全球戰略配置強基金-美元 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 復華有利貨幣市場基金 13.48670 13.48650 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 復華亞太成長基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.87560 9.85970 0.01590 0.16126 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.68000 9.66710 0.01290 0.13344 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.40910 10.39230 0.01680 0.16166 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.06840 10.05490 0.01350 0.13426 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.02120 10.00100 0.02020 0.20198 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.73650 10.74570 -0.00920 -0.08562 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.83290 9.81490 0.01800 0.18339 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.55430 10.56530 -0.01100 -0.10411 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.18170 10.16310 0.01860 0.18302 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.91630 10.92760 -0.01130 -0.10341 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.53600 10.49020 0.04580 0.43660 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.47820 10.45090 0.02730 0.26122 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.67730 10.68000 -0.00270 -0.02528 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43670 10.39480 0.04190 0.40309 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.63050 11.61730 0.01320 0.11362 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.37960 10.35730 0.02230 0.21531 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.61490 10.57230 0.04260 0.40294 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.95620 11.94360 0.01260 0.10550 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.51850 10.49590 0.02260 0.21532 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.75620 10.76370 -0.00750 -0.06968 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.97680 9.94640 0.03040 0.30564 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.97510 9.96410 0.01100 0.11040 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97670 9.99430 -0.01760 -0.17610 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28170 10.24740 0.03430 0.33472 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.53580 10.52820 0.00760 0.07219 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.28060 10.26440 0.01620 0.15783 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.28020 10.24590 0.03430 0.33477 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.53500 10.52740 0.00760 0.07219 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.27740 10.26110 0.01630 0.15885 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.11290 10.06950 0.04340 0.43100 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.09440 10.07340 0.02100 0.20847 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.11140 10.06800 0.04340 0.43107 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.09540 10.07430 0.02110 0.20944 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.60050 10.55020 0.05030 0.47677 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.60300 10.57550 0.02750 0.26003 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.79240 10.79530 -0.00290 -0.02686 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.96910 9.93460 0.03450 0.34727 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.96340 9.94830 0.01510 0.15178 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96500 9.97840 -0.01340 -0.13429 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18730 9.18730 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19870 8.20450 -0.00580 -0.07069 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31690 8.34650 -0.02960 -0.35464 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.92730 11.92720 0.00010 0.00084 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67830 10.68580 -0.00750 -0.07019 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.95730 10.99650 -0.03920 -0.35648 景順主流基金 15.92000 16.13000 -0.21000 -1.30192 景順台灣科技基金 27.46000 27.88000 -0.42000 -1.50646 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.59000 22.45000 0.14000 0.62361 景順全球康健基金 19.19000 19.13000 0.06000 0.31364 景順貨幣市場基金 15.98530 15.98510 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.87000 30.22000 -0.35000 -1.15817 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.06000 9.92000 0.14000 1.41129 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62210 8.61480 0.00730 0.08474 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99440 7.99430 0.00010 0.00125 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39090 11.38120 0.00970 0.08523 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53660 10.53650 0.00010 0.00095 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 華南永昌中國A股基金(美元) 7.48000 7.48000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.58700 9.58030 0.00670 0.06994 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.95580 9.97740 -0.02160 -0.21649 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.10990 10.10280 0.00710 0.07028 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50280 10.52560 -0.02280 -0.21661 華南永昌永昌基金 18.32000 18.52000 -0.20000 -1.07991 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 華南永昌全球亨利組合基金 14.77770 14.75520 0.02250 0.15249 華南永昌全球神農水資源基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 華南永昌全球精品基金 16.47000 16.38000 0.09000 0.54945 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 華南永昌物聯網精選基金 10.94000 11.13000 -0.19000 -1.70710 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27020 16.27000 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.57560 23.67130 -0.09570 -0.40429 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98250 11.98230 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69410 10.69120 0.00290 0.02713 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74240 10.77870 -0.03630 -0.33678 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01620 10.01350 0.00270 0.02696 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.98730 10.02100 -0.03370 -0.33629 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53870 10.53550 0.00320 0.03037 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.50380 10.53900 -0.03520 -0.33400 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97880 9.97580 0.00300 0.03007 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.90750 9.94040 -0.03290 -0.33097 華頓中小型基金 18.24000 18.41000 -0.17000 -0.92341 華頓中國多重機會平衡基金 11.20590 11.15550 0.05040 0.45180 華頓台灣基金 20.91000 21.06000 -0.15000 -0.71225 華頓平安貨幣市場基金 11.56280 11.56260 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.42000 17.15000 0.27000 1.57434 華頓全球高收益債券基金A 13.85740 13.85150 0.00590 0.04259 華頓全球高收益債券基金B 8.12450 8.12100 0.00350 0.04310 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.07000 -0.03000 -0.59172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58790 2.58600 0.00190 0.07347 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.72410 11.75770 -0.03360 -0.28577 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37350 0.37350 0.00000 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.70220 11.70200 0.00020 0.00171 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.70220 11.70200 0.00020 0.00171 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.38080 10.37110 0.00970 0.09353 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53970 10.57720 -0.03750 -0.35454 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.53970 10.57720 -0.03750 -0.35454 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.29170 9.32480 -0.03310 -0.35497 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.56760 10.57490 -0.00730 -0.06903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.56760 10.57490 -0.00730 -0.06903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.30790 9.30700 0.00090 0.00967 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63970 2.63980 -0.00010 -0.00379 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06920 2.06460 0.00460 0.22280 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.14140 12.15280 -0.01140 -0.09381 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45340 9.46230 -0.00890 -0.09406 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38030 0.38060 -0.00030 -0.07882 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29750 0.29700 0.00050 0.16835 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.27000 3.26000 0.01000 0.30675 匯豐中國動力基金(台幣) 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.30000 23.41000 -0.11000 -0.46988 匯豐全球趨勢組合基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 匯豐安富基金 25.04000 25.11000 -0.07000 -0.27877 匯豐成功基金 43.94000 43.94000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.39000 0.01000 0.41841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐金磚動力基金 14.68000 14.75000 -0.07000 -0.47458 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00750 15.00740 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.11000 5.14000 -0.03000 -0.58366 匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48990 5.51740 -0.02750 -0.49842 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31930 9.34700 -0.02770 -0.29635 匯豐龍鳳基金-A類型 50.25000 50.50000 -0.25000 -0.49505 匯豐龍鳳基金-I類型 50.25000 50.50000 -0.25000 -0.49505 匯豐龍騰電子基金 33.97000 34.33000 -0.36000 -1.04865 匯豐雙高收益債券組合基金 12.58090 12.55240 0.02850 0.22705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.51000 17.58000 -0.07000 -0.39818 新光中國成長基金(人民幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 新光中國成長基金(美元) 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 新光中國成長基金(新臺幣) 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.10050 11.07250 0.02800 0.25288 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.12100 10.09780 0.02320 0.22975 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.62360 10.63450 -0.01090 -0.10250 新光台灣富貴基金 22.10000 22.41000 -0.31000 -1.38331 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.93000 20.82000 0.11000 0.52834 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.50330 40.61610 -0.11280 -0.27772 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.68570 42.94010 -0.25440 -0.59245 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 新光全球AI新創產業基金美元 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 新光全球生技醫療基金(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 新光全球債券基金(A累積)美元 10.64290 10.63460 0.00830 0.07805 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.58420 10.61110 -0.02690 -0.25351 新光全球債券基金(B配息)美元 10.05600 10.06790 -0.01190 -0.11820 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.98820 10.03260 -0.04440 -0.44256 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.83000 10.96000 -0.13000 -1.18613 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498 新光吉星貨幣市場基金 15.49860 15.49840 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 新光多重資產基金(A累積)美元 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 新光亞洲精選基金-美金 20.71000 20.62000 0.09000 0.43647 新光亞洲精選基金-新台幣 21.35000 21.33000 0.02000 0.09376 新光店頭基金 21.10000 21.26000 -0.16000 -0.75259 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 21.15000 -0.02000 -0.09456 新光創新科技基金 12.50000 12.56000 -0.06000 -0.47771 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.10780 41.22250 -0.11470 -0.27825 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.42850 43.80500 -0.37650 -0.85949 新光澳幣八年期保本基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 新光澳幣十年期保本基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 新光澳幣保本基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.61330 10.60780 0.00550 0.05185 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54250 9.53780 0.00470 0.04928 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55330 9.56300 -0.00970 -0.10143 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.45010 10.46080 -0.01070 -0.10229 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.43910 10.43540 0.00370 0.03546 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53100 9.52770 0.00330 0.03464 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49280 9.49080 0.00200 0.02107 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.38750 10.38410 0.00340 0.03274 瑞銀全球創新趨勢基金 7.14000 7.11000 0.03000 0.42194 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.52450 41.65850 -0.13400 -0.32166 群益10年期以上金融債ETF基金 41.20220 41.38040 -0.17820 -0.43064 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.97030 42.13570 -0.16540 -0.39254 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.03210 42.23790 -0.20580 -0.48724 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.39150 43.73340 -0.34190 -0.78178 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.45870 41.70350 -0.24480 -0.58700 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.88320 45.16630 -0.28310 -0.62679 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.34340 46.19000 0.15340 0.33211 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.43820 44.59880 -0.16060 -0.36010 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.56320 10.54090 0.02230 0.21156 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.01900 44.44140 -0.42240 -0.95047 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.51950 40.64150 -0.12200 -0.30019 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44640 11.44570 0.00070 0.00612 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27370 10.29900 -0.02530 -0.24565 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.07920 12.11730 -0.03810 -0.31443 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.96880 8.98750 -0.01870 -0.20807 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.83590 11.79070 0.04520 0.38335 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.33890 11.28360 0.05530 0.49009 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.58470 10.57950 0.00520 0.04915 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.25100 9.23650 0.01450 0.15699 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.49950 9.46320 0.03630 0.38359 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.33660 8.29590 0.04070 0.49060 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.83810 8.83370 0.00440 0.04981 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.01670 8.00420 0.01250 0.15617 群益中小型股基金 42.94000 43.40000 -0.46000 -1.05991 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.05220 10.05380 -0.00160 -0.01591 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.27100 9.26250 0.00850 0.09177 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.85020 8.86740 -0.01720 -0.19397 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.56480 8.59470 -0.02990 -0.34789 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.89830 7.91740 -0.01910 -0.24124 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.54060 7.58050 -0.03990 -0.52635 群益中國新機會基金N-人民幣 7.73710 7.77300 -0.03590 -0.46186 群益中國新機會基金N-美元 7.05790 7.08310 -0.02520 -0.35578 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683 群益中國新機會基金-人民幣 6.86170 6.89350 -0.03180 -0.46130 群益中國新機會基金-美元 7.54640 7.57330 -0.02690 -0.35520 群益中國新機會基金-新臺幣 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274 群益平衡王基金 18.71670 18.85930 -0.14260 -0.75613 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.98420 11.84490 0.13930 1.17603 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.36360 11.21950 0.14410 1.28437 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.30860 10.23080 0.07780 0.76045 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.77370 9.68970 0.08400 0.86690 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.28720 10.28380 0.00340 0.03306 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.07110 10.06690 0.00420 0.04172 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15090 9.19390 -0.04300 -0.46770 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13550 9.16990 -0.03440 -0.37514 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.34690 10.34350 0.00340 0.03287 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.38710 10.38280 0.00430 0.04141 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31230 9.35600 -0.04370 -0.46708 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77460 9.81140 -0.03680 -0.37507 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.01030 11.01420 -0.00390 -0.03541 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.62710 7.66680 -0.03970 -0.51782 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.56730 10.55260 0.01470 0.13930 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.38650 10.37320 0.01330 0.12822 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.58660 10.60340 -0.01680 -0.15844 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85100 9.89490 -0.04390 -0.44366 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.78050 9.81700 -0.03650 -0.37180 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96900 10.03510 -0.06610 -0.65869 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.56740 10.55270 0.01470 0.13930 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.38640 10.37320 0.01320 0.12725 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.58650 10.60330 -0.01680 -0.15844 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85100 9.89500 -0.04400 -0.44467 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.78040 9.81700 -0.03660 -0.37282 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96900 10.03510 -0.06610 -0.65869 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.38000 9.32170 0.05830 0.62542 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 群益全球關鍵生技基金-美元 15.34850 15.25310 0.09540 0.62545 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088 群益多利策略組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 群益多重收益組合基金 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 群益安家基金 23.43890 23.57950 -0.14060 -0.59628 群益安穩貨幣市場基金 16.14800 16.14780 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.38000 21.45000 -0.07000 -0.32634 群益亞太中小基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 群益亞太新趨勢平衡基金 16.26000 16.26000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.42890 10.44000 -0.01110 -0.10632 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.73860 7.77390 -0.03530 -0.45408 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.13200 10.14280 -0.01080 -0.10648 群益店頭市場基金 87.20000 87.42000 -0.22000 -0.25166 群益東方盛世基金 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.47380 11.41470 0.05910 0.51775 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.79470 10.73760 0.05710 0.53178 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.32190 10.28990 0.03200 0.31098 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.47330 9.47950 -0.00620 -0.06540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.91560 8.92020 -0.00460 -0.05157 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.52310 8.54640 -0.02330 -0.27263 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.67320 10.64020 0.03300 0.31014 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.27060 9.27660 -0.00600 -0.06468 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.07400 9.07880 -0.00480 -0.05287 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.52150 9.54760 -0.02610 -0.27337 群益長安基金 27.52000 27.51000 0.01000 0.03635 群益美國新創亮點基金N-美元 9.98140 9.87540 0.10600 1.07337 群益美國新創亮點基金-美元 15.09930 14.93890 0.16040 1.07371 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.84000 14.72000 0.12000 0.81522 群益真善美基金 15.24670 15.28420 -0.03750 -0.24535 群益馬拉松基金 110.31000 111.33000 -1.02000 -0.91620 群益深証中小板基金 10.93000 11.16000 -0.23000 -2.06093 群益創新科技基金 29.94000 30.07000 -0.13000 -0.43232 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.88330 8.88450 -0.00120 -0.01351 群益華夏盛世基金N-美元 8.12200 8.11440 0.00760 0.09366 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 群益華夏盛世基金-人民幣 9.67400 9.67530 -0.00130 -0.01344 群益華夏盛世基金-美元 8.95550 8.94720 0.00830 0.09277 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.03000 15.06000 -0.03000 -0.19920 群益奧斯卡基金 26.67000 26.79000 -0.12000 -0.44793 群益新興金鑽基金-美元 11.06620 11.07080 -0.00460 -0.04155 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 群益葛萊美基金 21.23000 21.49000 -0.26000 -1.20987 群益道瓊美國地產ETF基金 22.09000 21.71000 0.38000 1.75035 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.64000 12.86000 -0.22000 -1.71073 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.92340 10.87910 0.04430 0.40720 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.69810 10.64330 0.05480 0.51488 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.90060 10.87590 0.02470 0.22711 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.67060 10.68950 -0.01890 -0.17681 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.45070 10.45790 -0.00720 -0.06885 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.64820 10.68630 -0.03810 -0.35653 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.92330 10.87900 0.04430 0.40721 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.69810 10.64330 0.05480 0.51488 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.67060 10.68950 -0.01890 -0.17681 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.45060 10.45780 -0.00720 -0.06885 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.71480 12.60420 0.11060 0.87749 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.54230 11.49000 0.05230 0.45518 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.44860 11.40230 0.04630 0.40606 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59880 8.58740 0.01140 0.13275 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86200 8.86570 -0.00370 -0.04173 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38620 8.40200 -0.01580 -0.18805 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.04670 10.00130 0.04540 0.45394 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80440 9.80880 -0.00440 -0.04486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.99000 28.25000 -0.26000 -0.92035 德信中國精選成長基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336 德信萬保貨幣市場基金 11.97720 11.97700 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.37000 30.57000 -0.20000 -0.65424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70730 11.70710 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.27000 14.45000 -0.18000 -1.24567 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.50000 17.64000 -0.14000 -0.79365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.93000 16.89000 0.04000 0.23683 摩根中小基金 20.62000 20.82000 -0.20000 -0.96061 摩根中國A股基金 13.93000 14.03000 -0.10000 -0.71276 摩根中國A股基金(美元) 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 摩根中國亮點基金 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.24650 11.24730 -0.00080 -0.00711 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.42450 12.40420 0.02030 0.16365 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.47470 9.45570 0.01900 0.20094 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.01620 13.01700 -0.00080 -0.00615 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.96250 14.93800 0.02450 0.16401 摩根台灣金磚基金-累積型 18.53000 18.63000 -0.10000 -0.53677 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.53000 18.63000 -0.10000 -0.53677 摩根台灣增長基金 46.84000 47.17000 -0.33000 -0.69960 摩根平衡基金 27.37000 27.39000 -0.02000 -0.07302 摩根全球α基金 18.17000 18.13000 0.04000 0.22063 摩根全球平衡基金 15.93930 15.94070 -0.00140 -0.00878 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45810 9.42410 0.03400 0.36078 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.55370 10.51000 0.04370 0.41579 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96560 9.92340 0.04220 0.42526 摩根多元入息成長基金-累積型 11.52710 11.48550 0.04160 0.36220 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25520 10.21170 0.04350 0.42598 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.58640 10.57610 0.01030 0.09739 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.95620 13.94260 0.01360 0.09754 摩根亞洲基金 56.88000 56.82000 0.06000 0.10560 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49630 8.49190 0.00440 0.05181 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99660 9.98200 0.01460 0.14626 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83910 8.82610 0.01300 0.14729 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81220 12.80550 0.00670 0.05232 摩根東方內需機會基金 18.01000 17.99000 0.02000 0.11117 摩根東方科技基金 30.22000 29.95000 0.27000 0.90150 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 摩根金龍收成基金 20.49000 20.49000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.12450 15.12450 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 13.84000 13.55000 0.29000 2.14022 摩根新金磚五國基金 12.38000 12.45000 -0.07000 -0.56225 摩根新絲路基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 摩根新興35基金 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 摩根新興日本基金 22.93000 22.47000 0.46000 2.04717 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16150 7.13130 0.03020 0.42349 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44680 9.39890 0.04790 0.50963 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27620 9.22920 0.04700 0.50925 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.89500 10.84410 0.05090 0.46938 摩根新興科技基金 48.85000 49.31000 -0.46000 -0.93287 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63830 8.64070 -0.00240 -0.02778 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25840 9.23940 0.01900 0.20564 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72640 8.70800 0.01840 0.21130 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.22210 10.22510 -0.00300 -0.02934 摩根龍揚基金 30.61000 30.60000 0.01000 0.03268 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 摩根環球股票收益基金-累積型 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28950 9.27960 0.00990 0.10669 摩根總收益組合基金-累積型 11.43270 11.42050 0.01220 0.10683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.49000 20.62000 -0.13000 -0.63046 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60890 12.60880 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.50820 10.49520 0.01300 0.12387 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.47120 10.45220 0.01900 0.18178 聯邦中國龍基金 23.64000 23.77000 -0.13000 -0.54691 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.82550 9.81780 0.00770 0.07843 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.06010 10.08100 -0.02090 -0.20732 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.79080 9.74590 0.04490 0.46071 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.11920 10.10170 0.01750 0.17324 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.34010 9.29730 0.04280 0.46035 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64950 9.63280 0.01670 0.17337 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.41960 11.31240 0.10720 0.94763 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.20710 11.10400 0.10310 0.92849 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.52540 10.45520 0.07020 0.67144 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.59140 10.49210 0.09930 0.94643 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.37880 10.28330 0.09550 0.92869 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74900 9.68400 0.06500 0.67121 聯邦金鑽平衡基金 21.48920 21.61380 -0.12460 -0.57648 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.03340 9.00140 0.03200 0.35550 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.49480 9.48830 0.00650 0.06851 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.99930 8.96740 0.03190 0.35573 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44750 9.44100 0.00650 0.06885 聯邦貨幣市場基金 13.21370 13.21350 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.64830 16.63980 0.00850 0.05108 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.10830 12.04550 0.06280 0.52136 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.97280 11.94800 0.02480 0.20757 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.40700 11.38380 0.02320 0.20380 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.25210 12.25100 0.00110 0.00898 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.51350 11.53330 -0.01980 -0.17168 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.52890 10.52780 0.00110 0.01045 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70830 8.72310 -0.01480 -0.16966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.22000 33.52000 -0.30000 -0.89499 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.22000 17.21000 0.01000 0.05811 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.22000 17.20000 0.02000 0.11628 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.99000 15.97000 0.02000 0.12523 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.36000 20.28000 0.08000 0.39448 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.46000 18.38000 0.08000 0.43526 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.49000 0.06000 0.41408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.46000 15.40000 0.06000 0.38961 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.21000 19.18000 0.03000 0.15641 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.96000 17.94000 0.02000 0.11148 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.09000 14.06000 0.03000 0.21337 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03180 15.03160 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11230 11.11630 -0.00400 -0.03598 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.94440 13.92960 0.01480 0.10625 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58600 7.58870 -0.00270 -0.03558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.96840 9.94940 0.01900 0.19097 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.33030 10.18640 0.14390 1.41267 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.94930 9.93130 0.01800 0.18125 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.03630 10.03690 -0.00060 -0.00598 瀚亞中小型股基金 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.47000 12.55000 -0.08000 -0.63745 瀚亞巴西基金 5.85000 5.95000 -0.10000 -1.68067 瀚亞外銷基金 36.80000 37.15000 -0.35000 -0.94213 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.05100 11.03070 0.02030 0.18403 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.61390 10.59030 0.02360 0.22285 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.54290 12.53250 0.01040 0.08298 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.48570 10.48870 -0.00300 -0.02860 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.23890 7.22490 0.01400 0.19377 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87170 7.85420 0.01750 0.22281 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04740 8.04070 0.00670 0.08333 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.97870 6.98070 -0.00200 -0.02865 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.65920 8.65200 0.00720 0.08322 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.90420 8.88710 0.01710 0.19241 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20410 9.18350 0.02060 0.22432 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.02550 9.01800 0.00750 0.08317 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.40000 9.22000 0.18000 1.95228 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.77000 6.74000 0.03000 0.44510 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 瀚亞亞太基礎建設基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.22180 12.22540 -0.00360 -0.02945 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.26490 13.98140 0.28350 2.02769 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.13000 11.12880 0.00120 0.01078 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.98070 11.00020 -0.01950 -0.17727 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.47520 12.50660 -0.03140 -0.25107 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.99080 8.99430 -0.00350 -0.03891 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.89630 9.69970 0.19660 2.02687 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.93360 8.93140 0.00220 0.02463 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.80190 8.81760 -0.01570 -0.17805 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.27110 9.29440 -0.02330 -0.25069 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.68360 14.67130 0.01230 0.08384 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.47300 10.43580 0.03720 0.35647 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.09620 10.05940 0.03680 0.36583 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.50310 12.49250 0.01060 0.08485 瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.70000 19.91000 -0.21000 -1.05475 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61490 13.61470 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.00000 27.76000 0.24000 0.86455 瀚亞高科技基金 53.64000 53.83000 -0.19000 -0.35296 瀚亞理財通基金 25.80000 25.84000 -0.04000 -0.15480 瀚亞菁華基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.81770 13.85950 -0.04180 -0.30160 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23230 9.26020 -0.02790 -0.30129 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.67180 10.65480 0.01700 0.15955 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.49740 11.24500 0.25240 2.24455 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.03340 10.03970 -0.00630 -0.06275 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.32050 10.32620 -0.00570 -0.05520 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.07070 8.05790 0.01280 0.15885 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.18700 8.00730 0.17970 2.24420 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.61810 8.59890 0.01920 0.22328 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.17630 8.18150 -0.00520 -0.06356 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.87120 7.87550 -0.00430 -0.05460 瀚亞電通網基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.94720 13.94250 0.00470 0.03371 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.57050 10.55580 0.01470 0.13926 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.80420 9.78440 0.01980 0.20236 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.45800 11.45420 0.00380 0.03318 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.09280 10.07880 0.01400 0.13891 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------