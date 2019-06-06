〈華為風暴〉影響擴大！華為向供應商砍單或取消訂單

根據日經亞洲評論 6 日報導，有知情人士透露，華為在被美國列入貿易黑名單後，已向其智慧型手機及通訊設備的主要供應商們，進行了砍單或取消訂單。

美方的禁令，也對華為的供應鏈造成打擊。華為在對供應鏈的訂單上，最多減少了 3 成左右。美國總統川普在 5 月 15 日簽署行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止美企採買對「美國國家安全構成不可接受之風險」的外國通訊設備與服務，如今其具體影響也逐漸浮現。

美國總統川普在 5 月 15 日簽署行政命令，宣布全國進入緊急狀態。(圖片：AFP)

華為是 5G 行動通訊設備的業界領導者，瑞典愛立信與芬蘭諾基亞則是緊追在後。而在智慧型手機方面，華為則是與韓國三星及美國蘋果展開了激烈競爭。

熟知華為智慧型手機訂單的消息人士表示，在上月美國商務部將華為列入「實體名單」後，該公司已將 2019 下半年的預估出貨量下修了 2 至 3 成。

路透社也在 5 月時報導，受美方禁令影響，Google 已停止與華為之間的交易。也使得未來在華為手機上，恐將無法使用 Chrome、YouTube，以及 Gmail 等人氣 APP。

而為了因應最壞情況，有外媒報導，華為已向歐洲智慧財產權局 (EUIPO)，提出「HUAWEI ARK OS」、「ARK OS」、「HUAWEI ARK」及「ARK」等多個作業系統的商標申請。

南華早報也在 6 月 1 日的報導中指稱，鴻海 (2317-TW) 已於日前停止了數條華為產線。

台積電也在 5 日的股東會上提到，來自華為的訂單量出現了減少。

另外，日本三大行動電話公司 NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(9433-JP) 及軟銀 (9434-JP)，也都在 5 月下旬紛紛傳出，停止華為新款智慧型手機的預約，或將延後上市。

華為智慧型手機，在日本中古市場的行情也出現下滑。部分店家的收購價格，還曾經一度跌至 0 日圓，等同拒絕收購華為產品。