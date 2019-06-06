盤前財經大事搶先讀2019年6月6日

今日操盤前瞻

美國 4 月貿易收支

德國 4 月工廠訂單

印度、ECB 利率決策

股東會：聯強、寶齡富錦、京元電、六福、王品、信邦、波若威、泰碩、聯鈞、晶睿、聚積、中裕、泰博、禾聯碩、杰力、遠雄、康和證、瑞儀、精測、大田、宏捷科

新股掛牌：泰金 - KY

美墨首日未達協議 墨關稅報復清單出爐玉米倖免

美東時間週三 (5 日) 美股盤後時段傳出美墨未達成「關稅與移民」協議，與早前美國官員釋出的「關稅不必如期生效」消息相左，促使墨西哥披索兌美元應聲下滑，隨後，美國川普推文表示，美墨會談將於明日持續進行，披索跌幅隨之收斂。閱讀全文...

5 月我外匯存底終結連 6 月創高 央行罕見表態是因調節匯市

台灣央行昨 (5) 日公布 5 月底我國外匯存底金額，為 4644.34 億美元，較上月底減少 3.94 億美元，終結連 6 月創高紀錄，央行外匯局局長顏輝煌說明，5 月外匯存底減少，主要是因外匯市場波動較大，央行為維持市場秩序進場調節。閱讀全文...

〈台積電股東會〉七大重點一文看完 股利發放、產能配置、景氣展望全部報你知

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (5) 日召開股東會，也順利通過去年盈餘分配，以及逐季發放股利等相關議案，《鉅亨網》幫讀者整理了今天股東會的重點一覽，讓你一文看完全部重點。閱讀全文...

〈大同集團財務危機〉綠能獲金管會展延重編去年財報 期限延至 6 月 20 日

大同 (2371-TW) 集團旗下太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 昨 (5) 日公告，金管會准予展延重編 107 年度財務報告申報期限至 6 月 20 日。綠能表示，將儘速洽請會計師重新查核，並於期限前重行公告申報。閱讀全文...

快速降息？Fed 褐皮書顯示經濟溫和擴張

儘管市場已經定價今年 Fed 將降息兩次的預期，但從最新發布的「褐皮書」報告來看，企業前景仍然「穩固擴張」 (solidly positive) ，未來風險則擔憂貿易戰的干擾。在報告中，12 的地區的聯儲銀行幾乎都表示經濟維持擴張。閱讀全文...