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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/06/06  108/06/05  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金        21.96000   21.38000   0.58000    2.71282
元大標智滬深300基金                                               17.05000   16.60000   0.45000    2.71084
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          11.49740   11.24500   0.25240    2.24455
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                           8.18700    8.00730   0.17970    2.24420
摩根絕對日本基金                                                  13.84000   13.55000   0.29000    2.14022
摩根新興日本基金                                                  22.93000   22.47000   0.46000    2.04717
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                   0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                      14.26490   13.98140   0.28350    2.02769
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       9.89630    9.69970   0.19660    2.02687
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                               9.40000    9.22000   0.18000    1.95228
群益道瓊美國地產ETF基金                                           22.09000   21.71000   0.38000    1.75035
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                  0.74160    0.72920   0.01240    1.70049
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                  0.52910    0.52040   0.00870    1.67179
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         12.04000   11.85000   0.19000    1.60338
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                          8.29000    8.16000   0.13000    1.59314
華頓全球時尚精品基金                                              17.42000   17.15000   0.27000    1.57434
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      9.54000    9.40000   0.14000    1.48936
元大標普500單日正向2倍基金                                        33.65000   33.16000   0.49000    1.47768
野村日本領先基金-累積類型                                         11.07000   10.91000   0.16000    1.46654
統一全球新科技基金(美元)                                          13.98000   13.78000   0.20000    1.45138
野村環球基金-人民幣計價                                           16.87000   16.63000   0.24000    1.44317
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金        31.41000   30.97000   0.44000    1.42073
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                      10.33030   10.18640   0.14390    1.41267
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            10.06000    9.92000   0.14000    1.41129
台新北美收益資產證券化基金(B)                                     16.54000   16.31000   0.23000    1.41018
台新北美收益資產證券化基金(A)                                     23.15000   22.83000   0.32000    1.40166
野村環球基金-美元計價                                             13.15000   12.97000   0.18000    1.38782
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
統一全球新科技基金(人民幣)                                        14.92000   14.72000   0.20000    1.35870
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                10.67000   10.53000   0.14000    1.32953
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