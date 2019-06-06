創業家5月營收創同期新高 六週年波段促銷吸客 6月營運添柴火

創業家 (8477)5 月營收達 4.36 億元，創下同期歷史新高紀錄，較上月成長 14.80%，與去年同期相比則成長 7.50%。5 月份創業家兄弟及松果購物雙雙掌握母親節商機及端午節兩大節慶檔期帶動消費需求，鞏固報稅月的交易表現；生活市集看準年度旅展及暑期旅遊商機，旅遊商品銷量顯著成長，並正式進駐花旗銀行卡友電影票券訂購優惠平台，搶攻逾 200 萬花旗卡友市場。而松果購物 5 月底展開三週年慶大促活動，全站狂撒千萬購物金外，更攜手三大異業夥伴來助攻，挹注 5 月交易額年成長超過 100%。創業家兄弟總經理廖家欣表示，今年迎接生活市集滿六週年，首波大促活動於 6 月 4 日正式拉開帷幕，亦首次搭配「買貴退 2 倍差價」活動，預計發出總值破千萬的紅包，也回饋開站以來 500 萬不重複用戶的支持，期望為 6 月及下半年公司發展再添成長動能。



而松果購物總經理吳佩雯則宣布下一步目標以朝著「社群生活電商」全力邁進，5 月份不僅公布品牌新標語「買不完的生活好物」，並發表吉祥物 - 阿松及確立社群方案的布局展開，要讓社群 + 品牌成為松果購物這艘火箭快速噴發的重要蓄能。



進入 6 月份，創業家將展開六週年慶的多波促購活動吸客，推出紅包發送回饋、整點互動集點遊戲、超值銀行刷卡回饋及物流取貨優惠等多重好康，並將首度攜手交通服務平台的策略夥伴，以跨界購物優惠方案持續搶攻虛實整合商機，搭配站上「買貴退 2 倍差價」服務優化消費購物體驗，期許為整體運營挹注消費力道。



對於松果購物來說，6 月份將是正式走向資本市場的第一步，也是上半年的最後衝刺期，力拼帶動新客、激活舊客，持續擴大市場規模，並將延續週年慶買氣再進攻網購年中大促戰局，同時看好暑假旅遊玩樂旺季到，再添全新合作夥伴引流帶客，期望推動營運再創新猷。