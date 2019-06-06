【華冠投顧】台股尾盤墊斜率、光學今天有買盤

◆盤勢分析

端午連假之前，大盤轉趨震盪，加上許多個股出現拉回修正，空方氣氛持續在台股中漫延。不過，尾盤出現買單拉抬，將大盤的斜率向上推升，讓指數收了一個十字線，若下星期指數可以開高向上，則台股有機會挑戰月線。怎麼說呢？因為台股此波的拉回，並沒有跌破前波的低點，照理來說，關稅影響比去年更甚，沒有道理指數跌破前低！經評估之後，由於台灣是以代工外銷為主，中美貿易戰主要影響的是中國製造，以及中國品牌，台廠若能轉移生產線，則問立即解決。如此看來，台股在這一波的拉回之後，反而浮現合理的佈局點，短線不妨多多觀察！

今天的強勢，騏遠認為是 3008 的大立光，照理說今天它跌空出現跌停價，不過買盤隨即湧入，推股價向上、尾盤收歛小跌，這代表主要的力量，有意守住這個價格，同時也收走散單籌碼，可見其它用心良苦。而二線光學的玉晶光，尾盤大盤拉抬重回平盤之上，代表光學的利空消息，並非完全的利空，反而像是開低拉回洗籌碼，後續不排除有多方表現的機會。另外，三星期供應鏈今天也有表現，包括 3324 雙鴻拉尾、6462 神盾拉尾，代表三星供應鏈在歐洲的銷售狀況不差，相關個股後續都有機會表現。

華冠投顧 鍾騏遠 分析師

鍾騏遠 分析師

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