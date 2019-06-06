連3降！印度央行再度宣布降息一碼 並下修GDP預估

全球降息風正盛，印度央行週四 (6 日) 宣布降息 25 個基點，將回購利率 (repo rate) 下調至 5.75%，這已經是印度央行今年第 3 次降息，同時他們也將貨幣政策立場由「中性」轉為寬鬆。

印度盧比並未因降息決定出現太多變動，美元兌盧比匯率在 69.36 附近。

由 6 人組成的貨幣政策委員會，以 6:0 的一致性投票結果，決定降息 25 個基點，利率決策符合市場預期。

這也是印度央行連續第 3 次降息，5.75% 的利率則是自 2010 年 7 月以來的新低，前次央行連續 3 次降息是在 2013 年。

印度央行也下調經濟成長預期，對 2019 財年的 GDP 預估，由年初的 7.2% 下調至 7.0%。

在美中貿易戰的風險下，相較其他亞洲國家，印度更早開啟寬鬆的貨幣政策，以促進經濟成長。菲律賓、馬來西亞與紐西蘭，均在上個月轉為寬鬆，澳洲本週則是近 3 年來首度降息。

印度的通膨目標為 4%，央行指出，預計 2019 財年上半年，通膨增速在 3.0-3.1% 之間，下半年預計加速至 3.4-3.7%，整體情況仍低於目標值。

印度央行表示，由於消費及公司支出下降，印度上一季的經濟成長減弱至 5.8%，代表截至 3 月底的財政年度，全年 GDP 降至 6.8%，為近 5 年的低點。