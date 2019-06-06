遠雄建設待售存貨庫存約500億元 今年力求去化為重點

遠雄建設 (5522-TW) 今 (6) 日召開股東會，董事長趙文嘉指出，去年在土地開發方向進行調整，一方面處分開發效益不佳或閒置土地，另一方面，希望透過分散開發區域及多元化的產品線，創造成長動能；未來將更專注在客戶導向的經營模式，期望經營績效上有所提升，同時，也將布局中南部的剛性需求。

遠雄總經理湯佳峯強調，近年累計完工和興建中的待售存貨估約 500 億元，成屋去化是遠雄建設今年提高營收的重點作業，最近布局中南部個案更積極，庫存比重也提升至 40%，未來仍會持續布局於中南部剛性需求市場。

另外，為因應台商回流廠辦需求，以廠辦起家的遠雄建設也積極布局相關產品，以乘勢而為提高獲利。

遠雄建設今年上半年在台南推出的「安南町」開出紅盤，開案 2 個月銷售就達到了 8 成，下半年中和、新莊、台中、台南都還有新案推出，有合適的土地也會持續開發，另外，遠雄建設也結合 SAP 進行數位轉型計畫，改造遠雄建設成為一個高效能營運的公司。

遠雄建設股東會承認去年財報，全年合併營收 242 億元，較去年度 186 億元成長 30%、稅後純益 20.04 億元、每股純益 2.42 元與去年相當，股東會並且通過每股配息 3 元，配息率高達 124%。