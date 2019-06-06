紐約匯市–美經濟優於預期 美元站回97整數關卡

美國公布的 5 月 ISM 服務業指數優於市場預期，加上 Fed 褐皮書顯示經濟持續溫和擴張，舒緩了稍早公布的 ADP 就業數據不如預期，美元指數收復早盤跌幅，站回 97 的整數關卡。

5 月 ISM 服務業指數達 56.9，優於前月的 55.5，維持在 50 以上的擴張區，其中雇用指數更攀升至 58.1 ，創近期新高，部分企業表示，對雇員需求仍大，但勞工出現短缺現象，或也呼應 ADP 報告中就業增幅不如預期，並非因企業開始緊縮成本。

同時，Fed 褐皮書報告顯示，美國經濟在 4 月至 5 月中，整體以「溫和速度成長」，比起前份 4 月報告出現改善。反映美國景氣尚未因貿易戰出現大幅衝擊。

另外市場也傳出，墨西哥有可能與美國在 6 月 10 日之前達成協議，全面性調升關稅的可能性降低。在經濟面與消息面的支撐下，美元指數收復早盤跌幅，站回 97 的整數關卡。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

非美貨幣則相對漲幅收斂。歐元早盤一度攀至 1.1295 的一個半月新高，尾盤則回落至 1.2125 以下。市場關注即將於 6 日召開的 ECB 會議，央行是否改變對經濟前瞻看法，同時關注第一季 GDP 終值是否出現下修。

歐元兌美元 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

墨西哥披索則在美墨可能達成協議的消息下帶動，收復早盤跌幅，美元兌披索 (USD/MXN) 由 19.673 一度收斂至 19.466 披索。惟整體協議尚未明朗之前，墨西哥披索仍與 5 月 31 日大貶之前價位有段距離。

美元兌墨西哥披索日線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (6 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.36。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1221 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2688 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6969 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3418 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.41 日圓。