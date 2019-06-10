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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/06  108/06/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.14160   10.11660   0.02500    0.24712
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00150    9.97740   0.02410    0.24155
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.24920   10.22720   0.02200    0.21511
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.11250   10.09090   0.02160    0.21405
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.99240    9.96360   0.02880    0.28905
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.99780    9.97130   0.02650    0.26576
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.99780    9.97130   0.02650    0.26576
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.02710    9.99740   0.02970    0.29708
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.44930   10.41990   0.02940    0.28215
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.25420   10.22540   0.02880    0.28165
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.37090   10.33850   0.03240    0.31339
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.26310   10.23110   0.03200    0.31277
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.60000   21.69000  -0.09000   -0.41494
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.96000   21.38000   0.58000    2.71282
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.42700   41.50600  -0.07900   -0.19033
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.08820   40.18560  -0.09740   -0.24238
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.67990    9.65770   0.02220    0.22987
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.16420   10.13850   0.02570    0.25349
中國信託台灣活力基金                                               12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.67000   10.53000   0.14000    1.32953
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.60000    9.51000   0.09000    0.94637
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.87000    9.75000   0.12000    1.23077
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00230    9.98680   0.01550    0.15520
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.13590   10.15350  -0.01760   -0.17334
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.13580    9.15160  -0.01580   -0.17265
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34890   10.33800   0.01090    0.10544
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29260    9.28230   0.01030    0.11096
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.07980   10.94520   0.13460    1.22976
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.43340    9.31880   0.11460    1.22977
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.28400   11.25730   0.02670    0.23718
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.89200    9.86860   0.02340    0.23712
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.86840   43.16580  -0.29740   -0.68897
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.91540   44.10040  -0.18500   -0.41950
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.52970   44.66430  -0.13460   -0.30136
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
中國信託智能運動基金-美元                                           9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.54000    9.40000   0.14000    1.48936
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02940   11.02930   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.12580   10.11600   0.00980    0.09688
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39030    9.38120   0.00910    0.09700
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.28130   10.25480   0.02650    0.25842
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.52990    9.50540   0.02450    0.25775
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.25530   41.49490  -0.23960   -0.57742
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.78640   41.92610  -0.13970   -0.33321
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.62960   41.83350  -0.20390   -0.48741
元大2001基金                                                       56.59000   57.47000  -0.88000   -1.53123
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.47370   44.68930  -0.21560   -0.48244
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.07020   42.25890  -0.18870   -0.44653
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.90000   19.93000  -0.03000   -0.15053
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.67350   11.67260   0.00090    0.00771
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87160   10.91040  -0.03880   -0.35562
元大上證50基金                                                     31.03000   31.22000  -0.19000   -0.60858
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.10300   12.06000   0.04300    0.35655
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.63000   16.61900   0.01100    0.06619
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.39900   10.41500  -0.01600   -0.15362
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.10800   10.16100  -0.05300   -0.52160
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.95000    2.96000  -0.01000   -0.33784
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.31000   13.42000  -0.11000   -0.81967
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.02830   47.08630  -0.05800   -0.12318
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93400   10.93000   0.00400    0.03660
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98270    9.97910   0.00360    0.03608
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16550   10.19880  -0.03330   -0.32651
元大巴西指數基金                                                    6.86200    7.02100  -0.15900   -2.26463
元大巴菲特基金                                                     24.65000   24.72000  -0.07000   -0.28317
元大日經225基金                                                    26.38000   26.38000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                   20.92000   20.99000  -0.07000   -0.33349
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.27000   12.17000   0.10000    0.82169
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.79000   36.42000  -0.63000   -1.72982
元大台灣中型100基金                                                30.67000   30.90000  -0.23000   -0.74434
元大台灣加權股價指數基金                                           24.49800   24.64900  -0.15100   -0.61260
元大台灣卓越50基金                                                 77.83000   78.21000  -0.38000   -0.48587
元大台灣金融基金                                                   17.98000   17.87000   0.11000    0.61556
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.20000   30.30000  -0.10000   -0.33003
元大台灣高股息基金                                                 25.59000   25.74000  -0.15000   -0.58275
元大台灣電子科技基金                                               32.47000   32.83000  -0.36000   -1.09656
元大全球ETF成長組合基金                                            10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.23000   21.23000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.12000   12.96000   0.16000    1.23457
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.23000   12.09300   0.13700    1.13289
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.45000   0.01000    0.15504
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.92000    6.86000   0.06000    0.87464
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.27300    8.23700   0.03600    0.43705
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
元大全球農業商機基金                                               17.48000   17.44000   0.04000    0.22936
元大多多基金                                                       15.65000   15.80000  -0.15000   -0.94937
元大多福基金                                                       48.78000   49.13000  -0.35000   -0.71240
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.18200    9.21420  -0.03220   -0.34946
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.38240    7.40820  -0.02580   -0.34826
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.01300    8.95800   0.05500    0.61398
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95500    9.86300   0.09200    0.93278
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.18070   10.17450   0.00620    0.06094
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.31130   10.30610   0.00520    0.05046
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.16990   10.16470   0.00520    0.05116
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.48120   10.50590  -0.02470   -0.23511
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.33740   10.36180  -0.02440   -0.23548
元大卓越基金                                                       41.53000   41.66000  -0.13000   -0.31205
元大店頭基金                                                        7.50000    7.63000  -0.13000   -1.70380
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45090   10.45020   0.00070    0.00670
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.93830    9.93360   0.00470    0.04731
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.11370   33.17660  -0.06290   -0.18959
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.00490   42.35020  -0.34530   -0.81534
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.26770   17.19250   0.07520    0.43740
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.11400   22.33930  -0.22530   -1.00854
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.36660   42.47790  -0.11130   -0.26202
元大高科技基金                                                     17.59000   17.88000  -0.29000   -1.62192
元大得利貨幣市場基金                                               16.31950   16.31930   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02800   12.02780   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.44000   11.58000  -0.14000   -1.20898
元大華夏中小基金                                                    6.96000    7.01000  -0.05000   -0.71327
元大新中國基金-人民幣                                               9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
元大新中國基金-美元                                                 8.58900    8.63100  -0.04200   -0.48662
元大新中國基金-新台幣                                               8.71000    8.77000  -0.06000   -0.68415
元大新主流基金                                                     21.78000   21.97000  -0.19000   -0.86482
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31000    9.31200  -0.00200   -0.02148
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.39850   10.38750   0.01100    0.10590
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.70920    9.69900   0.01020    0.10517
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.75010   10.76950  -0.01940   -0.18014
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04490   10.06310  -0.01820   -0.18086
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.98170    9.97470   0.00700    0.07018
元大新興亞洲基金                                                   10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15850   15.15830   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.18000   34.42000  -0.24000   -0.69727
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
元大實質多重資產基金-美元                                           7.89600    7.86900   0.02700    0.34312
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.50000   13.44000   0.06000    0.44643
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.44000   15.60000  -0.16000   -1.02564
元大摩臺基金                                                       36.32000   36.53000  -0.21000   -0.57487
元大標普500基金                                                    26.86000   26.72000   0.14000    0.52395
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.82000   12.93000  -0.11000   -0.85073
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.65000   33.16000   0.49000    1.47768
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.40000   20.41000  -0.01000   -0.04900
元大標智滬深300基金                                                17.05000   16.60000   0.45000    2.71084
元大歐洲50基金                                                     24.47000   24.41000   0.06000    0.24580
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.41080    9.43920  -0.02840   -0.30087
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28540   10.28520   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
日盛上選基金                                                       31.30000   31.54000  -0.24000   -0.76094
日盛小而美基金                                                     16.61000   16.70000  -0.09000   -0.53892
日盛中國內需動力基金                                                9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
日盛日盛基金                                                       10.46000   10.58000  -0.12000   -1.13422
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.36280   10.35390   0.00890    0.08596
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.32840    9.32040   0.00800    0.08583
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.20530   10.21570  -0.01040   -0.10180
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.18680    9.19610  -0.00930   -0.10113
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
日盛亞洲機會基金                                                    6.74000    6.73000   0.01000    0.14859
日盛首選基金                                                       15.96000   16.05000  -0.09000   -0.56075
日盛高科技基金                                                     16.57000   16.75000  -0.18000   -1.07463
日盛貨幣市場基金                                                   14.82870   14.82840   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     36.45000   36.82000  -0.37000   -1.00489
日盛精選五虎基金                                                   34.43000   34.43000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54050   13.54030   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.45000   28.91000  -0.46000   -1.59114
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.18000    9.28000  -0.10000   -1.07759
台新MSCI中國基金                                                   19.04000   19.12000  -0.08000   -0.41841
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21730   14.21710   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50790   10.49680   0.01110    0.10575
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51920   10.51630   0.00290    0.02758
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.28470   10.31130  -0.02660   -0.25797
台新中國通基金                                                     40.49000   40.94000  -0.45000   -1.09917
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50450    0.51000  -0.00550   -1.07843
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.81400   16.03100  -0.21700   -1.35363
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28380    0.28540  -0.00160   -0.56062
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.91000    8.99000  -0.08000   -0.88988
台新主流基金                                                       22.22000   22.43000  -0.21000   -0.93625
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.15000   22.83000   0.32000    1.40166
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74160    0.72920   0.01240    1.70049
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.54000   16.31000   0.23000    1.41018
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52910    0.52040   0.00870    1.67179
台新台灣中小基金                                                   31.55000   31.98000  -0.43000   -1.34459
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.22850   10.21390   0.01460    0.14294
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.44260    9.43000   0.01260    0.13362
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.84920   10.83460   0.01460    0.13475
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.93850    9.85910   0.07940    0.80535
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.05290   10.96480   0.08810    0.80348
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.68820    8.70970  -0.02150   -0.24685
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28210    0.28200   0.00010    0.03546
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.63110   12.66240  -0.03130   -0.24719
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40490    0.40470   0.00020    0.04942
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12680   11.12670   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.49920   30.51950  -0.02030   -0.06651
台新智慧生活基金-美元                                              10.24450   10.14320   0.10130    0.99870
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.11450    8.07220   0.04230    0.52402
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.44260    8.42260   0.02000    0.23746
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.12300    9.07540   0.04760    0.52449
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.50310    9.48060   0.02250    0.23733
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.41070   11.38330   0.02740    0.24070
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35800    0.35620   0.00180    0.50533
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.16550    8.14590   0.01960    0.24061
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27020    0.26880   0.00140    0.52083
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.41000  -0.03000   -0.55453
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.25000   22.24000   0.01000    0.04496
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.14350   10.10390   0.03960    0.39193
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.86590    9.83500   0.03090    0.31418
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.02820   10.01650   0.01170    0.11681
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.14360   10.10390   0.03970    0.39292
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.86590    9.83500   0.03090    0.31418
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.02820   10.01650   0.01170    0.11681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.63470   40.79260  -0.15790   -0.38708
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.35870   40.67550  -0.31680   -0.77885
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.81380   39.92380  -0.11000   -0.27552
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33590   11.33520   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20770   10.22530  -0.01760   -0.17212
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22290    9.22350  -0.00060   -0.00651
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.79760   10.79830  -0.00070   -0.00648
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85910    7.87260  -0.01350   -0.17148
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.26980    9.28580  -0.01600   -0.17231
永豐中小基金                                                       50.12000   50.59000  -0.47000   -0.92904
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78680    1.78590   0.00090    0.05039
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47450    2.47320   0.00130    0.05256
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21980    8.23020  -0.01040   -0.12636
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.04490   11.05890  -0.01400   -0.12659
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.39000    4.37000   0.02000    0.45767
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.92000   19.89000   0.03000    0.15083
永豐主流品牌基金                                                   18.79000   18.63000   0.16000    0.85883
永豐永豐基金                                                       31.36000   31.55000  -0.19000   -0.60222
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.16470    9.17180  -0.00710   -0.07741
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.60010    9.60770  -0.00760   -0.07910
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14480    9.17470  -0.02990   -0.32590
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.58190    9.61320  -0.03130   -0.32559
永豐亞洲民生消費基金                                               11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
永豐南非幣2021保本基金                                             14.00540   13.99430   0.01110    0.07932
永豐高科技基金                                                     21.39000   21.55000  -0.16000   -0.74246
永豐貨幣市場基金                                                   13.93370   13.93350   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11050    2.10890   0.00160    0.07587
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58930    2.58740   0.00190    0.07343
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80760    7.81550  -0.00790   -0.10108
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.88760   10.89870  -0.01110   -0.10185
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.13130    7.11230   0.01900    0.26714
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.38440   11.35390   0.03050    0.26863
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.44000   51.73000  -0.29000   -0.56060
永豐領航科技基金                                                   34.84000   35.12000  -0.28000   -0.79727
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
永豐趨勢平衡基金                                                   39.27000   39.58000  -0.31000   -0.78322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.85640   11.85550   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74320    9.73620   0.00700    0.07190
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.31000   10.30260   0.00740    0.07183
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81930    9.81650   0.00280    0.02852
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.22720   10.22430   0.00290    0.02836
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80450    9.79790   0.00660    0.06736
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.50260   10.49560   0.00700    0.06669
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83880    9.83640   0.00240    0.02440
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.32470   10.32220   0.00250    0.02422
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.96000   14.01000  -0.05000   -0.35689
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.41000   18.52000  -0.11000   -0.59395
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.20000   18.27000  -0.07000   -0.38314
兆豐國際生命科學基金                                               14.89000   14.79000   0.10000    0.67613
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28150   10.27090   0.01060    0.10320
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.43190   10.40020   0.03170    0.30480
兆豐國際全球基金                                                   30.28000   30.20000   0.08000    0.26490
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.46310   10.46240   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.30100   10.29640   0.00460    0.04468
兆豐國際國民基金                                                   20.55000   20.73000  -0.18000   -0.86831
兆豐國際第一基金                                                   12.55000   12.62000  -0.07000   -0.55468
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.65240   10.66380  -0.01140   -0.10690
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.18660    8.19540  -0.00880   -0.10738
兆豐國際萬全基金                                                   19.82000   19.91000  -0.09000   -0.45203
兆豐國際電子基金                                                   24.32000   24.55000  -0.23000   -0.93686
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.12000   21.26000  -0.14000   -0.65851
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.44000   16.31000   0.13000    0.79706
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.60000   32.80000  -0.20000   -0.60976
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55040   12.55020   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.55630   10.53060   0.02570    0.24405
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.33880   10.31860   0.02020    0.19576
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.55280   10.53100   0.02180    0.20701
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.35020   10.32500   0.02520    0.24407
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.43390   10.41350   0.02040    0.19590
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.42260   10.40100   0.02160    0.20767
合庫台灣基金                                                       10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.54440   11.54040   0.00400    0.03466
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.43290   12.40810   0.02480    0.19987
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.09540   11.07310   0.02230    0.20139
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.88020   11.85690   0.02330    0.19651
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10100    8.09820   0.00280    0.03458
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33400    9.31490   0.01910    0.20505
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00930    8.99110   0.01820    0.20242
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77540    8.75840   0.01700    0.19410
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17970    9.16130   0.01840    0.20084
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
合庫全球新興市場基金                                                9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
合庫貨幣市場基金                                                   10.16830   10.16810   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.75040    9.72430   0.02610    0.26840
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.03940   10.01170   0.02770    0.27668
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.37960   10.36850   0.01110    0.10706
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.83720   11.80520   0.03200    0.27107
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.86420   14.81400   0.05020    0.33887
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62500    8.60230   0.02270    0.26388
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.42160    9.39560   0.02600    0.27673
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.86070    7.85230   0.00840    0.10698
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61570    8.59220   0.02350    0.27350
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.41870   10.38650   0.03220    0.31002
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                       9.99790    9.97820   0.01970    0.19743
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.00450    9.98610   0.01840    0.18426
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.99550   10.03660  -0.04110   -0.40950
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                             9.97550    9.95790   0.01760    0.17674
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                         9.99790    9.97820   0.01970    0.19743
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.00450    9.98610   0.01840    0.18426
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.99550   10.03660  -0.04110   -0.40950
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                               9.97550    9.95790   0.01760    0.17674
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19680   11.19620   0.00060    0.00536
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99820    9.98970   0.00850    0.08509
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05800   10.07830  -0.02030   -0.20142
安聯中國東協基金                                                   15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
安聯中國策略基金-美元                                              11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.69000   13.66000   0.03000    0.21962
安聯中華新思路基金-美元                                            12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   27.51000   27.64000  -0.13000   -0.47033
安聯台灣科技基金                                                   46.46000   46.41000   0.05000    0.10774
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54140   12.54120   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   30.74000   30.85000  -0.11000   -0.35656
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.56350   10.54750   0.01600    0.15169
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.63330   15.61970   0.01360    0.08707
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.76380    9.75520   0.00860    0.08816
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.19000   11.08000   0.11000    0.99278
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.97860   12.96160   0.01700    0.13116
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.61360   10.60600   0.00760    0.07166
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.67470   12.66390   0.01080    0.08528
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45880    9.44650   0.01230    0.13021
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.39140    9.37910   0.01230    0.13114
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95770    8.95010   0.00760    0.08492
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.06100   10.04760   0.01340    0.13337
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.14310   10.13450   0.00860    0.08486
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.30690   12.28950   0.01740    0.14158
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.16500   11.14790   0.01710    0.15339
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.79930   10.78610   0.01320    0.12238
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56080    8.54880   0.01200    0.14037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.41320    8.40040   0.01280    0.15237
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11130    8.10140   0.00990    0.12220
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.16030   10.14450   0.01580    0.15575
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08280   10.07050   0.01230    0.12214
安聯全球人口趨勢基金                                               12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.29000   33.36000  -0.07000   -0.20983
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.81000    7.88000  -0.07000   -0.88832
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.40940   12.41760  -0.00820   -0.06604
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53030   10.53720  -0.00690   -0.06548
安聯全球新興市場基金                                               16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
安聯全球農金趨勢基金                                                9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
安聯亞洲動態策略基金                                               21.62000   21.66000  -0.04000   -0.18467
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.01170   10.00650   0.00520    0.05197
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.02120   10.01540   0.00580    0.05791
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.01160   10.00650   0.00510    0.05097
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.02330   10.01760   0.00570    0.05690
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01450   10.00940   0.00510    0.05095
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.99840    9.99450   0.00390    0.03902
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.99840    9.99450   0.00390    0.03902
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.99840    9.99450   0.00390    0.03902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.28460   10.28870  -0.00410   -0.03985
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.12500   10.09950   0.02550    0.25249
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.44660   10.41800   0.02860    0.27452
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.08620   10.06140   0.02480    0.24649
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.14150   10.11810   0.02340    0.23127
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28370   10.28780  -0.00410   -0.03985
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12270   10.09710   0.02560    0.25354
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.44580   10.41680   0.02900    0.27840
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.08420   10.05940   0.02480    0.24654
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14130   10.11790   0.02340    0.23127
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.02520   10.00630   0.01890    0.18888
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.06070   10.03970   0.02100    0.20917
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.01640    9.99750   0.01890    0.18905
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.99300    9.97560   0.01740    0.17443
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.03590   10.01730   0.01860    0.18568
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.02020    9.99780   0.02240    0.22405
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.01640    9.99740   0.01900    0.19005
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.99340    9.97630   0.01710    0.17141
宏利台灣動力基金A類型                                              28.08000   28.18000  -0.10000   -0.35486
宏利台灣動力基金I類型                                              28.08000   28.18000  -0.10000   -0.35486
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.82190    9.80350   0.01840    0.18769
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.80310    9.81270  -0.00960   -0.09783
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.44810    7.43400   0.01410    0.18967
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.48150    7.48230  -0.00080   -0.01069
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
宏利全球債券組合基金                                               13.57340   13.56440   0.00900    0.06635
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30310    3.28190   0.02120    0.64597
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52990    0.52650   0.00340    0.64577
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.03000   14.94000   0.09000    0.60241
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.13030   12.11210   0.01820    0.15026
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.73950   10.72310   0.01640    0.15294
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.36090   10.35790   0.00300    0.02896
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.67500    8.66220   0.01280    0.14777
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.31120    8.29840   0.01280    0.15425
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.21530    8.21300   0.00230    0.02800
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.12980    8.11870   0.01110    0.13672
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90620    2.89700   0.00920    0.31757
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42060    0.41930   0.00130    0.31004
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.72640   12.70090   0.02550    0.20077
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95920    0.95630   0.00290    0.30325
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34970    7.33460   0.01510    0.20587
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03250    2.02590   0.00660    0.32578
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29350    0.29250   0.00100    0.34188
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95320    8.93420   0.01900    0.21267
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32460    0.32360   0.00100    0.30902
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68260   13.68240   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.32000   0.01000    0.43103
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.07000   24.16000  -0.09000   -0.37252
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.07000   24.16000  -0.09000   -0.37252
宏利澳幣保本基金                                                   12.60960   12.60870   0.00090    0.00714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.96590   12.96570   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     25.63000   25.76000  -0.13000   -0.50466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46700   11.47240  -0.00540   -0.04707
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15680   10.18310  -0.02630   -0.25827
保德信大中華基金-人民幣                                             9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
保德信大中華基金-美元                                               9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
保德信大中華基金-新台幣                                            27.89000   27.91000  -0.02000   -0.07166
保德信中小型股基金                                                 41.98000   42.60000  -0.62000   -1.45540
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.25000    8.29000  -0.04000   -0.48251
保德信中國中小基金-美元                                             7.89000    7.93000  -0.04000   -0.50441
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.75000    7.81000  -0.06000   -0.76825
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.63570    9.66110  -0.02540   -0.26291
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.73560    9.76820  -0.03260   -0.33374
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.75030    9.77490  -0.02460   -0.25166
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.76390   10.79110  -0.02720   -0.25206
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
保德信中國品牌基金-美元                                             9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
保德信台商全方位基金                                               33.86000   34.04000  -0.18000   -0.52879
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.74000   27.63000   0.11000    0.39812
保德信全球消費商機基金                                             18.62000   18.56000   0.06000    0.32328
保德信全球基礎建設基金                                             13.65000   13.52000   0.13000    0.96154
保德信全球資源基金                                                  7.24000    7.30000  -0.06000   -0.82192
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.68000   32.73000  -0.05000   -0.15277
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.56170    9.54700   0.01470    0.15398
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.66810   10.65240   0.01570    0.14738
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.24310    9.25600  -0.01290   -0.13937
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.29280   10.30710  -0.01430   -0.13874
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.14950    8.14490   0.00460    0.05648
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.17680   11.17060   0.00620    0.05550
保德信亞太基金                                                     20.06000   20.09000  -0.03000   -0.14933
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.69120    8.69260  -0.00140   -0.01611
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.95210   11.95410  -0.00200   -0.01673
保德信店頭市場基金                                                 30.91000   31.15000  -0.24000   -0.77047
保德信拉丁美洲基金                                                  7.32000    7.40000  -0.08000   -1.08108
保德信金平衡基金                                                   29.11000   29.24000  -0.13000   -0.44460
保德信金滿意基金                                                   39.78000   40.22000  -0.44000   -1.09398
保德信科技島基金                                                   24.22000   24.56000  -0.34000   -1.38436
保德信高成長基金                                                   88.33000   89.04000  -0.71000   -0.79739
保德信第一基金                                                     24.64000   24.82000  -0.18000   -0.72522
保德信貨幣市場基金                                                 15.83120   15.83100   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.38930   10.35730   0.03200    0.30896
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75070   10.74830   0.00240    0.02233
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.80850   10.78370   0.02480    0.22998
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.47240   10.47830  -0.00590   -0.05631
保德信新世紀基金                                                   10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13110    8.13120  -0.00010   -0.00123
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.16960   10.16930   0.00030    0.00295
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.48460   11.48480  -0.00020   -0.00174
保德信新興趨勢組合基金                                             10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
保德信瑞騰基金                                                     15.62840   15.62730   0.00110    0.00704
保德信歐洲組合基金                                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.88040    9.86950   0.01090    0.11044
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.35720   10.34590   0.01130    0.10922
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86120    9.86170  -0.00050   -0.00507
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.12910   10.13100  -0.00190   -0.01875
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.93940    9.92610   0.01330    0.13399
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.32460   10.30840   0.01620    0.15715
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.81980    9.80420   0.01560    0.15912
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11590   10.09860   0.01730    0.17131
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.47200   10.47400  -0.00200   -0.01909
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.25800   10.23780   0.02020    0.19731
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52730   10.50500   0.02230    0.21228
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.16100   10.14070   0.02030    0.20018
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.38570   10.36490   0.02080    0.20068
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.08970   10.07370   0.01600    0.15883
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52580   10.50900   0.01680    0.15986
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.97380    9.95520   0.01860    0.18684
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.27790   10.25880   0.01910    0.18618
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.17950   10.15480   0.02470    0.24323
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.91670    9.89120   0.02550    0.25780
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.24340   10.21670   0.02670    0.26134
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50430   10.47780   0.02650    0.25292
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.42890   10.38800   0.04090    0.39372
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.90690   10.86320   0.04370    0.40228
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.21660   10.19020   0.02640    0.25907
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42250   10.39560   0.02690    0.25876
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.25310   10.22530   0.02780    0.27187
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.28990   10.26110   0.02880    0.28067
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.43140   10.43210  -0.00070   -0.00671
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.25320   10.22860   0.02460    0.24050
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.15800   10.13310   0.02490    0.24573
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.42660   10.38110   0.04550    0.43830
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.42370   10.37880   0.04490    0.43261
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.05830   10.03280   0.02550    0.25417
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05620   10.03070   0.02550    0.25422
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96870    1.96820   0.00050    0.02540
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81130    2.81050   0.00080    0.02846
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29370    0.29340   0.00030    0.10225
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45440    0.45400   0.00040    0.08811
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.39670    8.39750  -0.00080   -0.00953
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.22630   12.22640  -0.00010   -0.00082
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.64720    9.64500   0.00220    0.02281
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.22800   12.22540   0.00260    0.02127
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66580    8.65950   0.00630    0.07275
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.03350   11.02550   0.00800    0.07256
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.66130   10.63600   0.02530    0.23787
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.54060   10.52730   0.01330    0.12634
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       17.94000   18.06000  -0.12000   -0.66445
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4144.33000 4171.23000 -26.90000   -0.64489
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.28580   10.27810   0.00770    0.07492
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.10460   11.09640   0.00820    0.07390
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.22410   10.22540  -0.00130   -0.01271
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.83120    9.81930   0.01190    0.12119
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.37440   10.36220   0.01220    0.11774
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.88310    9.88500  -0.00190   -0.01922
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.19460   10.19600  -0.00140   -0.01373
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.24160   10.20540   0.03620    0.35471
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.04600    6.03680   0.00920    0.15240
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.01590   10.99910   0.01680    0.15274
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                              9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.45710   10.47790  -0.02080   -0.19851
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.35750   11.35470   0.00280    0.02466
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.58840   10.58630   0.00210    0.01984
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.03790    9.05590  -0.01800   -0.19877
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.28930    9.28700   0.00230    0.02477
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.16130    9.15950   0.00180    0.01965
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.37580   10.39650  -0.02070   -0.19911
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.75910   10.75640   0.00270    0.02510
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.73640   10.73430   0.00210    0.01956
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.09000    7.14000  -0.05000   -0.70028
柏瑞巨人基金                                                       12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69360   13.69340   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.37000   16.26000   0.11000    0.67651
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.08770   14.07890   0.00880    0.06250
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.37300   12.34220   0.03080    0.24955
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.95430   12.92270   0.03160    0.24453
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.55370    8.54840   0.00530    0.06200
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72640    6.72220   0.00420    0.06248
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.56930    8.54790   0.02140    0.25035
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.38530    8.35010   0.03520    0.42155
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.60960   10.58370   0.02590    0.24472
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.28310    8.26740   0.01570    0.18990
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.55660   12.52530   0.03130    0.24989
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.20260   12.19500   0.00760    0.06232
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.83710   12.78320   0.05390    0.42165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.79270   11.76400   0.02870    0.24396
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.91470    8.90910   0.00560    0.06286
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.57800    9.55410   0.02390    0.25015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.58240    9.54220   0.04020    0.42129
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.43300    9.40990   0.02310    0.24549
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.30250    9.28490   0.01760    0.18956
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.59650   10.60190  -0.00540   -0.05093
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.45610   10.44180   0.01430    0.13695
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.29170   10.27690   0.01480    0.14401
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.35440   10.34250   0.01190    0.11506
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82430    9.82930  -0.00500   -0.05087
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.48560    9.47260   0.01300    0.13724
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.50120   10.46160   0.03960    0.37853
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.52670    9.51300   0.01370    0.14401
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59090    9.57990   0.01100    0.11482
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.57660   10.58210  -0.00550   -0.05197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.45640   10.44210   0.01430    0.13695
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.29200   10.27720   0.01480    0.14401
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.35530   10.34340   0.01190    0.11505
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82400    9.82900  -0.00500   -0.05087
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.48570    9.47270   0.01300    0.13724
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.67750   10.63720   0.04030    0.37886
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.52660    9.51290   0.01370    0.14401
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59120    9.58020   0.01100    0.11482
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.09000   13.01000   0.08000    0.61491
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.71000   13.59000   0.12000    0.88300
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.84000   10.75000   0.09000    0.83721
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.12000   11.01000   0.11000    0.99909
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.55000   12.41000   0.14000    1.12812
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.98000   12.88000   0.10000    0.77640
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.17000   10.33000  -0.16000   -1.54889
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.98320   12.00480  -0.02160   -0.17993
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.13730   10.13740  -0.00010   -0.00099
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.64830    7.66210  -0.01380   -0.18011
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.08090   10.08110  -0.00020   -0.00198
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.10730   12.11680  -0.00950   -0.07840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.74140   11.72910   0.01230    0.10487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.76840   10.75700   0.01140    0.10598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.48610    8.49270  -0.00660   -0.07771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.47270    9.46280   0.00990    0.10462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.52540    9.51530   0.01010    0.10614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.29470   11.28290   0.01180    0.10458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.63210   10.64040  -0.00830   -0.07800
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.75040   10.73890   0.01150    0.10709
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81110    9.80080   0.01030    0.10509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.16900    9.17620  -0.00720   -0.07846
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.02860    8.99010   0.03850    0.42825
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.55130    9.54110   0.01020    0.10691
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.43690   12.42650   0.01040    0.08369
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.84410   11.81150   0.03260    0.27600
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.20890   11.17760   0.03130    0.28002
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01990    7.01390   0.00600    0.08554
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67650    8.65260   0.02390    0.27622
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33600    9.31000   0.02600    0.27927
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.69120   10.68220   0.00900    0.08425
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.22640   11.19500   0.03140    0.28048
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39650    9.37060   0.02590    0.27640
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95670    8.94910   0.00760    0.08492
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53540    9.50880   0.02660    0.27974
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.73000   18.65000   0.08000    0.42895
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.44000   17.34000   0.10000    0.57670
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.21840   13.20030   0.01810    0.13712
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.28030   10.29170  -0.01140   -0.11077
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.24140   11.23430   0.00710    0.06320
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.18760   12.10700   0.08060    0.66573
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.75220   10.74640   0.00580    0.05397
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.97260    8.98250  -0.00990   -0.11021
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47810    9.47220   0.00590    0.06229
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40620    9.34390   0.06230    0.66675
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42610    9.42090   0.00520    0.05520
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.10590    9.11600  -0.01010   -0.11079
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.28210    9.27630   0.00580    0.06252
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.24340   11.16900   0.07440    0.66613
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.36950    9.36440   0.00510    0.05446
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.77550   42.01280  -0.23730   -0.56483
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.85000   29.13000  -0.28000   -0.96121
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77020   11.76950   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69410    1.69540  -0.00130   -0.07668
國泰大中華基金                                                     17.94000   18.01000  -0.07000   -0.38867
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44030    0.44350  -0.00320   -0.72153
國泰小龍基金-新台幣                                                13.81000   13.91000  -0.10000   -0.71891
國泰中小成長基金-美元I                                              1.22970    1.23410  -0.00440   -0.35654
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.57000   38.71000  -0.14000   -0.36166
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.95260    3.93790   0.01470    0.37330
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.62320    0.62140   0.00180    0.28967
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.66590    0.66390   0.00200    0.30125
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        17.91000   17.91000   0.00000    0.00000
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.36670   41.53210  -0.16540   -0.39825
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.28940    2.28960  -0.00020   -0.00874
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32820    0.32850  -0.00030   -0.09132
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.33230   10.37120  -0.03890   -0.37508
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33910    0.33920  -0.00010   -0.02948
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46880   10.50040  -0.03160   -0.30094
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.84780    3.83140   0.01640    0.42804
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55060    0.54870   0.00190    0.34627
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.43000   17.41000   0.02000    0.11488
國泰中港台基金-人民幣                                               2.89290    2.87380   0.01910    0.66463
國泰中港台基金-美元                                                 0.41910    0.41670   0.00240    0.57595
國泰中港台基金-新台幣                                              13.11000   13.07000   0.04000    0.30604
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.84810    9.79700   0.05110    0.52159
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.00860    9.98340   0.02520    0.25242
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.16490   10.16840  -0.00350   -0.03442
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.70000   25.69000   0.01000    0.03893
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.93000   12.96000  -0.03000   -0.23148
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.32000   30.18000   0.14000    0.46388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34700    0.34660   0.00040    0.11541
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.32860    0.32830   0.00030    0.09138
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.32940    0.32900   0.00040    0.12158
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.90110   10.91980  -0.01870   -0.17125
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.33150   10.34930  -0.01780   -0.17199
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.35990   10.37770  -0.01780   -0.17152
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45330   12.45310   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40910    0.40790   0.00120    0.29419
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36270    0.36160   0.00110    0.30420
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43640    0.43510   0.00130    0.29878
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53070    0.52750   0.00320    0.60664
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.47590    2.46270   0.01320    0.53600
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35770    0.35600   0.00170    0.47753
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51580    0.51180   0.00400    0.78156
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47700    0.47200   0.00500    1.05932
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.08000   13.98000   0.10000    0.71531
國泰全球資源基金-美元                                               0.15980    0.15950   0.00030    0.18809
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.09000    5.10000  -0.01000   -0.19608
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58670    0.58300   0.00370    0.63465
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.42000   18.35000   0.07000    0.38147
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 17.99000   17.93000   0.06000    0.33463
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84190    0.83400   0.00790    0.94724
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.04000   20.98000   0.06000    0.28599
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.07000   21.97000   0.10000    0.45517
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46170    2.45020   0.01150    0.46935
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35650    0.35510   0.00140    0.39426
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30750    0.30630   0.00120    0.39177
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.13580   11.12080   0.01500    0.13488
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.60180    9.59280   0.00900    0.09382
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51080    0.50720   0.00360    0.70978
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38900    0.38610   0.00290    0.75110
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
國泰科技生化基金                                                   29.82000   30.07000  -0.25000   -0.83139
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.33000   28.19000   0.14000    0.49663
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.99000   13.10000  -0.11000   -0.83969
國泰美國費城半導體基金                                             13.27000   13.39000  -0.12000   -0.89619
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.76960   44.10260  -0.33300   -0.75506
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.65810   17.58390   0.07420    0.42198
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.53570   22.76140  -0.22570   -0.99159
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.87970   43.04050  -0.16080   -0.37360
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.40250   44.35650   0.04600    0.10371
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.45320   43.59650  -0.14330   -0.32870
國泰紐幣2021保本基金                                               12.77250   12.76630   0.00620    0.04857
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.13110   13.12510   0.00600    0.04571
國泰紐幣保本基金                                                   12.71540   12.71530   0.00010    0.00079
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.94000   20.99000  -0.05000   -0.23821
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.94000   20.99000  -0.05000   -0.23821
國泰富時中國A50基金                                                20.39000   20.49000  -0.10000   -0.48804
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.35260   45.56690  -0.21430   -0.47030
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34220    0.34190   0.00030    0.08774
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50080    0.49870   0.00210    0.42109
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37000    0.36950   0.00050    0.13532
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24060    0.24020   0.00040    0.16653
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10160   11.11600  -0.01440   -0.12954
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.55280    7.56260  -0.00980   -0.12959
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.43600   42.57450  -0.13850   -0.32531
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.66000   19.96000  -0.30000   -1.50301
國泰新興市場基金-美元                                               0.37900    0.37910  -0.00010   -0.02638
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.38220    2.37840   0.00380    0.15977
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.47940    1.47700   0.00240    0.16249
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35470    0.35440   0.00030    0.08465
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22240    0.22230   0.00010    0.04498
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34400    0.34310   0.00090    0.26231
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79860   10.80140  -0.00280   -0.02592
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.57940    6.58110  -0.00170   -0.02583
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.26340   43.56640  -0.30300   -0.69549
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.99490   43.27500  -0.28010   -0.64726
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.39240   42.50430  -0.11190   -0.26327
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.92000   13.80000   0.12000    0.86957
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.09000   33.68000  -0.59000   -1.75178
國泰價值卓越基金                                                   13.21000   13.25000  -0.04000   -0.30189
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.43000   22.27000   0.16000    0.71846
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33930    0.33760   0.00170    0.50355
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.98500   40.10810  -0.12310   -0.30692
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.71000   21.52000   0.19000    0.88290
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.40000   19.49000  -0.09000   -0.46178
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.94000   16.90000   0.04000    0.23669
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40940    0.40870   0.00070    0.17127
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.41890   12.41280   0.00610    0.04914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56130   10.55580   0.00550    0.05210
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46790   10.46380   0.00410    0.03918
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.68980   10.71620  -0.02640   -0.24636
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34500   10.33960   0.00540    0.05223
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.28420   10.28020   0.00400    0.03891
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.43740   10.46310  -0.02570   -0.24563
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96570    9.96440   0.00130    0.01305
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.76330    9.77020  -0.00690   -0.07062
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96600    9.97240  -0.00640   -0.06418
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89660    9.93140  -0.03480   -0.35040
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96570    9.96440   0.00130    0.01305
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.76330    9.77020  -0.00690   -0.07062
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96600    9.97240  -0.00640   -0.06418
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89660    9.93140  -0.03480   -0.35040
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41250   11.41190   0.00060    0.00526
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11480   10.13210  -0.01730   -0.17074
第一金大中華基金                                                   24.87000   25.02000  -0.15000   -0.59952
第一金小型精選基金                                                 30.02000   30.23000  -0.21000   -0.69467
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
第一金中國世紀基金-美元                                             7.61190    7.60970   0.00220    0.02891
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.61220    7.61000   0.00220    0.02891
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75340    9.74390   0.00950    0.09750
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39250    8.40760  -0.01510   -0.17960
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24750   11.23650   0.01100    0.09790
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84280    9.86050  -0.01770   -0.17950
第一金中概平衡基金                                                 25.00000   25.13000  -0.13000   -0.51731
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31430   15.31410   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.56200  178.55900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.16230   14.97100   0.19130    1.27780
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.16200   14.97070   0.19130    1.27783
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.82000   14.67000   0.15000    1.02249
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.83000   14.68000   0.15000    1.02180
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.13220   10.00740   0.12480    1.24708
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.13070   10.00580   0.12490    1.24828
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.29000   10.19000   0.10000    0.98135
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.68250    9.58850   0.09400    0.98034
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.68230    9.58860   0.09370    0.97720
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.05520   12.89560   0.15960    1.23763
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.07270   12.91290   0.15980    1.23752
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.54000   12.42000   0.12000    0.96618
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.56000   12.45000   0.11000    0.88353
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.71550    9.67780   0.03770    0.38955
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.71250    9.67480   0.03770    0.38967
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.39670    9.37840   0.01830    0.19513
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.42100    9.40260   0.01840    0.19569
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.54440   10.50340   0.04100    0.39035
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.23050   10.21050   0.02000    0.19588
第一金全球大趨勢基金                                               24.58000   24.40000   0.18000    0.73770
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.26120    9.25040   0.01080    0.11675
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.44110    6.43370   0.00740    0.11502
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.94010    9.85710   0.08300    0.84203
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.94020    9.85740   0.08280    0.83998
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.54000    9.47000   0.07000    0.73918
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.54000    9.47000   0.07000    0.73918
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.75910   10.66910   0.09000    0.84356
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.76060   10.67090   0.08970    0.84060
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.47830    8.46950   0.00880    0.10390
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.36100   10.35030   0.01070    0.10338
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.24170    9.22890   0.01280    0.13869
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.23990    9.22720   0.01270    0.13764
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66310    7.65460   0.00850    0.11104
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65770    7.64920   0.00850    0.11112
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.47770    8.47930  -0.00160   -0.01887
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.47840    8.48000  -0.00160   -0.01887
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.45380   11.43800   0.01580    0.13814
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.45470   11.43890   0.01580    0.13813
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.10940   10.09820   0.01120    0.11091
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.11030   10.09910   0.01120    0.11090
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.91210   14.91490  -0.00280   -0.01877
第一金亞洲科技基金                                                 17.17000   17.06000   0.11000    0.64478
第一金店頭市場基金                                                  7.29000    7.34000  -0.05000   -0.68120
第一金創新趨勢基金                                                 20.14000   20.32000  -0.18000   -0.88583
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.12760   41.31630  -0.18870   -0.45672
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.08340   41.26160  -0.17820   -0.43188
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.27100   42.58200  -0.31100   -0.73036
第一金電子基金                                                     30.62000   30.80000  -0.18000   -0.58442
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.80000   18.03000  -0.23000   -1.27565
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.06000   18.91000   0.15000    0.79323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             18.58000   18.62000  -0.04000   -0.21482
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.14000    7.09000   0.05000    0.70522
統一大中華中小基金(美元)                                            6.49000    6.45000   0.04000    0.62016
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
統一大滿貫基金-A類型                                               30.76000   31.27000  -0.51000   -1.63096
統一大滿貫基金-I類型                                               30.76000   31.27000  -0.51000   -1.63096
統一大龍印基金                                                     13.97000   13.99000  -0.02000   -0.14296
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
統一中小基金                                                       21.63000   21.86000  -0.23000   -1.05215
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94430    9.94910  -0.00480   -0.04825
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19400    9.18950   0.00450    0.04897
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01110    9.02810  -0.01700   -0.18830
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33450   12.34030  -0.00580   -0.04700
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.35420   11.34860   0.00560    0.04935
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09190   11.11280  -0.02090   -0.18807
統一台灣動力基金                                                   15.95000   16.15000  -0.20000   -1.23839
統一全天候基金-A類型                                               98.19000   99.25000  -1.06000   -1.06801
統一全天候基金-I類型                                               98.66000   99.73000  -1.07000   -1.07290
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.02530    7.97440   0.05090    0.63829
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69810    7.64190   0.05620    0.73542
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.81370    7.77890   0.03480    0.44736
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.58730    8.53290   0.05440    0.63753
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.24460    8.18440   0.06020    0.73555
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.36140    8.32420   0.03720    0.44689
統一全球債券組合基金                                               12.25000   12.23170   0.01830    0.14961
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.92000   14.72000   0.20000    1.35870
統一全球新科技基金(美元)                                           13.98000   13.78000   0.20000    1.45138
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.63000   13.48000   0.15000    1.11276
統一亞太基金                                                       23.82000   23.79000   0.03000    0.12610
統一亞洲大金磚基金                                                 12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
統一奔騰基金                                                       52.49000   52.90000  -0.41000   -0.77505
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72410   16.72380   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               24.15000   24.22000  -0.07000   -0.28902
統一統信基金                                                       26.89000   27.26000  -0.37000   -1.35730
統一黑馬基金                                                       53.44000   53.83000  -0.39000   -0.72450
統一新亞洲科技能源基金                                             15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.04630    8.05290  -0.00660   -0.08196
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.61580   10.62460  -0.00880   -0.08283
統一經建基金                                                       41.65000   42.09000  -0.44000   -1.04538
統一龍馬基金                                                       59.40000   60.21000  -0.81000   -1.34529
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.73000   17.01000  -0.28000   -1.64609
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.19000   41.59000  -0.40000   -0.96177
野村中國機會基金                                                   13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
野村巴西基金                                                        6.58000    6.75000  -0.17000   -2.51852
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.07000   10.91000   0.16000    1.46654
野村台灣高股息基金                                                 23.80000   23.94000  -0.14000   -0.58480
野村台灣運籌基金                                                   32.87000   33.21000  -0.34000   -1.02379
野村平衡基金                                                       18.12000   18.26000  -0.14000   -0.76670
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.96000    9.85000   0.11000    1.11675
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.68000   14.53000   0.15000    1.03235
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.02000   11.87000   0.15000    1.26369
野村全球生技醫療基金                                               16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.01640   10.00240   0.01400    0.13997
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.01620   10.00210   0.01410    0.14097
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                            9.99670    9.99870  -0.00200   -0.02000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.29690   10.28310   0.01380    0.13420
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.26390   10.24970   0.01420    0.13854
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.24640   10.24880  -0.00240   -0.02342
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                            9.99670    9.99870  -0.00200   -0.02000
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.56540   10.55120   0.01420    0.13458
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.49620   10.48160   0.01460    0.13929
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.48080   10.48310  -0.00230   -0.02194
野村全球品牌基金                                                   28.13000   27.91000   0.22000    0.78825
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.64000   12.62000   0.02000    0.15848
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.79790   10.78370   0.01420    0.13168
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.83420   10.82000   0.01420    0.13124
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.66020   10.65550   0.00470    0.04411
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.63240    8.63240   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.44070    8.44170  -0.00100   -0.01185
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07500    8.08790  -0.01290   -0.15950
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.85630   10.85630   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.34360   10.34490  -0.00130   -0.01257
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.98220    9.99790  -0.01570   -0.15703
野村成長基金                                                       27.70000   28.00000  -0.30000   -1.07143
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23880    8.21600   0.02280    0.27751
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.24810    8.22570   0.02240    0.27232
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52600    8.52190   0.00410    0.04811
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.32630    9.30040   0.02590    0.27848
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.19840    9.17340   0.02500    0.27253
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.49780    9.49330   0.00450    0.04740
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.50000   12.45000   0.05000    0.40161
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.01820   10.00380   0.01440    0.14395
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.01620   10.00310   0.01310    0.13096
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.99400    9.99890  -0.00490   -0.04901
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50760    9.49470   0.01290    0.13587
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.58820    9.57600   0.01220    0.12740
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.77150    9.77650  -0.00500   -0.05114
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.99400    9.99890  -0.00490   -0.04901
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.52340   10.50810   0.01530    0.14560
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.47520   10.46180   0.01340    0.12809
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.67750   10.68300  -0.00550   -0.05148
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13690   10.13140   0.00550    0.05429
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86660    9.85580   0.01080    0.10958
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49840    9.48770   0.01070    0.11278
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03640    9.03160   0.00480    0.05315
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.36070   11.35470   0.00600    0.05284
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.17480   10.16280   0.01200    0.11808
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.23520   11.20890   0.02630    0.23463
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.67210   10.64760   0.02450    0.23010
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50470   10.49250   0.01220    0.11627
野村泰國基金                                                       42.81000   42.69000   0.12000    0.28110
野村高科技基金                                                      8.79000    8.93000  -0.14000   -1.56775
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.28650   10.26900   0.01750    0.17042
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.91930    9.88060   0.03870    0.39168
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.52620   10.46210   0.06410    0.61269
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.33350    9.29960   0.03390    0.36453
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.38780    9.37200   0.01580    0.16859
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.51490    9.48710   0.02780    0.29303
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.77160   11.72530   0.04630    0.39487
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.73650   13.63600   0.10050    0.73702
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.70950   10.67050   0.03900    0.36549
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77970   10.76170   0.01800    0.16726
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.09750   11.06500   0.03250    0.29372
野村貨幣市場基金                                                   16.32990   16.32960   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.00000   15.02000  -0.02000   -0.13316
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31340   10.30670   0.00670    0.06501
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.15940   10.14460   0.01480    0.14589
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38090   10.39540  -0.01450   -0.13948
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79170    9.72390   0.06780    0.69725
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.79320    9.72680   0.06640    0.68265
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.75230    9.69420   0.05810    0.59933
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.23540   10.16520   0.07020    0.69059
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.19250   10.12330   0.06920    0.68357
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.15330   10.09300   0.06030    0.59744
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44460   10.40710   0.03750    0.36033
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92320    7.89480   0.02840    0.35973
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.14820   12.10470   0.04350    0.35936
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
野村精選貨幣市場基金                                               12.10960   12.10950   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.56000   11.47000   0.09000    0.78466
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.65000    7.68000  -0.03000   -0.39063
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
野村積極成長基金                                                   11.72000   11.85000  -0.13000   -1.09705
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.83000    8.93000  -0.10000   -1.11982
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.04000   32.41000  -0.37000   -1.14162
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.53590   10.53640  -0.00050   -0.00475
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.48570    8.47910   0.00660    0.07784
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82200    7.81690   0.00510    0.06524
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69500    7.69550  -0.00050   -0.00650
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.06170   12.05270   0.00900    0.07467
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.79620   10.78930   0.00690    0.06395
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.65950   10.66020  -0.00070   -0.00657
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.29000   11.17000   0.12000    1.07431
野村環球基金-人民幣計價                                            16.87000   16.63000   0.24000    1.44317
野村環球基金-美元計價                                              13.15000   12.97000   0.18000    1.38782
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.74000   18.53000   0.21000    1.13330
野村鴻利基金                                                       21.69000   21.89000  -0.20000   -0.91366
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89710   16.89700   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.78000   17.96000  -0.18000   -1.00223
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.00000   14.95000   0.05000    0.33445
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.56740   10.54970   0.01770    0.16778
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.84280   13.81960   0.02320    0.16788
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.60780   10.59340   0.01440    0.13593
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46930   10.46230   0.00700    0.06691
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.42390   10.40930   0.01460    0.14026
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.25840   10.25110   0.00730    0.07121
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.09200   10.08210   0.00990    0.09819
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20350   10.18630   0.01720    0.16885
凱基台商天下基金                                                   12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
凱基台灣精五門基金                                                 19.63000   19.68000  -0.05000   -0.25407
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.04910   43.25600  -0.20690   -0.47832
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.78030   44.66420   0.11610    0.25994
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.57200   42.58100  -0.00900   -0.02114
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.36320   10.30770   0.05550    0.53843
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.24750   43.43490  -0.18740   -0.43145
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.00080   44.18650  -0.18570   -0.42026
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.30190   44.69400  -0.39210   -0.87730
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.80150   10.79360   0.00790    0.07319
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58880   11.58870   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       26.24000   26.34000  -0.10000   -0.37965
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.07000   21.90000   0.17000    0.77626
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.99580   20.76750   0.22830    1.09931
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.68000   16.75000  -0.07000   -0.41791
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.63900   15.66580  -0.02680   -0.17107
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.45000    7.48000  -0.03000   -0.40107
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    39.48420   39.66950  -0.18530   -0.46711
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    39.65790   39.85010  -0.19220   -0.48231
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   39.42120   39.65890  -0.23770   -0.59936
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.89420   10.83470   0.05950    0.54916
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.76110   11.61490   0.14620    1.25873
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.28000   12.16000   0.12000    0.98684
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.65000   12.57000   0.08000    0.63644
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.16710   12.04820   0.11890    0.98687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.80220    9.76760   0.03460    0.35423
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.50410    9.47570   0.02840    0.29971
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.69940    9.69810   0.00130    0.01340
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.80220    9.76760   0.03460    0.35423
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.50400    9.47560   0.02840    0.29972
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.69940    9.69810   0.00130    0.01340
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.41000   13.51000  -0.10000   -0.74019
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.41000   30.97000   0.44000    1.42073
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.73000   30.58000   0.15000    0.49052
富邦上証180基金                                                    29.80000   30.03000  -0.23000   -0.76590
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18140    0.18120   0.00020    0.11038
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.70000    5.71000  -0.01000   -0.17513
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.68000    6.64000   0.04000    0.60241
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.44000   40.86000  -0.42000   -1.02790
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.66500   11.65480   0.01020    0.08752
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.76170   10.75500   0.00670    0.06230
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.46850   10.49480  -0.02630   -0.25060
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.93730    9.92850   0.00880    0.08863
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.09080    9.08520   0.00560    0.06164
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.85180    8.87400  -0.02220   -0.25017
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.68060   20.71010  -0.02950   -0.14244
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61040   11.60960   0.00080    0.00689
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72330   10.75900  -0.03570   -0.33182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.68040   13.67480   0.00560    0.04095
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99840    1.99870  -0.00030   -0.01501
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46320    9.45930   0.00390    0.04123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43190    1.43210  -0.00020   -0.01397
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.26940   12.26720   0.00220    0.01793
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78630    1.78590   0.00040    0.02240
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.32190   10.32000   0.00190    0.01841
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52330    1.52300   0.00030    0.01970
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.71900   10.70610   0.01290    0.12049
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.66510   10.65240   0.01270    0.11922
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.77000   15.71000   0.06000    0.38192
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.71000   17.80000  -0.09000   -0.50562
富邦日本東証基金                                                   19.64000   19.67000  -0.03000   -0.15252
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.96000   45.66000   0.30000    0.65703
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.96000   45.10000  -0.14000   -0.31042
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.28000   49.58000  -0.30000   -0.60508
富邦台灣心基金                                                     19.92000   20.13000  -0.21000   -1.04322
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.23000   44.45000  -0.22000   -0.49494
富邦台灣科技指數基金                                               49.94000   50.57000  -0.63000   -1.24580
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.49200   45.58580  -0.09380   -0.20577
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.88900   41.93690  -0.04790   -0.11422
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30840    0.30630   0.00210    0.68560
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60290    2.60250   0.00040    0.01537
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35310    0.35300   0.00010    0.02833
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.98160   10.99920  -0.01760   -0.16001
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23080    2.23040   0.00040    0.01793
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33400    0.33390   0.00010    0.02995
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34830    9.36330  -0.01500   -0.16020
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69920   15.69900   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.03000   17.37000  -0.34000   -1.95740
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.29040   41.35090  -0.06050   -0.14631
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.19320   42.34820  -0.15500   -0.36601
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.10620   41.17290  -0.06670   -0.16200
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.93310   44.11610  -0.18300   -0.41481
富邦長紅基金                                                       55.67000   56.23000  -0.56000   -0.99591
富邦科技基金                                                       21.93000   22.22000  -0.29000   -1.30513
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.93930   42.01100  -0.07170   -0.17067
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.17740   44.50560  -0.32820   -0.73744
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.06200   40.14710  -0.08510   -0.21197
富邦恒生國企ETF基金                                                19.96000   19.99000  -0.03000   -0.15008
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.30000   14.27000   0.03000    0.21023
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.04000   25.20000  -0.16000   -0.63492
富邦高成長基金                                                     21.48000   21.69000  -0.21000   -0.96819
富邦基金A類型                                                      12.35000   12.47000  -0.12000   -0.96231
富邦基金I類型                                                      12.35000   12.47000  -0.12000   -0.96231
富邦深証100基金                                                     9.56000    9.72000  -0.16000   -1.64609
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.51000   20.49000   0.02000    0.09761
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42330    0.42380  -0.00050   -0.11798
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35450   12.34120   0.01330    0.10777
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.25690    9.24700   0.00990    0.10706
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30190    0.30220  -0.00030   -0.09927
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48790    8.47880   0.00910    0.10733
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.01000   18.12000  -0.11000   -0.60706
富邦精準基金                                                       40.79000   41.31000  -0.52000   -1.25878
富邦精銳中小基金                                                   10.37000   10.50000  -0.13000   -1.23810
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.08000   16.19000  -0.11000   -0.67943
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.60000   20.70000  -0.10000   -0.48309
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.54000    7.47000   0.07000    0.93708
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.37000   14.62000  -0.25000   -1.70999
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.51900   10.51640   0.00260    0.02472
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.17660   10.17420   0.00240    0.02359
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.52520   10.56350  -0.03830   -0.36257
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.05350   10.05100   0.00250    0.02487
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.68090    9.67860   0.00230    0.02376
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.99820   10.03460  -0.03640   -0.36274
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富達台灣成長基金                                                   29.82000   29.92000  -0.10000   -0.33422
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.86110    9.85240   0.00870    0.08830
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84860    9.84030   0.00830    0.08435
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.69480    9.68680   0.00800    0.08259
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.14030   10.13140   0.00890    0.08785
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.13950   10.13090   0.00860    0.08489
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.98460    9.97650   0.00810    0.08119
富達卓越領航全球組合基金                                           15.12000   15.10000   0.02000    0.13245
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.53000    8.59000  -0.06000   -0.69849
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.12000    8.20000  -0.08000   -0.97561
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.17000    7.16000   0.01000    0.13966
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.15000    8.14000   0.01000    0.12285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.16290   10.18430  -0.02140   -0.21013
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.51590    9.53580  -0.01990   -0.20869
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08950    9.11870  -0.02920   -0.32022
富蘭克林華美中華基金                                               10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.49000   20.64000  -0.15000   -0.72674
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.97000   20.99000  -0.02000   -0.09528
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.00280    8.00910  -0.00630   -0.07866
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.04400    9.03270   0.01130    0.12510
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.00580    9.99320   0.01260    0.12609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.59290    9.60040  -0.00750   -0.07812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.40530   11.39130   0.01400    0.12290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.58690    8.57630   0.01060    0.12360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.76020    8.74940   0.01080    0.12344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.84150    9.82940   0.01210    0.12310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.12380   14.04280   0.08100    0.57681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.23750   10.17870   0.05880    0.57768
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26620   10.20730   0.05890    0.57704
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.43120   10.41600   0.01520    0.14593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55090    7.53990   0.01100    0.14589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.88400    8.87100   0.01300    0.14654
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.86660    9.85230   0.01430    0.14514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.11000   11.11840  -0.00840   -0.07555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.51160    7.51730  -0.00570   -0.07583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85480    8.86150  -0.00670   -0.07561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.99840   10.00600  -0.00760   -0.07595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.69530   10.67600   0.01930    0.18078
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.57340    7.55970   0.01370    0.18122
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14500    8.14230   0.00270    0.03316
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.16730    9.14740   0.01990    0.21755
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.20720   10.18510   0.02210    0.21698
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.92840   12.92400   0.00440    0.03405
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.81000    7.77000   0.04000    0.51480
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.17000    8.15000   0.02000    0.24540
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.29000    8.16000   0.13000    1.59314
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.04000   11.85000   0.19000    1.60338
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.05650   13.01850   0.03800    0.29189
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美第一富基金                                             35.77000   36.03000  -0.26000   -0.72162
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34580   10.34560   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.09000   13.97000   0.12000    0.85898
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.01000   12.90000   0.11000    0.85271
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.36000   15.28000   0.08000    0.52356
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.79990    9.79910   0.00080    0.00816
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.79990    9.79910   0.00080    0.00816
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.74570    9.71940   0.02630    0.27059
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.74570    9.71940   0.02630    0.27059
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.73590    9.73550   0.00040    0.00411
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.73590    9.73550   0.00040    0.00411
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.73580    9.73550   0.00030    0.00308
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.90920    9.93720  -0.02800   -0.28177
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.90920    9.93720  -0.02800   -0.28177
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.90920    9.93720  -0.02800   -0.28177
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.57880    6.62050  -0.04170   -0.62986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.56340   10.54780   0.01560    0.14790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.40900    9.38040   0.02860    0.30489
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.33330   11.29890   0.03440    0.30445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71710    6.70830   0.00880    0.13118
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82260    8.79480   0.02780    0.31610
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.38320   10.35040   0.03280    0.31690
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.82030   10.80600   0.01430    0.13233
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    65.84000   66.25000  -0.41000   -0.61887
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.76000   67.06000  -0.30000   -0.44736
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.21930   62.23520  -0.01590   -0.02555
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              64.28370   64.57630  -0.29260   -0.45311
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.28520   64.51200  -0.22680   -0.35156
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.84770   11.84710   0.00060    0.00506
復華人生目標基金                                                   36.39640   36.71000  -0.31360   -0.85426
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
復華大中華中小策略基金                                              8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
復華中小精選基金                                                   61.59000   62.07000  -0.48000   -0.77332
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.55630   52.64520  -0.08890   -0.16887
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.27940   62.41320  -0.13380   -0.21438
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.35000    8.41000  -0.06000   -0.71344
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
復華台灣智能基金                                                   11.10000   11.16000  -0.06000   -0.53763
復華全方位基金                                                     27.08000   27.25000  -0.17000   -0.62385
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.12000   12.04000   0.08000    0.66445
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.35000   19.29000   0.06000    0.31104
復華全球平衡基金-美元                                               8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.32000   19.26000   0.06000    0.31153
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.49000   13.39000   0.10000    0.74683
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.19000   13.13000   0.06000    0.45697
復華全球原物料基金                                                  8.04000    8.08000  -0.04000   -0.49505
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.05530   12.06400  -0.00870   -0.07212
復華全球債券基金                                                   14.63460   14.62270   0.01190    0.08138
復華全球債券組合基金                                               15.09000   15.06000   0.03000    0.19920
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
復華有利貨幣市場基金                                               13.48670   13.48650   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
復華亞太成長基金                                                   11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.43000    8.34000   0.09000    1.07914
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.08000    9.01000   0.07000    0.77691
復華南非幣長期收益基金A                                            13.79000   13.86000  -0.07000   -0.50505
復華南非幣長期收益基金B                                             7.98000    8.02000  -0.04000   -0.49875
復華南非幣短期收益基金A                                            14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.37730   67.84240  -0.46510   -0.68556
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.68000   21.59000   0.09000    0.41686
復華美國新星基金-美元                                              12.01000   11.90000   0.11000    0.92437
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
復華恒生基金                                                       20.83000   20.79000   0.04000    0.19240
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.79000   28.72000   0.07000    0.24373
復華神盾基金                                                       24.14670   24.28480  -0.13810   -0.56867
復華高成長基金                                                     63.50000   64.28000  -0.78000   -1.21344
復華高益策略組合基金                                               13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.44970   14.44960   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.25000   18.42000  -0.17000   -0.92291
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.99000   48.92000   0.07000    0.14309
復華復華基金                                                       19.81000   20.05000  -0.24000   -1.19701
復華華人世紀基金                                                   15.54000   15.62000  -0.08000   -0.51216
復華傳家二號基金                                                   28.37750   28.57960  -0.20210   -0.70715
復華傳家基金                                                       21.20610   21.20590   0.00020    0.00094
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.65000   15.61000   0.04000    0.25625
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.25000   14.21000   0.04000    0.28149
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.37000   21.32000   0.05000    0.23452
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.77000   66.72000   0.05000    0.07494
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.41000    5.41000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
復華新興市場短期收益基金                                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
復華滬深300 A股基金                                                22.17000   22.38000  -0.21000   -0.93834
復華數位經濟基金                                                   42.87000   43.42000  -0.55000   -1.26670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.87560    9.85970   0.01590    0.16126
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.68000    9.66710   0.01290    0.13344
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.40910   10.39230   0.01680    0.16166
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.06840   10.05490   0.01350    0.13426
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.02120   10.00100   0.02020    0.20198
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.73650   10.74570  -0.00920   -0.08562
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.83290    9.81490   0.01800    0.18339
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.55430   10.56530  -0.01100   -0.10411
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.18170   10.16310   0.01860    0.18302
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.91630   10.92760  -0.01130   -0.10341
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.53600   10.49020   0.04580    0.43660
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.47820   10.45090   0.02730    0.26122
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.67730   10.68000  -0.00270   -0.02528
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.43670   10.39480   0.04190    0.40309
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.63050   11.61730   0.01320    0.11362
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.37960   10.35730   0.02230    0.21531
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.61490   10.57230   0.04260    0.40294
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.95620   11.94360   0.01260    0.10550
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.51850   10.49590   0.02260    0.21532
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.75620   10.76370  -0.00750   -0.06968
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.97680    9.94640   0.03040    0.30564
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.97510    9.96410   0.01100    0.11040
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97670    9.99430  -0.01760   -0.17610
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.28170   10.24740   0.03430    0.33472
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.53580   10.52820   0.00760    0.07219
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.28060   10.26440   0.01620    0.15783
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.28020   10.24590   0.03430    0.33477
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.53500   10.52740   0.00760    0.07219
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.27740   10.26110   0.01630    0.15885
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.11290   10.06950   0.04340    0.43100
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.09440   10.07340   0.02100    0.20847
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.11140   10.06800   0.04340    0.43107
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.09540   10.07430   0.02110    0.20944
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.60050   10.55020   0.05030    0.47677
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.60300   10.57550   0.02750    0.26003
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.79240   10.79530  -0.00290   -0.02686
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.96910    9.93460   0.03450    0.34727
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.96340    9.94830   0.01510    0.15178
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96500    9.97840  -0.01340   -0.13429
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18730    9.18730   0.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.19870    8.20450  -0.00580   -0.07069
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31690    8.34650  -0.02960   -0.35464
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.92730   11.92720   0.00010    0.00084
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.67830   10.68580  -0.00750   -0.07019
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.95730   10.99650  -0.03920   -0.35648
景順主流基金                                                       15.92000   16.13000  -0.21000   -1.30192
景順台灣科技基金                                                   27.46000   27.88000  -0.42000   -1.50646
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   22.59000   22.45000   0.14000    0.62361
景順全球康健基金                                                   19.19000   19.13000   0.06000    0.31364
景順貨幣市場基金                                                   15.98530   15.98510   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       29.87000   30.22000  -0.35000   -1.15817
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.06000   10.98000   0.08000    0.72860
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.16000   11.03000   0.13000    1.17860
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.96000    9.85000   0.11000    1.11675
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.06000    9.92000   0.14000    1.41129
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.46000   10.35000   0.11000    1.06280
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62210    8.61480   0.00730    0.08474
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99440    7.99430   0.00010    0.00125
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39090   11.38120   0.00970    0.08523
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.53660   10.53650   0.00010    0.00095
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.48000    7.48000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.58700    9.58030   0.00670    0.06994
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.95580    9.97740  -0.02160   -0.21649
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.10990   10.10280   0.00710    0.07028
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50280   10.52560  -0.02280   -0.21661
華南永昌永昌基金                                                   18.32000   18.52000  -0.20000   -1.07991
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.77770   14.75520   0.02250    0.15249
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
華南永昌全球精品基金                                               16.47000   16.38000   0.09000    0.54945
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.85000   12.79000   0.06000    0.46912
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
華南永昌物聯網精選基金                                             10.94000   11.13000  -0.19000   -1.70710
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27020   16.27000   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.57560   23.67130  -0.09570   -0.40429
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98250   11.98230   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.69410   10.69120   0.00290    0.02713
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.74240   10.77870  -0.03630   -0.33678
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01620   10.01350   0.00270    0.02696
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.98730   10.02100  -0.03370   -0.33629
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.53870   10.53550   0.00320    0.03037
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50380   10.53900  -0.03520   -0.33400
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97880    9.97580   0.00300    0.03007
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.90750    9.94040  -0.03290   -0.33097
華頓中小型基金                                                     18.24000   18.41000  -0.17000   -0.92341
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.20590   11.15550   0.05040    0.45180
華頓台灣基金                                                       20.91000   21.06000  -0.15000   -0.71225
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56280   11.56260   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.42000   17.15000   0.27000    1.57434
華頓全球高收益債券基金A                                            13.85740   13.85150   0.00590    0.04259
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12450    8.12100   0.00350    0.04310
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.04000    5.07000  -0.03000   -0.59172
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.58790    2.58600   0.00190    0.07347
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.72410   11.75770  -0.03360   -0.28577
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37350    0.37350   0.00000    0.00000
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.70220   11.70200   0.00020    0.00171
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.70220   11.70200   0.00020    0.00171
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.38080   10.37110   0.00970    0.09353
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.53970   10.57720  -0.03750   -0.35454
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.53970   10.57720  -0.03750   -0.35454
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.29170    9.32480  -0.03310   -0.35497
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.56760   10.57490  -0.00730   -0.06903
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.56760   10.57490  -0.00730   -0.06903
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.30790    9.30700   0.00090    0.00967
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63970    2.63980  -0.00010   -0.00379
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06920    2.06460   0.00460    0.22280
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.14140   12.15280  -0.01140   -0.09381
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.45340    9.46230  -0.00890   -0.09406
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38030    0.38060  -0.00030   -0.07882
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29750    0.29700   0.00050    0.16835
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.27000    3.26000   0.01000    0.30675
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.30000   23.41000  -0.11000   -0.46988
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
匯豐安富基金                                                       25.04000   25.11000  -0.07000   -0.27877
匯豐成功基金                                                       43.94000   43.94000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.39000   0.01000    0.41841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐金磚動力基金                                                   14.68000   14.75000  -0.07000   -0.47458
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00750   15.00740   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.11000    5.14000  -0.03000   -0.58366
匯豐新鑽動力基金                                                   10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.48990    5.51740  -0.02750   -0.49842
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.31930    9.34700  -0.02770   -0.29635
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.25000   50.50000  -0.25000   -0.49505
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.25000   50.50000  -0.25000   -0.49505
匯豐龍騰電子基金                                                   33.97000   34.33000  -0.36000   -1.04865
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.58090   12.55240   0.02850    0.22705
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.51000   17.58000  -0.07000   -0.39818
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
新光中國成長基金(美元)                                              8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.10050   11.07250   0.02800    0.25288
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.12100   10.09780   0.02320    0.22975
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.62360   10.63450  -0.01090   -0.10250
新光台灣富貴基金                                                   22.10000   22.41000  -0.31000   -1.38331
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.93000   20.82000   0.11000    0.52834
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.50330   40.61610  -0.11280   -0.27772
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.68570   42.94010  -0.25440   -0.59245
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.64290   10.63460   0.00830    0.07805
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.58420   10.61110  -0.02690   -0.25351
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.05600   10.06790  -0.01190   -0.11820
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.98820   10.03260  -0.04440   -0.44256
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.44000    9.55000  -0.11000   -1.15183
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.83000   10.96000  -0.13000   -1.18613
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.92000    8.84000   0.08000    0.90498
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49860   15.49840   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.33000    8.31000   0.02000    0.24067
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
新光亞洲精選基金-美金                                              20.71000   20.62000   0.09000    0.43647
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.35000   21.33000   0.02000    0.09376
新光店頭基金                                                       21.10000   21.26000  -0.16000   -0.75259
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            21.13000   21.15000  -0.02000   -0.09456
新光創新科技基金                                                   12.50000   12.56000  -0.06000   -0.47771
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.10780   41.22250  -0.11470   -0.27825
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.42850   43.80500  -0.37650   -0.85949
新光澳幣八年期保本基金                                             10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
新光澳幣十年期保本基金                                             10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
新光澳幣保本基金                                                   12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.61330   10.60780   0.00550    0.05185
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54250    9.53780   0.00470    0.04928
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.55330    9.56300  -0.00970   -0.10143
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.45010   10.46080  -0.01070   -0.10229
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.43910   10.43540   0.00370    0.03546
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53100    9.52770   0.00330    0.03464
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49280    9.49080   0.00200    0.02107
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.38750   10.38410   0.00340    0.03274
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.14000    7.11000   0.03000    0.42194
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.52450   41.65850  -0.13400   -0.32166
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.20220   41.38040  -0.17820   -0.43064
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.97030   42.13570  -0.16540   -0.39254
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.03210   42.23790  -0.20580   -0.48724
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.39150   43.73340  -0.34190   -0.78178
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.45870   41.70350  -0.24480   -0.58700
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.88320   45.16630  -0.28310   -0.62679
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.34340   46.19000   0.15340    0.33211
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.43820   44.59880  -0.16060   -0.36010
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.56320   10.54090   0.02230    0.21156
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.01900   44.44140  -0.42240   -0.95047
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.51950   40.64150  -0.12200   -0.30019
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44640   11.44570   0.00070    0.00612
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27370   10.29900  -0.02530   -0.24565
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.07920   12.11730  -0.03810   -0.31443
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.96880    8.98750  -0.01870   -0.20807
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.83590   11.79070   0.04520    0.38335
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.33890   11.28360   0.05530    0.49009
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.58470   10.57950   0.00520    0.04915
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.25100    9.23650   0.01450    0.15699
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.49950    9.46320   0.03630    0.38359
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.33660    8.29590   0.04070    0.49060
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.83810    8.83370   0.00440    0.04981
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.01670    8.00420   0.01250    0.15617
群益中小型股基金                                                   42.94000   43.40000  -0.46000   -1.05991
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.05220   10.05380  -0.00160   -0.01591
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.27100    9.26250   0.00850    0.09177
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.85020    8.86740  -0.01720   -0.19397
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.56480    8.59470  -0.02990   -0.34789
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.89830    7.91740  -0.01910   -0.24124
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.54060    7.58050  -0.03990   -0.52635
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.73710    7.77300  -0.03590   -0.46186
群益中國新機會基金N-美元                                            7.05790    7.08310  -0.02520   -0.35578
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.68000    7.73000  -0.05000   -0.64683
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.86170    6.89350  -0.03180   -0.46130
群益中國新機會基金-美元                                             7.54640    7.57330  -0.02690   -0.35520
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.33000    7.37000  -0.04000   -0.54274
群益平衡王基金                                                     18.71670   18.85930  -0.14260   -0.75613
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.40000    6.36000   0.04000    0.62893
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98420   11.84490   0.13930    1.17603
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.36360   11.21950   0.14410    1.28437
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.96000   10.86000   0.10000    0.92081
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.30860   10.23080   0.07780    0.76045
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.77370    9.68970   0.08400    0.86690
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.28720   10.28380   0.00340    0.03306
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.07110   10.06690   0.00420    0.04172
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15090    9.19390  -0.04300   -0.46770
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13550    9.16990  -0.03440   -0.37514
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.34690   10.34350   0.00340    0.03287
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.38710   10.38280   0.00430    0.04141
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31230    9.35600  -0.04370   -0.46708
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77460    9.81140  -0.03680   -0.37507
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.01030   11.01420  -0.00390   -0.03541
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.62710    7.66680  -0.03970   -0.51782
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.56730   10.55260   0.01470    0.13930
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.38650   10.37320   0.01330    0.12822
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.58660   10.60340  -0.01680   -0.15844
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.85100    9.89490  -0.04390   -0.44366
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.78050    9.81700  -0.03650   -0.37180
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96900   10.03510  -0.06610   -0.65869
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.56740   10.55270   0.01470    0.13930
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.38640   10.37320   0.01320    0.12725
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.58650   10.60330  -0.01680   -0.15844
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.85100    9.89500  -0.04400   -0.44467
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.78040    9.81700  -0.03660   -0.37282
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96900   10.03510  -0.06610   -0.65869
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.38000    9.32170   0.05830    0.62542
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.34850   15.25310   0.09540    0.62545
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.41000   15.35000   0.06000    0.39088
群益多利策略組合基金                                               11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
群益多重收益組合基金                                               14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.30000   0.04000    0.26144
群益安家基金                                                       23.43890   23.57950  -0.14060   -0.59628
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14800   16.14780   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.38000   21.45000  -0.07000   -0.32634
群益亞太中小基金                                                   10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.26000   16.26000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.42890   10.44000  -0.01110   -0.10632
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.73860    7.77390  -0.03530   -0.45408
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.13200   10.14280  -0.01080   -0.10648
群益店頭市場基金                                                   87.20000   87.42000  -0.22000   -0.25166
群益東方盛世基金                                                    8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.47380   11.41470   0.05910    0.51775
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.79470   10.73760   0.05710    0.53178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.32190   10.28990   0.03200    0.31098
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.47330    9.47950  -0.00620   -0.06540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.91560    8.92020  -0.00460   -0.05157
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.52310    8.54640  -0.02330   -0.27263
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.67320   10.64020   0.03300    0.31014
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.27060    9.27660  -0.00600   -0.06468
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.07400    9.07880  -0.00480   -0.05287
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.52150    9.54760  -0.02610   -0.27337
群益長安基金                                                       27.52000   27.51000   0.01000    0.03635
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.98140    9.87540   0.10600    1.07337
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.09930   14.93890   0.16040    1.07371
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.84000   14.72000   0.12000    0.81522
群益真善美基金                                                     15.24670   15.28420  -0.03750   -0.24535
群益馬拉松基金                                                    110.31000  111.33000  -1.02000   -0.91620
群益深証中小板基金                                                 10.93000   11.16000  -0.23000   -2.06093
群益創新科技基金                                                   29.94000   30.07000  -0.13000   -0.43232
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.88330    8.88450  -0.00120   -0.01351
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.12200    8.11440   0.00760    0.09366
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.67400    9.67530  -0.00130   -0.01344
群益華夏盛世基金-美元                                               8.95550    8.94720   0.00830    0.09277
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.03000   15.06000  -0.03000   -0.19920
群益奧斯卡基金                                                     26.67000   26.79000  -0.12000   -0.44793
群益新興金鑽基金-美元                                              11.06620   11.07080  -0.00460   -0.04155
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
群益葛萊美基金                                                     21.23000   21.49000  -0.26000   -1.20987
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.09000   21.71000   0.38000    1.75035
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.22000    8.15000   0.07000    0.85890
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.64000   12.86000  -0.22000   -1.71073
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.92340   10.87910   0.04430    0.40720
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.69810   10.64330   0.05480    0.51488
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.90060   10.87590   0.02470    0.22711
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.67060   10.68950  -0.01890   -0.17681
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.45070   10.45790  -0.00720   -0.06885
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.64820   10.68630  -0.03810   -0.35653
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.92330   10.87900   0.04430    0.40721
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.69810   10.64330   0.05480    0.51488
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.67060   10.68950  -0.01890   -0.17681
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.45060   10.45780  -0.00720   -0.06885
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.71480   12.60420   0.11060    0.87749
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.54230   11.49000   0.05230    0.45518
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.44860   11.40230   0.04630    0.40606
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59880    8.58740   0.01140    0.13275
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.86200    8.86570  -0.00370   -0.04173
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.38620    8.40200  -0.01580   -0.18805
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.04670   10.00130   0.04540    0.45394
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.80440    9.80880  -0.00440   -0.04486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
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德信大發基金                                                       27.99000   28.25000  -0.26000   -0.92035
德信中國精選成長基金                                               11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               17.79000   17.88000  -0.09000   -0.50336
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97720   11.97700   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.37000   30.57000  -0.20000   -0.65424
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70730   11.70710   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.27000   14.45000  -0.18000   -1.24567
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.50000   17.64000  -0.14000   -0.79365
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摩根大歐洲基金                                                     16.93000   16.89000   0.04000    0.23683
摩根中小基金                                                       20.62000   20.82000  -0.20000   -0.96061
摩根中國A股基金                                                    13.93000   14.03000  -0.10000   -0.71276
摩根中國A股基金(美元)                                              10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
摩根中國亮點基金                                                   12.19000   12.22000  -0.03000   -0.24550
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.24650   11.24730  -0.00080   -0.00711
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.42450   12.40420   0.02030    0.16365
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.47470    9.45570   0.01900    0.20094
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.01620   13.01700  -0.00080   -0.00615
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.96250   14.93800   0.02450    0.16401
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.53000   18.63000  -0.10000   -0.53677
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.53000   18.63000  -0.10000   -0.53677
摩根台灣增長基金                                                   46.84000   47.17000  -0.33000   -0.69960
摩根平衡基金                                                       27.37000   27.39000  -0.02000   -0.07302
摩根全球α基金                                                     18.17000   18.13000   0.04000    0.22063
摩根全球平衡基金                                                   15.93930   15.94070  -0.00140   -0.00878
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45810    9.42410   0.03400    0.36078
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.55370   10.51000   0.04370    0.41579
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.96560    9.92340   0.04220    0.42526
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.52710   11.48550   0.04160    0.36220
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.25520   10.21170   0.04350    0.42598
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.58640   10.57610   0.01030    0.09739
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.95620   13.94260   0.01360    0.09754
摩根亞洲基金                                                       56.88000   56.82000   0.06000    0.10560
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49630    8.49190   0.00440    0.05181
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99660    9.98200   0.01460    0.14626
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83910    8.82610   0.01300    0.14729
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81220   12.80550   0.00670    0.05232
摩根東方內需機會基金                                               18.01000   17.99000   0.02000    0.11117
摩根東方科技基金                                                   30.22000   29.95000   0.27000    0.90150
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
摩根金龍收成基金                                                   20.49000   20.49000   0.00000    0.00000
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12450   15.12450   0.00000    0.00000
摩根絕對日本基金                                                   13.84000   13.55000   0.29000    2.14022
摩根新金磚五國基金                                                 12.38000   12.45000  -0.07000   -0.56225
摩根新絲路基金                                                      9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
摩根新興35基金                                                     13.19000   13.21000  -0.02000   -0.15140
摩根新興日本基金                                                   22.93000   22.47000   0.46000    2.04717
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16150    7.13130   0.03020    0.42349
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44680    9.39890   0.04790    0.50963
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27620    9.22920   0.04700    0.50925
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.89500   10.84410   0.05090    0.46938
摩根新興科技基金                                                   48.85000   49.31000  -0.46000   -0.93287
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.63830    8.64070  -0.00240   -0.02778
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.25840    9.23940   0.01900    0.20564
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.72640    8.70800   0.01840    0.21130
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.22210   10.22510  -0.00300   -0.02934
摩根龍揚基金                                                       30.61000   30.60000   0.01000    0.03268
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.92000   11.88000   0.04000    0.33670
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28950    9.27960   0.00990    0.10669
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.43270   11.42050   0.01220    0.10683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.49000   20.62000  -0.13000   -0.63046
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60890   12.60880   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.50820   10.49520   0.01300    0.12387
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.47120   10.45220   0.01900    0.18178
聯邦中國龍基金                                                     23.64000   23.77000  -0.13000   -0.54691
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.82550    9.81780   0.00770    0.07843
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.06010   10.08100  -0.02090   -0.20732
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.79080    9.74590   0.04490    0.46071
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.11920   10.10170   0.01750    0.17324
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.34010    9.29730   0.04280    0.46035
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.64950    9.63280   0.01670    0.17337
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.41960   11.31240   0.10720    0.94763
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.20710   11.10400   0.10310    0.92849
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.52540   10.45520   0.07020    0.67144
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.59140   10.49210   0.09930    0.94643
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.37880   10.28330   0.09550    0.92869
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.74900    9.68400   0.06500    0.67121
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.48920   21.61380  -0.12460   -0.57648
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.03340    9.00140   0.03200    0.35550
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.49480    9.48830   0.00650    0.06851
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.99930    8.96740   0.03190    0.35573
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44750    9.44100   0.00650    0.06885
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21370   13.21350   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.64830   16.63980   0.00850    0.05108
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.10830   12.04550   0.06280    0.52136
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.97280   11.94800   0.02480    0.20757
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.40700   11.38380   0.02320    0.20380
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.25210   12.25100   0.00110    0.00898
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.51350   11.53330  -0.01980   -0.17168
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.52890   10.52780   0.00110    0.01045
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70830    8.72310  -0.01480   -0.16966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.22000   33.52000  -0.30000   -0.89499
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.22000   17.21000   0.01000    0.05811
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.22000   17.20000   0.02000    0.11628
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.99000   15.97000   0.02000    0.12523
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.57000    7.57000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.97000   14.93000   0.04000    0.26792
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.17000   14.16000   0.01000    0.07062
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.36000   20.28000   0.08000    0.39448
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.46000   18.38000   0.08000    0.43526
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.81000   12.78000   0.03000    0.23474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.55000   14.49000   0.06000    0.41408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.46000   15.40000   0.06000    0.38961
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.47000   14.41000   0.06000    0.41638
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.62000   12.57000   0.05000    0.39777
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.13000   13.08000   0.05000    0.38226
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.21000   19.18000   0.03000    0.15641
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.96000   17.94000   0.02000    0.11148
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.04000   14.02000   0.02000    0.14265
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.83000   0.02000    0.15588
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.06000   0.03000    0.21337
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03180   15.03160   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11230   11.11630  -0.00400   -0.03598
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.94440   13.92960   0.01480    0.10625
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58600    7.58870  -0.00270   -0.03558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.96840    9.94940   0.01900    0.19097
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.33030   10.18640   0.14390    1.41267
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.94930    9.93130   0.01800    0.18125
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.03630   10.03690  -0.00060   -0.00598
瀚亞中小型股基金                                                   19.04000   19.08000  -0.04000   -0.20964
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.77000   11.82000  -0.05000   -0.42301
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.47000   12.55000  -0.08000   -0.63745
瀚亞巴西基金                                                        5.85000    5.95000  -0.10000   -1.68067
瀚亞外銷基金                                                       36.80000   37.15000  -0.35000   -0.94213
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.05100   11.03070   0.02030    0.18403
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.61390   10.59030   0.02360    0.22285
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.54290   12.53250   0.01040    0.08298
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.48570   10.48870  -0.00300   -0.02860
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.23890    7.22490   0.01400    0.19377
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87170    7.85420   0.01750    0.22281
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04740    8.04070   0.00670    0.08333
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.97870    6.98070  -0.00200   -0.02865
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65920    8.65200   0.00720    0.08322
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.90420    8.88710   0.01710    0.19241
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20410    9.18350   0.02060    0.22432
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.02550    9.01800   0.00750    0.08317
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.92000   11.86000   0.06000    0.50590
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.22000   0.18000    1.95228
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.77000    6.74000   0.03000    0.44510
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.22180   12.22540  -0.00360   -0.02945
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.26490   13.98140   0.28350    2.02769
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.13000   11.12880   0.00120    0.01078
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.98070   11.00020  -0.01950   -0.17727
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.47520   12.50660  -0.03140   -0.25107
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.99080    8.99430  -0.00350   -0.03891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.89630    9.69970   0.19660    2.02687
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93360    8.93140   0.00220    0.02463
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80190    8.81760  -0.01570   -0.17805
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.27110    9.29440  -0.02330   -0.25069
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.68360   14.67130   0.01230    0.08384
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.47300   10.43580   0.03720    0.35647
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.09620   10.05940   0.03680    0.36583
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.50310   12.49250   0.01060    0.08485
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.70000   19.91000  -0.21000   -1.05475
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61490   13.61470   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.00000   27.76000   0.24000    0.86455
瀚亞高科技基金                                                     53.64000   53.83000  -0.19000   -0.35296
瀚亞理財通基金                                                     25.80000   25.84000  -0.04000   -0.15480
瀚亞菁華基金                                                       20.08000   20.18000  -0.10000   -0.49554
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.81770   13.85950  -0.04180   -0.30160
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.23230    9.26020  -0.02790   -0.30129
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.67180   10.65480   0.01700    0.15955
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.49740   11.24500   0.25240    2.24455
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.03340   10.03970  -0.00630   -0.06275
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.32050   10.32620  -0.00570   -0.05520
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.07070    8.05790   0.01280    0.15885
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.18700    8.00730   0.17970    2.24420
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.61810    8.59890   0.01920    0.22328
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.17630    8.18150  -0.00520   -0.06356
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87120    7.87550  -0.00430   -0.05460
瀚亞電通網基金                                                     13.99000   14.04000  -0.05000   -0.35613
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.94720   13.94250   0.00470    0.03371
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.57050   10.55580   0.01470    0.13926
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.80420    9.78440   0.01980    0.20236
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.45800   11.45420   0.00380    0.03318
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.09280   10.07880   0.01400    0.13891
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
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