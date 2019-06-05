若川普對中國全面加稅 經濟學家：人民幣恐重貶10%

根據《彭博社》報導，鋒裕匯理 (Amundi) 資產管理經濟學家王秦偉認為，若美國總統川普另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅，金融市場將觸及「痛苦門檻」，人民幣恐重貶 10%。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國商務部週二透過新聞稿回嗆，指美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

王秦偉表示，川普政府計畫另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅，「這就是痛苦門檻所在」，若此事成真，將引發連鎖效應，「每個人都會受苦，全球經濟衰退將成為真正的風險。」

王秦偉強調，假設川普政府對中國商品全面加稅，人民幣恐重貶 10%，直接「貶破 7」，該情形將導致新興市場混亂，北京當局缺乏足夠的政策空間，來應對這種衝擊，遑論拿人民幣匯率，當作對付美國的武器。

王秦偉預估，在美中貿易戰加劇的情況下，南韓、香港、台灣恐受創最深；不過，他也認為，還是可以對貿易戰的結局，抱持樂觀態度，「對話大門仍敞開，只要兩國能採取具體行動，就會離達成協議更進一步。」