彭博：台幣大貶之際主動承認進場調節 這是央行的一石兩鳥之計

「當匯率過度波動而未能反映基本面時，將進場調節以維持秩序」是台灣央行關於匯市管理的標準台詞，但卻極少承認何時真的出手了。

台灣央行昨天公佈 5 月份外匯存底自歷史高點轉為下滑 3.94 億美元，竟然主動提及是因為賣出美元以調節台幣過度的貶值走勢，抵銷了投資運用收益，令人眼睛為之一亮。

其實回顧 5 月份台幣創下逾三年來最大月跌幅，外資大舉匯出，本地外匯市場美元需求大增，央行撥出一點外匯存底提供流動性，的確是盡其穩定市場之職責。而央行事後再透露進場調節，或也有意杜悠悠之口，讓外界不能老是用歷史經驗來指控央行「阻升不阻貶」。

台灣央行對於匯市相關訊息向來諱莫如深，不過楊金龍在去年 2 月自彭淮南手中接下總裁一職後，還是相對願意多透露些許口風，例如外匯存底的幣別比重等，他也曾表示會考慮在適當的時間公佈外匯買賣歷史資料。

楊金龍去年曾透露外匯存底管理以投資 AA＋的政府公債為主，重視安全性及流動性。他在今年 3 月時表示外匯存底比重為美元 80%，歐元 5%，人民幣低於 5%。

據金管會以資產面基礎計算的數據，外資在今年 5 月份淨匯出 20.3 億美元，創去年 10 月以來最大，不過此數據並不完全反映外資實際匯出入的流量。台股及全球股市在上個月及去年 10 月均出現大幅下跌，而去年 10 月央行外匯存底也呈下滑。