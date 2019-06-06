貿易戰定輸贏！波音史上最大訂單懸而未定

《彭博社》週三 (5 日) 引述消息人士報導，美中貿易戰火不斷，波音針對廣體客機史上最大交易，持續地與中國多家航空公司進行談判，但訂單成交與否將取決於美中貿易戰局勢。

該報導引述消息人士指出，波音這筆史上最大廣體客機交易談判，聚焦於包括夢幻客機波音 787 和 777X 客機的上百架廣體客機。

消息人士透露，號稱世上最大雙引擎噴氣式飛機「波音 777-9」更是磋商的重中之重，標價 4.422 億美元，該客機計畫於 2020 年正式亮相，但目前銷售表現低迷。

波音 777X 模型。(圖片：AFP)

該報導指出，由於美中貿易戰火未停歇，任何交易不會很快達成，而中方談判代表還在等待中國政府下指導棋後，才會進行進一步的討論。

美中早已進入關稅戰、匯率戰與科技冷戰，在美方祭出華為禁令後，並將中國多家企業列入貿易黑名單後，中方也隨之反制，立案調查聯邦快遞，並對長安福特處以巨額罰款，近期還將公布「不可靠實體清單」。

該報導指出，最終這筆訂單的規模將取決於美中貿易的談判結果，若達成這筆交易，預料將有助於縮減美中貿易逆差。

波音 (BA-US) 為美國最大的出口企業，自 737 Max 飛機停飛事件的衝擊，促使其訂單銳減、其股價大幅下跌，週三波音 (BA-US) 股價上揚 1.20%，至每股 348.75 美元。

波音股價走勢圖。

截稿前，波音與中國民航局未給予置評。