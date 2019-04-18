美國3月零售銷售成長1.6% 創2017年9月以來最大增幅

根據《彭博社》報導，美國商務部今 (18) 日公布最新數據，受惠於汽車銷售、加油站營業額增加，3 月整體零售銷售成長 1.6%，優於預期 (1%)，創 2017 年 9 月以來最大增幅。

商務部資料顯示，在 13 個主要零售類別中，有 12 個呈現增加，服飾店銷售額成長 2%，創去年 5 月以來最大增幅；食品服務業銷售額成長 0.8%，創去年 7 月以來最大增幅。

3 月汽車經銷商銷售額成長 3.1%，創近 18 個月新高；此外，在國際油價走揚的情況下，加油站營業額成長 3.5%，較上月持平。

若將汽車經銷商銷售額、加油站營業額扣除，3 月零售銷售仍有 0.9% 的成長。

美國勞工部稍早也發布最新數據，截至 4 月 13 日當週，首次申請失業救濟人數減少 5000 人，至 19 萬 2000 人，創 1969 年 9 月以來的最低水平。

報導稱，美國將於 4 月 26 日，發布 2019 年第 1 季國內生產毛額 (GDP)，預計上述兩項數據，可望使 GDP 表現優於預期。

台北時間週四晚間 9 點 07 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 50 點 (0.19%)，標普 500 期指上漲 6.62 點 (0.23%)，那斯達克期指上漲 11.63 點 (0.15%)。