微軟股價創歷史新高 市值再破兆！穩居最有價值美企

微軟公司 (MSFT-US) 的股價週五 (7 日) 飆升至創紀錄新高，足以推動這家軟體巨頭市值超過 1 兆美元大關。

由於第二名的亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 股價收盤遠低於其最高紀錄，這波漲勢讓微軟以超過 1000 億美元的領先優勢，成為最有價值的美國企業。

微軟收盤上揚 2.8% 收每股 131.4 美元，推升道瓊工業平均指數走高。收盤價超過 4 月 30 日的收盤價 130.60 美元，將市值提升至 1 兆 80 億美元。

該股過去 4 個交易日上漲 9.7%，這是近 4 年來最好的 4 天表現。截至 2015 年 10 月 28 日的 4 天裡，它的漲幅為 12.4%。

與此同時，亞馬遜股票收漲 2.83% 報每股 1804.03 美元，較 9 月 4 日收盤價 2039.51 美元下跌 11.5%；蘋果股價收漲 2.66% 報每股 190.15 美元，比 10 月 3 日紀錄高點 232.07 美元低 18%。亞馬遜的市值為 8881 億美元，而蘋果的市值為 8749 億美元。

微軟之前只有一次市值突破 1 兆美元，也就是在 4 月 30 日時的 1 兆 10 億美元，當時正好是公佈優於預期的財報一周後。根據最新的單季財報，截至 4 月 18 日，微軟流通股數達 76.6 億股，只要股價收於 130.50 美元以上，就能保持市值在 1 兆美元以上。

可能有助於微軟與其大科技同行分道揚鑣的是，本週報導指出，美國聯邦和州監管機構正準備對亞馬遜和蘋果公司以及臉書 (FB-US) 和 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下谷歌 (GOOG-US) 進行反壟斷調查。考慮到美國司法部在 1990 年代末和 21 世紀初已經對其進行了調查，微軟這次可能會倖免於難。