【華冠投顧】關鍵時刻的《投資週報》 你一定要知道

◆盤勢分析

上週三 (5/29) 台股破低時，昇楷提醒「特定大咖持續吸納外資砍出籌碼，空方雖仍控盤，但多方已埋反擊火種」，隨後一連兩日急拉演出 "破底翻" 走勢。

不過上週五 (5/31) 當大盤拉升到月線時，昇楷也提醒「因為下彎月線蓋頭等因素尚需克服，下週將轉為整理，整理過程可用 10363 來觀察多方企圖強弱」。

昨晚美股三大指數續彈，道瓊及 S&P500 指數站上下彎月線，但台股受到權王 (2330) 台積電全年營收恐將下修（股價跌破所有均線）、股王 (3008) 大立光營收不如預期（股價下跌破底）衝擊而逆勢下跌，最大跌幅逾 90 點，尾盤縮減跌幅至 - 52 點收在 10409 力守年線 (今天在 10405) 關卡，OTC 指數相對較弱，-0.68% 失守所有均線。

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本周整體走勢仍不脫上週五預期的「低量整理」格局，不過今日權王股王雙跌扯大盤後腿，盤面現象是否透露多方大咖仍在照顧大盤? 下週可能會怎麼走？ 該留意哪些先行指標？又有哪些潛力股將振翅高飛呢?

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＜操作策略＞

上週五推估台股本週可能進行 "低量震盪" 走勢，在市場資金只有一套甚至不到的背景下，個股輪動自然較快，故建議操作上不要輕易追價並可適度搭配「打帶跑」策略（像是介紹過的《(日正當中)6143 振曜》、《(屠龍刀)3083 網龍》、《(特立獨行)4107 邦特》都在高點先賺一趟），資金再伺機切換到整理結束、蠢蠢欲動之標的，重複較快的操作節奏直到整理期結束。

比方說上週五把 "遊戲族群" 之《(屠龍刀)3083 網龍》於創新高時全數獲利下車後，本週帶領學員卡位同一族群的《(真相只有一個)3293 鈊象》，今日逆風高飛 + 5.75% 且創今年以來收盤新高，依循前述操作節奏讓學員在高點獲利調節一半部位，有跟上的好友想賺多少請自行決定。

＜強勢股＞

今日強勢股方面以具備業績表現或特定題材之個股為主，如《1809 中釉》、《3293 鈊象》、《2439 美律》、《4927 泰鼎 - KY》... 等；散熱模組族群在《3324 雙鴻》站上月線激勵下，《3017 奇鋐》、《2421 建準》、《3230 超眾》... 等走出相對持穩的表現。

＜弱勢股＞

今日弱勢股方面，《2330 台積電》展望看法保守、《3008 大立光》營收及展望不如預期，權王及股王雙雙破線帶出了電子股的賣壓，以《3034 聯詠》、《6552 易華電》、《5483 中美晶》、《3105 穩懋》、《2455 全新》... 等跌幅較重。

被動元件龍頭《2327 國巨》昨日股東會釋出景氣保守訊息，今日又遇電子股利空，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》連續下跌，目前對這個族群的分析不變，需要指標股走出 "破底翻" 轉強型態，整個族群才有較強的表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

