【馮冠華專欄】成交淡靜利單邊操作，港股今天有條件挾空倉

6 月 5 日推介 - 中國恒大（3333）

1）上日港股市況總結：受 A 股疲弱表現影響，恆指週二高開低走，指數以全日高位 26994 點開出（上升 100 點），但升勢只維持短暫時間，在 A 股轉弱下也開始倒跌，指數最多曾跌 222 點，低見 26672 點；最終報收 26762 點，下跌 132 點。全日成交金額 783 億，按日下跌約 5%。港股通南下總成交額按日下跌約 16% 至 66 億；流向仍是淨流入，金額約 5 億。滬深股通北上連續兩天錄得淨流入，金額約人民幣 10.6 億。藍籌 16 升 33 跌 1 持平。



板塊方面，本地地產、部分 5G 概念及乳業股表現較好。相反，醫藥股受中國財政部計劃抽檢 77 間醫藥企業會計訊息質量的消息而普遍受壓。做空方面，佔大市成交回落至 14.9%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 58:42。重貨區方面，熊證下移至 27150-27199，牛證則不變在 26500-26549。恆指期貨夜市收報 26842 點，上升 234 點，高水 80 點。港股 ADR 上升 230 點，相等於恆指 26997 點。

簡評：上證四連跌並下行至接近近日的低位，中港股市的氣氛仍然不佳。刻下的港股，差不多每天都是同一命運；成交低迷、造空高企，股份數目跌多升少；強者不一定續強，但弱者則一沉百踩。昨天在消息面上，日間和夜間可謂兩極化。日間的全是負面，包括美國共和黨有參議員，指中國可能利用可穿戴設備收集美國用戶的個人數據，對消費者私隱和國家安全構成風險；華為及小米（1810）又中槍。另外，中國的外交部和文化旅遊部則在同日發放赴美旅遊安全提醒；也有報導指川普開始限制中國留學生簽證等等......

到晚上，鮑爾指聯準會將嚴肅對待通脹預期下行的風險，力保經濟持續擴張。另外，墨西哥總統對今天和美方的談判感到樂觀；還有中國商務部指，中美雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決。這些全被美國市場解讀為正面消息，執筆時的道指更報復式反彈近 400 點，甚有大力挾空倉之感。

平心而論，筆者覺得除了鮑爾的鴿派言論外，其餘的，不應過分解讀。翻查紀錄，聯準會過往的行動，甚少和市場共識背馳；所以有理由相信減息應是不遠之事。這引伸至香港的地產股，昨天也有少許偷步炒減息之嫌。筆者反而覺得，最可能大幅影響本地地產股的，是逃犯條例會否得以通告，引發撤資而令本港樓市起變化。

雖然港股昨天報跌，但指標上卻不是一面倒的差勁。北向資金連續兩天錄得淨流入，是近日罕見的。造空比率仍屬偏高水平，但也回落了一點。牛熊街貨量則沒有太大的啟示。個人覺得，若上證能守穩之前疑似國家隊的入市位（即在 2830 點附近），情況未至太悲觀，甚至如美股般來一個挾空也不失為奇，成交淡靜更利單邊操作也。

公司消息不多。兩隻內房龍頭 5 月的銷情尚算不俗（見點 3），留意恆大（3333）會在 7 月份召開會議討論 2018 年的股息，股價在公佈 2018 年業績後累跌頗多，當時宣布暫不派股息應是下跌原因之一，若 7 月公司通過恢復派息，現價有可博空間。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二大幅反彈，當中道指上升 512 點或 2.06%，標指和納指則分別上升 2.14% 及 2.65%。十年期債息回升至 2.121%。美滙指數回落至 97.13。紐約期油最新報 52.99 美元。

3）個股訊息：中國恒大（3333）公布，集團 5 月份的合約銷售金額約為 535.3 億（人民幣，下同），較去年同期增長約 28.0%，萬科企業（2202）公布，5 月合同銷售金額 579.9 億元，按年上升 35.24%。（蘋果日報 + 信報）

傳媒報導，台積電自今年 5 月 31 日至 6 月 3 日期間，已出手手中持有的中芯國際（981）943.7 萬股，總交易金額約達 8760 萬港幣。在完成放售後，台積電手中仍持有中芯國際股份約 1166.8 萬股。

小米集團（1810）連續兩日回購股份。昨天回購 1110 萬股 B 類股份，每股回購價格介乎 8.96 至 9.02 元，涉及資金約 9999.76 萬元。（信報）

信利國際（732）公布，5 月營業額 19.91 億元，按年增加 16.91%。首 5 個月，累計營業額 84.46 億元，按年上升 14.93%。（信報）

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