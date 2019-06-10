[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/06 108/06/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.96000 21.38000 0.58000 2.71282 元大標智滬深300基金 17.05000 16.60000 0.45000 2.71084 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.49740 11.24500 0.25240 2.24455 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.18700 8.00730 0.17970 2.24420 摩根絕對日本基金 13.84000 13.55000 0.29000 2.14022 摩根新興日本基金 22.93000 22.47000 0.46000 2.04717 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.26490 13.98140 0.28350 2.02769 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.89630 9.69970 0.19660 2.02687 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.40000 9.22000 0.18000 1.95228 群益道瓊美國地產ETF基金 22.09000 21.71000 0.38000 1.75035 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74160 0.72920 0.01240 1.70049 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52910 0.52040 0.00870 1.67179 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.04000 11.85000 0.19000 1.60338 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.16000 0.13000 1.59314 華頓全球時尚精品基金 17.42000 17.15000 0.27000 1.57434 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936 元大標普500單日正向2倍基金 33.65000 33.16000 0.49000 1.47768 野村日本領先基金-累積類型 11.07000 10.91000 0.16000 1.46654 統一全球新科技基金(美元) 13.98000 13.78000 0.20000 1.45138 野村環球基金-人民幣計價 16.87000 16.63000 0.24000 1.44317 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.41000 30.97000 0.44000 1.42073 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.33030 10.18640 0.14390 1.41267 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.06000 9.92000 0.14000 1.41129 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.31000 0.23000 1.41018 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.15000 22.83000 0.32000 1.40166 野村環球基金-美元計價 13.15000 12.97000 0.18000 1.38782 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986 統一全球新科技基金(人民幣) 14.92000 14.72000 0.20000 1.35870 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.67000 10.53000 0.14000 1.32953 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------