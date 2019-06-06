〈美墨關稅會談〉一夜雙重打擊 墨西哥披索重跌

墨西哥披索週三 (5 日) 夜間遭雙重打擊，一方面是因為與美國的貿易談判未達協議，另一方面又遭到信評機構降評，造成披索兌美元大跌 1.4%。

不過，在川普推文表示，週四將繼續談判之後，披索的跌幅稍減，但仍有約 0.8% 的跌幅，至 19.737 兌 1 美元。

美元兌墨西哥變化 (倒置)(圖表取自 Zero Hedge)

墨西哥的衰運由穆迪 (Moody's Investors Service) 率先開槍，將墨西哥的前景從穩定下調至負面，接下來惠譽 (Fitch) 又將其主權評級，由 BBB + 下調至 BBB。幾分鐘後，就出現了談判未達協議的報導。

惠譽指出，墨西哥國有石油公司 Pemex 信貸不斷惡化，而國內經濟持續疲軟，也增加公共財政的風險。此外，一旦談判失敗，由下週一起墨西哥就會面臨 5% 的關稅，並逐月上升至最高 25%。

川普上週威脅，若墨西哥政府未採取更多措施，阻止人民移往美國，將對墨西哥產品加課關稅。惠譽表示，這個威脅加大了墨西哥的下行風險。

紐約 BBVA 資深策略師 Alejandro Cuadrado 表示，投資人必須將關稅的風險納入考量，目前還需要進一步的談判細節，以及了解任何美國可能採取的措施，因為這些措施非常廣泛。

川普在推文中表示，美墨談判有進展，「但還不夠！」，相對來看，在會後的記者會上，墨西哥則淡化爭論，外交部長 Marcelo Ebrard 表示，他對週四的會談感到樂觀。

Cuadrado 認為，川普的推文仍提供了部分希望，不過威脅仍然存在，特別是關稅若逐步加高，更多的公司可能會返回美國。