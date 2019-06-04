AMD牽手三星！授權繪圖晶片技術於手機

晶片大廠 AMD 週一 (3 日) 宣布，將與韓國三星電子合作，授權 Radeon 圖形處理器（GPU）於手機及其他移動裝置當中，此舉將可使 AMD 獲得來自三星的數億美元技術與專利授權金，激勵 AMD 開盤一度大漲 7%，統計今年以來，AMD 已飆漲超過 50%。

AMD 昨日 (3 日) 股價表現 (資料來源: Market watch)

AMD (AMD-US) 與三星宣布，雙方將建立多年的戰略夥伴關係，打造低功耗、高效能的繪圖晶片技術於行動裝置，預期此項合作，將可以提升三星旗下手機的顯示效能。

以往三星的智慧型手機採用 ARM 研發設計的 Mali-G72 等的 GPU。雖然市場曾傳言，三星將自行設計開發 GPU 架構，不過可能面臨了市場專利等困難。在與 AMD 達成技術授權協議後，對於三星自行研發生產、基於 ARM 架構的 Exynos 處理器，將提升其表現性能。

AMD 首席執行長蘇姿豐 (Lisa Lu) 表示，AMD 的 Radeon 圖形處理技術在電腦、遊戲機、雲端以及 HPC 市場等應用上，已經有顯著成長，預期與三星的合作，將可以加速推動手機等行動裝置市場的圖形創新，擴大高性能的 Radeon 晶片使用客群與生態系統。

上個月 AMD 推出了新的「Zen 2」系列處理器，預計將於 7 月 7 日上市，預估其性能將高於前一代 15%。同時，AMD 也證實代號「Rome」的伺服器晶片將在今年第三季推出。

去年底市場即認為，AMD 擁有高前景的產品陣容，預期今年 AMD 將可能成為雲端計算伺服器晶片市場的大贏家。