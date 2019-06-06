美元指數 衡量美元強弱指標

文．理周教育學苑

Ｑ：中美貿易戰打得火熱，美元成為國際關注焦點，常聽到的「美元指數」跟美元有什麼不同？什麼是美元指數？它有匯率嗎？這個指數重要嗎？可以投資嗎？要去哪裡看這些資訊？未來美元的發展將如何？

Ａ：一開始接觸外匯的投資朋友，對於各國貨幣常一頭霧水，我們談到外匯市場，要先建立一個基礎概念，匯率是「兩國貨幣相比較下的結果」，所以在外匯市場中，所有提到匯率都是用「貨幣對」概念來看貨幣的強弱。

美元跟美元指數差別在哪裡，美元國際代稱是 USD，也就是美國的貨幣，但由於 USD 並沒有跟任何國家貨幣做比較，所以不會產生匯率。而美元指數又稱美匯指數，是用來衡量美元在國際匯率變化的一個綜合指標，由美元對六個主要國際貨幣 (歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎) 的匯率經過加權幾何平均數計算獲得，各貨幣佔比為歐元 57.6%、日圓 13.6%、英鎊 11.9%、加元 9.1%、克朗 4.2%、法郎 3.6%。

美元指數由於是由國際六大貨幣加權平均得出來的數值，只要關於美元的強弱，美元指數都是國際觀察的重點指標，價格越高，代表美元越強，反之則表示美元較弱。現在資訊發達，只要在搜尋引擎上打上美元指數即可看到最即時的報價。

由美元指數的圖形中，我們可以看到，美元指數整體為盤漲趨勢，但漲幅漸漸有收斂現象，依據線圖軌跡我們能夠畫出一個收斂三角形，這樣的盤形我們須留意上下突破或跌破的Ｋ線力道，如果未來有長紅或長黑超出盤整區間，則表示市場表態，而這將會是外匯市場上龐大的商機，對外匯有興趣的朋友也可以多觀察美元指數，留意未來美元動向。

來源：《理財周刊》 980 期

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