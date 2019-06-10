06月06日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/06 大立光、玉晶光、新麗、佳龍 06/05 玉晶光、立積、新麗、佳龍 06/04 玉晶光、晶彩科、立積、新麗、佳龍 06/03 中釉、玉晶光、敦南、佳龍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 06月份累計次休市：01、02、07、08、09、15、16、22、23、29、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1809 中釉 01 03 3008 大立光 01 06 3406 玉晶光 04 03、04、05、06 3535 晶彩科 01 04 4968 立積 02 04、05 5305 敦南 01 03 9944 新麗 03 04、05、06 9955 佳龍 03 03、05、06 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 17 附記：05月份注意股票及次數 1441 大東 (04)、 1516 川飛 (01)、 1541 錩泰 (02)、 1614 三洋電 (01) 1736 喬山 (04)、 1806 冠軍 (01)、 1808 潤隆 (03)、 1809 中釉 (05) 2102 泰豐 (06)、 2104 國際中橡 (02)、 2208 台船 (01)、 2323 中環 (01) 2353 宏碁 (02)、 2367 燿華 (01)、 2376 技嘉 (01)、 2377 微星 (01) 2406 國碩 (03)、 2414 精技 (01)、 2421 建準 (02)、 2456 奇力新 (01) 2475 華映 (01)、 2478 大毅 (01)、 2608 嘉里大榮 (01)、 2705 六福 (01) 3006 晶豪科 (03)、 3008 大立光 (04)、 3017 奇鋐 (04)、 3049 和鑫 (01) 3338 泰碩 (14)、 3406 玉晶光 (21)、 3419 譁裕 (01)、 3528 安馳 (02) 3535 晶彩科 (06)、 3579 尚志 (02)、 4807 日成-KY (01)、 4927 泰鼎-KY (01) 4960 誠美材 (01)、 4968 立積 (04)、 5264 鎧勝-KY (04)、 5305 敦南 (02) 5607 遠雄港 (03)、 6176 瑞儀 (01)、 6196 帆宣 (02)、 6456 GIS-KY (01) 8033 雷虎 (01)、 8046 南電 (02)、 8163 達方 (01)、 8473 山林水 (02) 9103 美德醫療-DR (01)、 9105 泰金寶-DR (03)、 910708 恒大健-DR (02)、 911608 明輝-DR (01) 911616 杜康-DR (08)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9955 佳龍 (04)
[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
鉅亨台北資料中心※來源：台灣證券交易所
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