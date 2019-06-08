〈分析〉是否借鏡現代貨幣理論？日本也有爭論

據《彭博》報導，近期經常成為爭議焦點的「現代貨幣理論 (Modern Monetary Theory, MMT)」，總喜歡以日本為例，表示政府持有大量公債毫無問題。但隨著日本正積極準備加稅，說明政府並不想被看成這個理論的遵循及實驗者。

現代貨幣理論認為，有權發行法定貨幣的國家，不應該擔憂赤字，只要通貨膨脹得以控制，代表政府貨幣仍受到信賴，可以持續印鈔，以負擔各種財務支出。

這些理論家最愛以日本為例，日本持續了超過 20 年的赤字預算，大批的債務都持有在中央銀行手上，而且通膨率偏低，說明這種情況並沒有太大的問題。

日本多數公債由央行持有 (圖表取自彭博)

但實際上，日本貨幣政策的施行者，並不以此為傲，同時一直在尋求削減預算赤字，避免過大的政府債務負擔，而預計 10 月提高的銷售稅，就是相關計畫中重要的一步。

政府斥 MMT 是異端邪說

日本央行總裁黑田東彥過去也不忘記與現代貨幣理論畫清界線，表示這種理論不可接受，幾乎稱得上異端邪說，沒有考慮到負擔龐大財政赤字的危險性。

對於日本議會一些現代貨幣理論的倡導者，財政部長麻生太郎也在近期強調，與其說 MMT 是一種理論，其實它更是一種爭論，日本需要調高稅率，才能確保福利制度，以及評級被下調的可能性。

不過日本 MMT 的支持者認為，現在應該重新思考稅收及政府支出，目前日本的債券市場沒有任何不良的跡象，在這種時候，沒有必要關注赤字和債務指標。

MMT 伴隨高度風險

過去曾任安倍晉三經濟顧問 6 年的 Satoshi Fujii 就認為，MMT 的主張沒有問題，他呼籲延後加稅 3 年，並推出每年 15 兆日圓的額外公共支出，來推升通膨。

日本 2014 年增銷售稅時帶來經濟下滑 (圖表取自彭博)

但是主流經濟學家即使支持以政府支出帶動經濟成長，幾乎都不忘警告 MMT 的做法，可能會讓公共財政失控，極為危險。麻省理工學院的 Olivier Blanchard 主張，只有在利率為零的時候，才有可能透過印鈔來彌補巨額赤字，而不引發通膨。

日本公債目前之所以沒有大問題，更傳統的看法是，目前公債約 90% 由國內持有，與其他國家很不相同，才避免了失控的情況。

日本展現了 MMT 理論？

相較之下，澳洲 Newcastle 大學教授 Bill Mitchell 則是 MMT 理論的先驅與支持者，他認為，即使麻生、黑田否定 MMT，但實際上，日本就是個建立 MMT 原則的實驗室。

與安倍同樣政黨的議員 Hiroshi Ando 也相信，MMT 可以適用在日本，他為其他支持赤字預算的同事組織學習課程，來更了解 MMT 的主張。

Ando 表示，如果人們理解這個理論，便能得到結論，說日本的財政處於危急狀態，是完全不真實的看法。