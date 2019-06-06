若Fed目標稍有閃失 貿易戰恐演變成匯率戰

鉅亨網編譯郭照青 2019年6月6號3點29分

聯準會 (Fed) 主席鮑爾的鴿派談話於週三連續第二天推升了股市，然而一位分析師警告，美元壓力及全球匯率戰的風險也驟然上升。

週二，鮑爾說 Fed 將採取適當行動，支撑經濟擴張，他並表示全球貿易緊張上升具有不確定性。消息傳出後，美元走勢轉弱。

興業銀行分析師賈克思 (Kit Juckes) 說，在面臨貿易戰的威脅下，不見通貨膨脹壓力，讓 Fed 有降息空間，支撑經濟。目前為止，美元並未受到太大壓力，但若股市反彈消退，氣氛轉差，則美元壓力恐隨之而來。

週二，美國股市強勢反彈，道瓊大漲逾 500 點。

ADP 公司今日公布美國私人企業 5 月新增就業僅 2.7 萬人，大幅低於預估的 17.5 萬人。該數據公布後，美元小幅下滑。

美元與美國利率息息相關，美元走勢通常與抗通膨債券 TIPS 的殖利率走勢同步。2016 年初，該殖利率上升至高點後，美元亦上漲至高點。2017 年初，相同情況再度出現。但去年底以來，殖利率雖下降，美元却持續上漲。

更引人注意的是，過去四年來，美元指數變動不大，美元兌多國外幣却明顯上漲。這段期間，美元兌歐元少有變動，美元兌墨西哥披索則上漲逾 20%，美元兌人民幣亦上漲 10%，美元兌加元上漲 7%。

風險就在美元與利率的關係又告恢復，若 Fed 降息有助支撑股市，那倒還好。若股市失去動能，降息使得美元下跌，則貿易戰就恐演變成了匯率戰。