紐約匯市–美墨戰或見曙光 美元微貶至97整數大關

週四 (6 日) 美元兌一籃子貨幣價格的指數微幅貶值。相對的，其他非美貨幣包括歐元等則溫和上揚。

6 日美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

川普表示，在 G20 峰會之後，將決定是否對中國其餘的 3000 億美元商品加徵關稅。貿易戰升溫的擔憂，致使美元早盤維持盤堅格局。中場市場傳出，美國政府正在考慮推遲對墨西哥加徵關稅，加上美國公布每週失業救濟人數增加至 21.8 萬人，高於前周的 21.1 萬人，不如市場預期，美元一度跌破 97 的整數大關。

終場美元指數微幅下跌 0.3% 至 97，仍守在關鍵的整數關卡。市場持續關注今 (7) 日即將公布的重磅非農報告，分析師預計，失業率將維持在 3.6% 的 49 年低點。薪資年增率也可能維持在 3.2%，與過去一年平均相當。

6 日歐元兌美元 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元方面則溫和升值。ECB 昨日 (6 日) 召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，且至少維持當前利率水準至 2020 上半年。同時上修 2019 年歐元區 GDP 年增率預測至 1.2%，歐元兌美元盤中一度逼近 1.1310 美元價位。ECB 認為，經濟成長仍面臨下行風險，適度的貨幣寬鬆政策，是必要的，但經濟陷入衰退的機率很低。

6 日美元兌墨西哥披索 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

受到美國正在考慮推遲對墨西哥加徵關稅的消息激勵，盤中墨西哥披索一度大漲，美元兌披索來到至 19.614 披索的價位。惟川普尚未證實確定取消關稅，白宮方面也表示，雙方針對非法移民的問題仍在研議中，致使終場美元兌墨西哥披索於 19.7 披索的價位上下盤整。

截至週四 (6 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.00。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1276 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2694 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6974 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3361 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.38 日圓。