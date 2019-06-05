台幣又強彈近1角 央行看匯率一刀兩刃不偏袒升或貶

不同於 5 月匯市遭外資大逃殺，台股今 (5) 日再度呈現股匯雙漲格局，且匯率強勁升值態勢大於股市走揚表現，台幣一度飆升 1.38 角，終場收升 9 分至 31.39 元，呈現連 3 升，台灣央行對台幣走勢表示，匯率是一刀兩刃，不偏升或偏貶。

央行外匯局局長顏輝煌指出，近日台幣的升值，反映的是美國對墨西哥加徵關稅造成市場動盪，且美國聯準會還暗示必要時降息，導致美元轉弱，「這二天看到外資匯入」。

台幣今日以 31.48 元平盤開出後，隨即持續走升，全日均維持升值格局，最高一度來到 31.342 元，升值 1.38 角，終場兌一美元收在 31.39 元，升值 9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.67 億美元，全日高低價差 1.38 角。

顏輝煌說，目前央行採取浮動管理匯率制度，台幣走勢主要是由市場供需決定，更再三強調「央行並沒有偏好台幣升值或貶值的態度」。

因此，即便 5 月台幣兌美元共貶值 7.07 角，央行不會也沒有能力扭轉台幣的趨勢，匯率就是尊重市場機制，僅會對過度波動來調節。

同時，顏輝煌進一步表示，年底前美國降息一次的可能性達 90% 以上。

觀察今日主要亞幣，以台幣升值 0.29% 相對強勁，韓元也升值近 0.25%，星元升 0.2% 左右，人民幣和港幣在平盤上狹幅波動，日圓則是回落貶 0.1%。