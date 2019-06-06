【運達投顧】悲觀的盤勢仍可進場 但選股的濾網要多

◆盤勢分析



前一波台股承受了一波很大的匯率風險，近期台幣走勢稍有止貶，但投資人要先清楚，究竟是政府的力量止貶或是真的有資金入境造成新台幣回升，目前從法人部位上還沒有看見進入股市的跡象，所以建議投資人先等待，不用急躁。而從整體籌碼狀況來看，融資餘額 1 千 2 百億和融券餘額 36 萬張的水準，多空雙方都進入相當安定的狀態，加上散戶目前籌碼在空方，所以也先不以空方盤看待。

而由鮑爾放出降息的風聲，昨天帶動全球市場大漲一天，這是央行的放話操作策略，還會再測試幾次，全球的商品都已經進入相對的效率市場，一天就能將報價調整過來，所以股市也都僅僅是一天的反彈，若是真的降息，才會有資金實質移入的區間行情。

事實上造成這一段台股強漲強跌的原因是交投的量能減少了，買單和賣單的掛單量都減少了，多方輕輕一推，就往上大漲，一個風吹草動，指數又被打下來，對於手中有個股的投資人，這邊只需要有一個動作:〝不動〞，這一段過度的交易，不會有更好的績效。

大盤籌碼進入安定期，目前雖然大盤碰上月線季線交會的蓋頭反壓，但均線只是用來辨別多空和強弱的，不是一個實質的壓力點，但難免會造成盤勢的悲觀。加上台股今天的跳空下跌主因是台積電股東會上承認，受到華為風暴影響，訂單未滿載，但這早就是已經事先反映過的利空。

這一路以來都是傳產族群大獲全勝，即使今日空方氣勢較強，非金電也依然保持不墜。之前就曾經推薦上海商銀 (5876)、和泰車 (2207)、復盛應用 (6670)，面對這樣的大盤也顯得有撐，入 MSCI 以來基本上不會回頭太兇，依然延續多頭格局。

接下來考量類股的發動時機點，7 月底台灣有美容保養、生技保健大展，可以發現即使是盤勢不穩的狀況下，仍有幾檔個股籌碼相對集中度高，目前已經在蠢蠢欲動了。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。