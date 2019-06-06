【富蘭克林】美中貿易持久戰 靈活調整才能掌握穩健收益

就業市場緊俏支撐美國經濟溫和成長

今年以來，受到美中貿易緊張情勢升溫，政策不確定性令投資人擔憂美國景氣是否將受到拖累，但觀察 2019 年四月 IMF 對於全球經濟增長的預估，顯示儘管 2019 年美國經濟增速將較去年放緩，但今明兩年仍將維持溫和成長動能，短期陷入衰退的風險不高。

檢視美國經濟基本面，受到就業市場緊俏，失業率回落至約 2006 年來的低點，薪資溫和成長，推升美國勞工的個人收入及消費者信心從金融風暴時期逐漸修復，拉抬消費動能及企業獲利成長，勞動生產力及薪資同步增長。而利率在過去三十年持續下滑，美國金融狀況仍然寬鬆，企業的融資成本及管道暢通，獲利動能穩健提振股利發放及庫藏股買回的意願，股利發放從 2010 年以來逐年成長。

市場擔憂聯準會降息兩次 但利率市場可能已過度反應

近期投資市場對於美中貿易衝突已成持久戰，可能波及美國及全球經濟出現放緩，利率市場也反映聯準會年底前可能降息兩次，然而愛德華．波克表示利率市場先前也不乏過度反應的例子，去年第四季投資人在擔憂聯準會升息，十年期公債殖利率約在 3.25%，但 2019 年六月份投資人在擔心聯準會可能降息兩次，十年期公債殖利率約在 2.1%(彭博資訊，6/4)。回歸到美國經濟的基本面，整體就業市場強勁，支撐美國消費力道仍舊穩健，倘若美中貿易爭端未出現進一步的激化，預期聯準會除了觀察市場反應，仍將會以經濟數據做為決策參考重點，評估年底前降息兩次的機會並不高。

而固定收益市場中，除了高收益債坐擁約 6%~7% 的收益率之外，不妨也把眼光投向其他的券種，考量到金融市場的波動性加劇，美國十年期公債殖利率在 2018 年兩度升至約 3%，市場過度恐慌也令公債及投資級債價格出現錯置，提供主動式操作經理人的進場的大好機會。

靈活調整股債 攻防兼備提高投資彈性

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金考量美國景氣雖仍在溫和復甦軌道上，但貿易爭端等因素對於市場的不確定性仍將有著短期及中期的影響。富蘭克林多元資產團隊目前均衡配置股債配置，期以降低投資組合的波動度。透過『由上而下』掌握各類資產及區域的投資利基，並利用『由下而上』深度挖掘股債市中價值遭到低估的企業，不拘泥於單一投資類別，檢視企業整體資本結構，考慮股票、債券與可轉債等各類投資機會，靈活資產佈局，追求潛在收益同時降低投資風險，建構多元化的投資組合，期以分享美國經濟溫和復甦下股債市的投資機會。

基金投資目標以兼具穩健收益與價格增長兩大目標，因應全球景氣變化，動態調整股債配置，提高投資彈性。目前配置債券略高於股票 (含可轉換證券)，股票配置兼具防禦型產業(公用事業、醫療保健) 與成長型產業 (能源、金融、科技) 題材；儘管近期受到美中貿易緊張升溫，美國公債殖利率下探，但個別銀行仍有機會透過改善資產負債表、穩健的放款步調，創造良好獲利及投資機會。另一方面，今年以來，油價受到地緣政治及貿易爭端衝擊油市需求前景等因素，油價衝高回落，但能源公司展現良好的資本紀律，下半年前景仍然可期。藥物創新動能強勁，且醫療產業內需佔比較高，不易受到國際關稅的影響，有利提高投組抗震力。債券部分則以美國高收益債市為主軸，同時納入公債及投資級債，提高投資彈性。值此動盪起伏的市場中，期望透過較為穩健的投資佈局，掌握美國股債市投資機會 (截至 2019/4 月底)。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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