貿易戰已爆發、貨幣戰還遠嗎？Fed的美元指標透露玄機

雖然華爾街常用的美元指數大多橫盤整理，但聯準會的一個美元指數卻一路上揚。法國興業銀行警告說，這可能很快就會影響貿易談判。

聯準會的美元指數追蹤美國兌 26 大貿易伙伴國貨幣的表現，目前距離 2002 年達到的歷史最高水平僅差 0.5%。與此同時，更受關注的洲際交易所美元指數需要反彈 24% 才能超過同期的峰值。

白：ICE 美元指數 藍：貿易美元加權指數 圖片來源：Bloomberg

美元走強可能削弱美國在全球貿易中的地位。所以，不難理解法興銀行首席全球外匯策略師 Kit Juckes 懷疑這個貿易加權指數的上漲，可能會促使總統川普將貿易戰擴大為貨幣戰爭。

甚至民主黨總統候選人沃倫周二提出「積極管理的」匯率制度，以幫助美國出口和國內製造業，Kit Juckes 認為，聯準會主席鮑爾此刻可以發揮作用，只要他明顯願意放鬆貨幣政策的姿態能夠成功讓投資者轉向風險較高的資產，從而削弱美元。

「如果鮑爾無濟於事，那美元水平將開始成為一個問題，」Juckes 說。「我們一定會越來越接近那一刻，川普開始更清楚地了解美元幣值，或兌美元走弱的一些貨幣的幣值。」

中國、墨西哥和加拿大的貨幣占聯準會指數的 43%。相比之下，洲際交易所美元指數不包括墨西哥或中國的貨幣，而歐元占有 58% 的權重。

上個月，川普政府加大了對外匯的關注，建議對來自低估貨幣國家的商品加徵關稅。