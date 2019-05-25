〈分析〉印度選後的贏家與輸家

印度的執政聯盟與總理莫迪 (Narendra Modi)，在這次的大選中大獲全勝，確保這個亞洲第 3 大經濟體的穩定性及政策連續性。儘管如此，印度股市在週四 (23 日) 飆升之後，最終卻收跌，主因是選舉結果符合預期，而股價已先行反映。

同時，只靠政治穩定，不太可能持續支持印度股市，投資人仍考量到國內消費疲軟、油價上漲及貿易戰逆風等不利因素，而印度股市估值已經偏高。BSE Sensex 的 12 個月混合預估本益比 (Forward Price to Earnings) 已達 18.3，高於 5 年的平均水準。

Kotak 資產管理公司執行長 Nilesh Shah 表示，市場預計未來幾年企業能取得兩位數的成長，從風險回報的角度看，目前處在微妙平衡，未來方向取決於政府實際採行的措施。

《彭博》分析在選後基本的贏家及輸家：

贏家—農業部門

在 1 月份的臨時預算中，政府明確表示，農民是其後施政的首要目標。政府預計向農村發展投資 25 兆盧比 (3590 億美元)，為農民提供每年 6000 盧比的收入支持。此外，對畜牧業與漁業的支出也會增加。

以農村為重點的公司，包括提供種子、農藥、灌溉產品、消費必需品和摩托車製造商，預計都將獲益。

贏家—基礎設施和房地產

在競選期間，莫迪承諾將花費 1.44 兆美元，修復印度岌岌可危的基礎設施。與此同時，政府已經在推廣可負擔房產，並宣布減稅以鼓勵買家。這將使水泥公司、管線、瓷磚和衛生潔具製造等各式基礎建設公司獲益。

berdeen Standard Investments 亞洲股票投資主管 Kristy Fong 表示，預期政府繼續向房產與交通基礎設施投入資金，有望帶來新的資本支出周期。

贏家—金融

金融部門可以得到很多幫助，目前有 1900 億美元的大量緊張貸款需要清理，非銀行金融公司的現金困境，已經打擊了新房、汽車和耐用消費品的貸款。國有銀行的資本化和整合，也是一個值得關注的重要主題。

如果政府意圖支撐金融體系，印度國家銀行、旁遮普國家銀行 (Punjab National Bank)、巴羅達銀行 (Bank of Baroda) 等多家銀行均將受惠。

法國巴黎銀行印度資深股票基金經理 Karthikraj Lakshmanan 認為，印度銀行業有望在未來 3-5 年，取得長遠成長的潛力。

贏家—消費

對於那些因為需求放緩，而陷於困境的頂級消費者公司而言，由於政府計畫寬鬆貨幣，並力圖提高農業收入，將使他們得益。必需消費品、耐久消費品與摩托車製造商均有望受益。

可關注汽車市場上 Hero Motocorp、Bajaj Auto、Exide Industries 和 Maruti Suzuki 等公司，以及消費零售公司。

輸家—盧比

莫迪勝利的樂觀情緒，在過去 3 個月提振了印度盧比，其表現優於大部分亞洲貨幣。但隨著選舉結束，外匯投資人可能會重新關注油價上漲，這將損害原本就不佳的印度經常帳赤字，加上創紀錄的政府借貸和美中貿易戰的逆風，盧比後市看壞。

輸家—貸款違約者

政府在尋求恢復國家銀行的健康狀況時，已經帶來對呆帳的打擊。一些原就因違約問題受困的企業，將因這些新的驅動力而難以振作。