〈每日外資外匯觀點〉美銀美林：不要懷疑德拉吉的威力 維持看空歐元

美元周三止住跌勢，向上彈升至 97.3125，周四市場關注歐洲央行利率決議，儘管預期利率將按兵不動，但在美國聯準會放出可能降息的信息後，歐洲央行的第三輪定向長期再融資操作的細節備受關注。

此外，據外電媒體報導，美國和墨西哥周三未能就移民和關稅達成協議，避險氣氛再度增溫，日圓兌美元短線上漲。

歐元區通膨數據表現疲軟，市場普遍預期歐洲央行行長德拉吉將再度「放鴿」，美銀美林表示，「不要懷疑德拉吉的威力」，加上國際政治面的貿易爭端升級、脫歐不確定性，但從整體風險來看，維持看空歐元。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Capital Economics 指出，在能源價格持續下滑的背景下，歐元區通膨率將很快跌至 1% 以下，預期歐洲央行周四將加強貨幣前瞻內容，並在明年採取進一步寬鬆政策。

Centtrip 機構表示，川普政府對歐盟的關稅威脅未消散，德拉吉將被迫採取行動提前因應。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 日前表示，如果歐洲央行調降經濟成長和通膨預期，歐元兌美元將進一步下跌。

FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，歐洲央行利率決議後，周五的美國非農報告數據若疲軟，市場對美國聯準會升降息的預期將升高，美元將承受壓力而走低。