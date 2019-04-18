大選激情後的宿醉？歷史經驗：印度盧比五月常走衰運

在選舉行情帶動下，印度盧比近三個月來一直是亞洲表現最佳的貨幣，不過，歷史經驗顯示，大選過後，印度盧比下跌的機率很高，過去九年的五月，有八次都出現下跌。

過去九年來，印度盧比五月幾乎都走衰運。(來源：Bloomberg)

印度國會下議院大選，將選出 97 席國會議員，攸關印度未來五年的領導人誰能勝出，預計 5 月 23 日公布計票結果。在外資提前進駐下，印度股匯市三月同步大漲。

Edelweiss Securities Pvt 根據過去三個選舉週期所作的調查，大選過後，印度盧比的走勢常出現反轉；孟買證券交易所經濟學家 Madhavi Arora 表示，大選前印度盧比大漲，但選後，選舉行情淡化，印度盧比往往會反轉向下。

從季節性來看，此次宣布選舉結果落在五月，對盧比來說頗為不利，過去九年來，盧比在五月幾乎都出現下跌，平均跌幅 2.2%。唯一的例外是在 2014 年，現任的莫迪總理擊敗了執政三十多年的國大黨，取得政權。

德意志銀行印度首席經濟學家 Kaushik Das 表示，歷史經驗顯示，印度大選年的選舉行情總能吸引外資買盤流入，今年以來流向印度的資金已有 90 億美元，加上外資看好新興亞洲經濟發展，成為今年以來推升盧比走勢的主要因素。

周四印度盧比兌美元來到 69.43，近三個月來漲幅 2.5%，Kaushik Das 不過，Kaushik Das 預期，在選舉行情淡化後，印度盧比將在年底下跌至 72，重回去年底的價位。