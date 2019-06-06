【馮冠華專欄】長假前的港股，仍是易跌難升

6 月 6 日推介 - 金山軟件（3888）

1）上日港股市況總結：恆指週三再次高開低走；受美股週二大漲帶動，指數又以接近全日高位 27116 點開出（上升 354 點），但在上證升幅收窄下也無甚上升動力。午後 A 股持續走低，最終並倒跌收場，恆指也曾蒸發大部分升幅，最終報收 26895 點，上升 134 點並終止五連跌。全日成交金額 795 億，按日上升約 2%。港股通南下總成交額則按日上升約 24% 至 82 億；流向仍是淨流入，金額約 6 億。滬深股通北上連續三天錄得淨流入，金額上升至人民幣約 31 億。藍籌 36 升 13 跌 1 持平。



板塊方面，出口美國、5G 概念、手機設備、內房、澳門愽彩、本地地產及黃金相關股表現較好。相反，醫藥股仍然沽壓沉重。做空方面，佔大市成交回升至 15.7%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 46:54。重貨區方面，熊證仍在 27150-27199，牛證則上移至 26600-26649。恆指期貨夜市收報 26714 點，下跌 97 點，低水 181 點。港股 ADR 下跌 38 點，相等於恆指 26857 點。

簡評：美股因減息憧憬而在週二大漲，但 A 股毫不領情，我行我素地錄下五連跌。雖然跌幅不足 1 點，但對看多 A 股的投資者絕對不是味兒。理性點看，美國減息不代表貿易戰得以解決，更不代表關税人不再燃點更多火頭，美股的強勢也不排除是補空倉所至。從這角度分析，上證沒有受惠於美股大漲也無可厚非，只是在弱巿中大家的一廂情願而已。



港股昨天的情況稍好，但仍不能擺脫高開低走、成交疲弱的劇本；筆者昨天預期的挾空也沒有發生，整體氣氛也未見好轉。指標上，南北向資金持續淨流入是正面，A 股收盤後港股能擴大升幅也是不俗，在沒有氣勢的升市，做空回升是可以理解。走勢上，若上證不能止跌回升，港股仍難有突破。

明天端午佳節，中港股市皆會休市，長假期前估計成交可能維持低迷。一線 5G 概念股如鐵塔（788）及中興（763）強勢，但相比之前的高位仍有不少上升空間，先靜待 5G 商用牌照正式發放的消息吧！



內地 3 大電訊商昨天均下跌，市場傳出 5G 定價或比 4G 更平易。筆者維持之前的看法，電訊商是 5G 最後的受惠者，暫仍不是進場時間。反而資費下降，手遊、軟件及一些新經濟公司會是受益者。可留意金山（3888）、金蝶（268）、京信通信（2342）等公司。

看到科創板的進展消息（見點 2），可聯想到的受惠公司不離積弱已久的中資券商股。考慮到 A 股近日的成交量也不大，科創板這消息未必成為即時對股價的催化劑。今早有消息指美墨談判未能達成協議，相關股份如聯想（992）、敏實（425）及耐世特（1316）可能再次面對沽壓。另外，創科（669）、德昌（179）及萬州（288）等美國業務較重的公司，會是較正接的刺激美國經濟受惠股。

2）中國傳媒報道，上海證券交易所正式確認，首批 3 家科創板上市企業成功過關，料很快可以招股集資！這 3 家企業為深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微電子科技 (上海) 股份有限公司，以及蘇州天準科技股份有限公司。 這 3 家擬上科創板企業的保薦機構分別為安信證券、申万宏源、海通證券。該 3 家公司分別在創新藥、高端半導體、人工智能技術方面擁有領先的地位。 （東方日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週三繼續上升，當中道指上升 207 點或 0.82%，標指和納指則分別上升 0.82% 及 0.64%。十年期債息上升至 2.131%。美滙指數最新報 97.3。紐約期油最新報 51.53 美元。

4）個股訊息：世茂房地產（813）公布，5 月合約銷售額 161.04 億元人民幣，按年增長 52.38%。雅居樂（3383）公布，5 月的預售金額為 111.6 億元人民幣，按年增長 29.02%。（信報）

越秀地產（123）五月合同銷售按月上升約 65% 至 76.67 億元人民幣（下同），實現合同銷售面積按月升約 49% 至 34.83 萬平方米。今年首五個月，公司累計合同銷售金額為 288.66 億元，同比上升約 53%，累計合同銷售面積約 124.68 萬平方米，同比上升約 32%，目前的累計金額約佔今年全年合同銷售目標 680 億元的 42%。（蘋果日報）

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